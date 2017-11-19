ຄາດວ່າ ອະດີດ ປະທານາທິບໍດີ ຊີເລ ຈະຖືກເລືອກ ດຳລົງຕຳແໜ່ງ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ

ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນປະເທດ ຊີເລ ໄດ້ໄປສະຖານທີ່ປ່ອນບັດໃນວັນອາທິດມື້ນີ້
ເພື່ອເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີ.
ນັກທຸລະກິດພັນລ້ານ ທ່ານ ເຊບາສຈຽນ ປີເນຣາ ແມ່ນຜູ້ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າຈະໄດ້ຊະນະ, ແຕ່
ຄາດວ່າ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບ 50 ເປີເຊັນຂອງຄະແນນສຽງ, ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການແຂ່ງຂັນຂັ້ນຊີ້
ຂາດໃນເດືອນທັນວານີ້.
ທ່ານ ປີເນຣາ ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 67 ປີ, ໄດ້ລົງໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ສະເໜີຕັດການຕັດພາສີໃນ
ທຸລະກິດຕ່າງໆ ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ.
ນັກປະກອບກິດຈະການ ທີ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາຫາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ຮາວາດ ເຄີຍ
ເປັນປະທານາທິບໍດີຈາກປີ 2010-2014.
ຄູ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສູສີທີ່ສຸດ ຂອງທ່ານແມ່ນ ສະມາຊິກສະພາສູງທີ່ມີແນວທາງກາງຊ້າຍ ທ່ານ
ອາເລຮານໂດຣ ກີເຢ, ເຊິ່ງທ່ານເຄີຍເປັນພິທິກອນອ່ານຂ່າວໂທລະພາບມາກ່ອນ.
ທ່ານໄດ້ໂຄສະນາຫາສຽງດ້ວຍຄຳສັນຍາວ່າ ຈະສືບຕໍ່ແຜນການ ເພື່ອຂະຫຍາຍພາສີ
ບໍລິສັດ ເພື່ອຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການປັບປຸງການສຶກສາ ແລະ ແນວຄິດລິເລີ່ມອື່ນໆ
ຂອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານນາງ ມິແຊລ ບາເຊເລັດ.
ທ່ານນາງ ບາເຊເລັດ ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຈາກປີ 2006-
2010, ເມື່ອທ່ານ ປີເນຣາ ໄດ້ສືບທອດຕຳແໜ່ງຂອງເພິ່ນ. ເຫດການດັ່ງກ່າວນັ້ນເບິ່ງຄື
ວ່າຈະເກີດຂຶ້ນຊໍ້າອີກໃນປີນີ້.
ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕໍາແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຄົນອື່ນອີກ 6 ຄົນກໍມີລາຍຊື່ໃນການລົງຄະ
ແນນສຽງເຊັ່ນກັນ.
ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ກໍຈະເລືອກເອົາສະມາຊິກສະພາສຳລັບບ່ອນນັ່ງ
ໃນລັດຖະສະພາເຊັ່ນກັນ.
ຄວາມບໍ່ຫົວຊາດຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ອາດເປັນບັນຫາໃນການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້. ນັບ
ຕັ້ງແຕ່ການບັງຄັບໃຫ້ລົງຄະແນນສຽງໄດ້ຖືກຍົກເລີກໃນປີ 2012 ທີ່ຜ່ານມາ, ຈຳນວນ
ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແມ່ນໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໄປປ່ອນບັດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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