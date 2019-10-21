ການປະທ້ວງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງໃນປະເທດ ຊີເລ ໄດ້ແກ່ລາມອອກໄປຮອດວັນຕໍ່ມາ ແລະ ສືບຕໍ່ໄປຮອດຕອນຄ່ຳຂອງວັນອາທິດວານນີ້ ເຖິງແມ່ນປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ຍົກເລີກການຂຶ້ນລາຄາລົດໄຟໃຕ້ດິນ ທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະທ້ວງທີຮຸນແຮງນັ້ນແລ້ວກໍຕາມ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນພາກພື້ນນະຄອນຫຼວງ ຊານທີອາໂກ ໄດ້ກ່າວວ່າປະຊາຊົນສາມຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນໄຟໄໝ້ ຢູ່ຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າທີ່ຖືກປຸ້ນສະດົມສອງແຫ່ງໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດວານນີ້ ຈາກ 60 ຮ້ານທີ່ບໍລິສັດ Walmart ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ຖືກປຸ້ນສະດົມ, ແລະ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ ຫຼາຍຮ້ານແມ່ນບໍ່ໄດ້ເປີດໃນລະຫວ່າງວັນດັ່ງກ່າວ. ຕໍ່ມາອີກຫ້າຄົນຖືກພົບເຫັນເສຍຊີວິດຢູ່ຫ້ອງໃຕ້ດິນຢູ່ສາງເກັບເຄື່ອງທີ່ຖືກໄຟໄໝ້ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພະນັກງານ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່.
ສາຍການບິນຢ່າງໜ້ອຍ 2 ບໍລິສັດໄດ້ຍົກເລີກ ຫຼື ຈັດຕາຕະລາງການບິນຂອງເຂົາເຈົ້າຄືນໃໝ່ ເພື່ອເດີນທາງໄປນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດນັ້ນ, ສົງຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ໂດຍສາຍຫຼາຍກວ່າ 1,400 ຄົນໃນວັນອາທິດ ແລະ ວັນຈັນມື້ນີ້.
ປະທານາທິບໍດີ ເຊບາສຈຽນ ປີເຢຣາ ໄດ້ກ່າວໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນອາທິດວານນີ້ ໃນການກ່າວຄຳປາໄສທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ຈາກສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງກອງທັບວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດສົງຄາມກັບສັດຕູທີ່ແຂງແກ່ນ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມປານີ ທີ່ບໍ່ເຄົາລົບຫຍັງ ຫຼື ຄົນຜູ້ໃດ ແລະ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ກໍ່ອາຊະຍາກຳໂດຍບໍ່ມີຂີດຈຳກັດໃດໆ.”
ທ່ານ ປີເຢຣາ, ຜູ້ທີ່ກຳລັງປະເຊີນກັບວິກິດການທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນການດຳລົງຕຳແໜ່ງສະໄໝທີສອງຂອງທ່ານ ໃນຖານະເປັນຜູ້ນຳຂອງປະເທດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທະວີບອາເມຣິກາໃຕ້ນັ້ນ, ໄດ້ປະກາດໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາວ່າ ທ່ານໄດ້ຍົກເລີກການຂຶ້ນລາຄາປີ້ລົດໄຟໃຕ້ດິນ ທີ່ຖືກຳນົດເມື່ອສອງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ການຂຶ້ນລາຄາປີ້ລົດໄຟດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການປະທ້ວງຄັ້ງໃຫຍ່ ທີ່ລວມມີການກໍ່ຈະລາຈົນ ທີ່ເປັນສາເຫດຂອງຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍລ້ານໂດລາ ເຖິງການຈູດລົດເມຫຼາຍຄັນ ແລະ ການທຳລາຍສະຖານີລົດໄຟໃຕ້ດິນ, ຕຶກຫ້ອງການ ແລະ ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ.