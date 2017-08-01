ປະທານ ປະເທດຈີນ ເວົ້າວ່າ ຈີນຈະບໍ່ຍອມ ໃຫ້ໃຜແບ່ງແຍກ ດິນແດນຂອງຕົນໄດ້

ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ້ງຜິງ ໄດ້ກ່າວສະເຫລີມສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບ
ຂອງພັກຄອມມີວນິສ ທີ່ປົກຄອງປະເທດຢູ່ໃນເວລານີ້ ຄົບຮອບ 90 ປີ ໂດຍການປະ
ກາດວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານ ຈະບໍ່ຍອມເສຍດິນແດນຂອງຕົນ ໃຫ້ແກ່ອໍານາດທີ່ມາ
ຈາກຂ້າງນອກຢ່າງເດັດຂາດ.
ທ່ານ ສີ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາ ຢູ່ໃນການກ່າວຄໍາປາໄສ ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ພັກຄອມມີວນິສ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງປະ
ຊາຊົນ ໃນນະຄອນປັກກິ່ງວ່າ "ພວກເຮົາຈະບໍ່ອານຸຍາດໃຫ້ຄົນໃດ, ອົງການຈັດຕັ້ງໃດ
ຫລື ພັກການເມືອງໃດ ແບ່ງແຍກດິນແດນຂອງຈີນອອກໄປ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນແຜ່ນດິນ
ຕອນໃດ, ໃນເວລາໃດ ແລະຈະຢູ່ໃນຮູບແບບໃດກໍຕາມ.
ທ່ານ ສີ ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ບໍ່ຄວນມີໃຜທີ່ຈະຄາດຫວັງໄວ້ວ່າ ພວກເຮົາຄວນຝືນໃຈກືນ
ໝາກໄມ້ທີ່ຂົມຂື່ນ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ອໍານາດອະທິປະໄຕ, ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຫລືຕໍ່ຜົນ
ປະໂຫຍດໃນການພັດທະນາຂອງພວກເຮົາເລີຍ."
ຈີນມີສ່ວນພົວພັນກັບການຂັດແຍ້ງເລື່ອງດິນແດນທີ່ຢູ່ນອກເໜືອຈາກຊາຍແດນຂອງ
ຕົນຢູ່ຫລາຍເລື່ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້
ເກາະທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາຫລາຍແຫ່ງ ແລະໂຂດຫີນໃຫຍ່ຕ່າງໆ ກາຍເປັນບ່ອນຕັ້ງກອງທະ
ຫານ ໂດຍໄດ້ເມີນເສີຍຕໍ່ການຊ່ວງເສັງກັນຂອງບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງ ທີ່ອ້າງເອົາ
ກໍາມະສິດຕໍ່ເກາະເຫລົ່ານັ້ນ. ນະຄອນປັກກິ່ງຍັງໄດ້ກ່າວອ້າງເອົາ ໄຕ້ຫວັນທີ່ເປັນເກາະ
ປົກຄອງຕົນເອງນັ້ນວ່າເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງປະເທດຕົນ ແລະໄດ້ນາບຂູ່ວ່າຈະໃຊ້ກໍາລັງ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກາະດັ່ງກ່າວ ມາຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຕົນໃຫ້ໄດ້.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ປັດຈຸບັນນີ້ ຈີນກໍກໍາລັງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ສັ່ງຊາກໍາລັງກັນແບບເຄັ່ງຕຶງກັບ
ອິນເດຍ ກ່ຽວກັບໂຄງການສ້າງຫົນທາງຂອງຈີນ ຢູ່ໃນເຂດຕາເວັນອອກຂອງພູເຂົາຫິ
ມະໄລ ຢູ່ໃນຂົງເຂດທີ່ທັງຈີນ ແລະບູຕານທີ່ເປັນພັນທະມິດໃກ້ສິດຂອງອິນເດຍ ຕ່າງ
ກໍອ້າງເອົາກໍາມະສິດນັ້ນ.
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