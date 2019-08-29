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ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ບ​ຣາ​ຊີ​ລ ຮັບເອົາເຮືອ​ບິນ 4 ລຳທີ່ ຊີ​ເລ ຊ່ວຍເຫລືອ ເພື່ອຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ໄຟໄໝ້​ປ່າດົງ​ດິບ ​ອາ​ມາ​ຊອນ

ເນື້ອ​ທີ່​ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ Menkragnoti ຂອງ​ກຸ່ມຊົນ​ເຜົ່າພື້ນ​ເມືອງ Kayapo ທີ່​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ປ່າ​ດົງ​ດິບ​ອາ​ມາ​ຊອນ ໃນ​ເມືອງ Altamira, Para, ປະ​ເທດບ​ຣາ​ຊີ​ລ ໃນວັນທີ 28 ສິງ​ຫາ, 2019

ທ່ານ ຈາ​ແອ ໂບລໂຊນາໂຣ (Jair Bolsonaro) ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍ​ດີບ​ຣາ​ຊິີລ ກ່າວໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້​ວ່າ ປະ​ເທດ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້ຮັບເອົາເຮືອ​ບິນຊີ​ເລ 4 ລຳ ທີ່ຊ່ວຍ​ເຫຼືອໃນ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ໄຟ​ປ່າ​ຢູ່ໃນ​ປ່າ​ດົງ​ດິບເຂດ​ຮ້ອນ​ອາ​ມາ​ຊອນ ແລະ​ໄດ້​ຕຳ​ໜິປ​ະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີຝ​ຣັ່ງ ທ່ານ​ເອັມ​ມາ​ນູ​ແອ​ລ ມ​າກ​ຣົງຕື່ມ​ອີກ.

ທ່ານ ໂບ​ລ​ໂຊ​ນາ​ໂຣ ກ່າວຫາຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ຝ​ຣັ່ງຄົນນີ້ອີກຄັ້ງ​ນຶ່ງ​ວ່າ ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ ​ທ່ານ​ຂີ້​ຕົວະກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ້ງ​ໃນ​ເລື້ອງວິ​ທີ​ການ​ລະ​ງັບ​ໄຟ​ອັນ​ຮ້າຍ​ແຮງ, ແລ​ະ​ເວົ້າ​ວ່າ ທ່ານມາກ​ຣົງເຊື່ອ​ວ່າ​ຕົນ​ເອງ “ເປັນ​ຄົນ ແລະ​ມີ​ແຕ່​ໂຕ​ເອງ​ຄົນດຽວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ປົກ​ປ້ອງສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ.”

ຄຳ​ເວົ້າ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຂອງທ່ານ ໂບ​ລ​ໂຊ​ນາ​ໂຣມີ​ຂຶ້ນ​ນຶ່ງມື້ ພາຍ​ຫລັງທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ປະ​ເທດ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ຍອມຮັບ​ເອົາຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ເປັນເງິນ 20 ລ້ານໂດ​ລາ ຈາກກຸ່ມປະ​ເທດ ຈີ 7 ເພື່ອ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ການ​ແຜ່​ລາມ​ຂອງໄຟ​ປ່າ ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ ມາກ​ຣົງ​ ຖອນ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ຕົນ ທີ່​ທ່ານ ໂບ​ລ​ໂຊ​ນາ​ໂຣຖື​ວ່າ​ເປັນ​ການ​ເວົ້າ​ໂຈມ​ຕີ​ຕົນ​ນັ້ນຄືນເສຍ​ກ່ອນ.

ທຳ​ອິດ​ທ່ານ​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ ທ່ານ ມາກ​ຣົງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ທ່ານ​ວ່າ ເປັນ​ຄົນ​ຂີ້​ຕົວະ ແລະ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມາກ​ຣົງ​ຖອນ​ຄຳ​ເວົ້ານັ້ນ​ຄືນ.

​ທ່ານ​ເວົ້າ​ອີກວ່າ “​ເຮັດ​ແນວ​ນັ້ນແລ້ວ ພວກ​ເຮົາຈຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັນໄດ້.”

ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ຜ່ານ​ມາ ທ່ານ ໂບ​ລ​ໂຊ​ນາ​ໂຣໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ບໍ່​ຍອມ​ຮັບ​ເອົາ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໂດຍ​ປະ​ກາດ​ວ່າ​ເງິນ​ທຶນ​ນັ້ນ ສາ​ມາດ​ນຳ​ເອົາ​ໄປ​ໃຊ້ຢູ່ໃນ​ຢູ​ໂຣບ ​ຈະເປັນ​ການ​ດີກວ່າ.

ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ໄດ້​ພົບ​ກັບ​ທ່ານ ເຊ​ແບ​ສ​ຊຽນ ໄພ​ເນີ​ຣາ (Sebastian Pinera) ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຂອງ​ຊີ​ເລ​ ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫວງບ​ຣາ​ຊີ​ເລຍ (Brasilia) ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ແລ້ວ, ທ່ານ ໂບ​ລ​ໂຊ​ນາ​ໂຣກໍ​ເວົ້າ​ວ່າ ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ປ່າ​ດົງ​ດິບ ອ​າມາ​ຊອນ, ຍົກ​ເວັ້ນ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ, ຈະ​ປະ​ຊຸມ​ກັນ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ໂຄ​ລອມ​ເບຍ ໃນ​ວັນ​ທີ 6 ກັນ​ຍາ​ ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້ “ເພື່ອ​ຈະ​ຄິດ​ຫາ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ທີ່​ເປັນ​ນ້ຳ​ນຶ່ງ​ໃຈ​ດຽວຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເອງໃນ​ການ​ປົກ​ປ້ອງສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ.”

ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫລງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ ທີ່​ອອກ​ມາ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ຈາກ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ເຂດ​ທະ​ວີບ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ໃຕ້ຮັບ​ຮູ້​ວ່າຕ້ອງ​ມີ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມຫຍຸ້ງ​ຍາກທາງ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແຕ່​ວ່າ ຈະ​ເຮັດ​ແນວນັ້ນ​ໄດ້​ກໍຕໍ່ເມື່ອ​ຢູ່​ໃນ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ວ່າໃຫ້​ການ​ນັບ​ຖື​ “​ດ້ານ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ​ປະ​ເທດຕົນ” ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ທ່ານ ໂບລ​ໂຊ​ນາ​ໂຣ ຍິນ​ດີ​ຮັບ​ເອົາຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້ “ການຊ່ວຍ​ເຫລືອ ແບບ​ສອງ​ຝ່າຍ” ທ່ານ​ກໍ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ ເຢຍ​ຣະ​ມັນ ແລະ​ຝ​ຣັ່ງ​ວ່າ ພະ​ຍາ​ຍາມ ທີ່​ຈະ “ຊື້” ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ໃນ​ເຂດ​ນ້ຳ​ແດນ​ດິນ​ຂອງ​ບ​ຣາ​ຊີ​ລ.

ທ່ານ ​ມາກ​ຣົງ ໄດ້ສົງ​ໄສຄວາມ​ຊື່​ສັດ​ຂອງ​ທ່ານ ໂບລ​ໂຊ​ນາ​ໂຣແລະ​ຄວາ​ມ​ ໝ​າຍ​ໝັ້ນຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ການຈະ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ. ທ່ານ​ ມາກ​ຣົງ ​ໄດ້​ຂົ່ມ​ຂູ່ໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວ​ນີ້ວ່າ ​ຈະ​ກີດ​ກັ້ນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງການ​ຄ້າ​ເສ​ລີລະ​ຫວ່າງ​ ປະ​ເທດ​ລາ​ຕິນ ແລະ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ ໂບ​ລ​ໂຊ​ນາ​ໂຣ ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມສົງ​ໃສ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງດິນ​ຟ້າອ​າ​ກາດ​ນັ້ນ, ເອົາ​ບາດ​ກ້າວຢ່າງ​ຈິງ​ຈັງ​ເພື່ອ​ຕໍ່​ສູ້ກັບໄຟ​ປ່າ​ອາ​ມາ​ຊອນ. ການ​ຮັບ​ເອົາເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂອງທ່ານ ໂບ​ລ​ໂຊ​ນາ​ໂຣ ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ນຶ່ງວັນຫຼັງ​ຈາກ​ທ່ານ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ເງິນດັ່ງ​ກ່າວ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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