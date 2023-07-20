ການສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ພວກເດັກນ້ອຍ ໄດ້ເລີ້ມດີຂຶ້ນຄືນ ຫຼັງຈາກໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະຫວ່າງຊຸມປີຕົ້ນໆຂອງການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຕ່ຍັງຢູ່ໃນອັດຕາທີ່ບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ ໂດຍຍັງມີພວກເດັກນ້ອຍເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຢູ່ໃນບັນດາປະເທດ ທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳ ຍັງພາດໂອກາດສຳລັບການສັກຢາເຫຼົ່ານີ້ ອີງຕາມລາຍງານຮ່ວມ ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະຢູນີເຊັບ.
ອົງການທັງສອງກ່າວວ່າ ມີເດັກນ້ອຍຕື່ມອີກ 4 ລ້ານຄົນໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນກັນພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງຕ່າງໆໃນປີ 2022 ປຽບທຽບໃສ່ນຶ່ງປີກ່ອນນັ້ນ.
ທ່ານນາງເຄດ ໂອບຣາຍແອນ (Kate O’Brien) ຜູ້ອຳນວຍການ ຝ່າຍສ້າງພູມຄຸ້ມກັນ ຢາວັກຊີນ ແລະຊີວະວິທະຍາດ ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວວ່າ “ປີກາຍນີ້ ພວກເຮົາຮູ້ສຶກເປັນຫ່ວງກັງວົນ ທີ່ມີການຫຼຸດລົງ ຢ່າງເປັນປະຫວັດການ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ໃນທົ່ວທຸກປະເທດ ຂົງເຂດ ແລະຢາວັກຊີນ.”
“ຈາກຂໍ້ມູນປີ 2022 ຈາກທັດສະນະວິໄສຂອງໂລກ ພວກເຮົາກຳລັງຟື້ນໂຕຄືນ” ທ່ານນາງກ່າວ “ແຕ່ໃນການຟື້ນໂຕຄືນນັ້ນ ແມ່ນຍັງບໍ່ຄ່ອຍສະໝ່ຳສະເໝີປານໃດ ຊຶ່ງຫຼາຍໆປະເທດ ສະພາບການແມ່ນຍັງບໍ່ທັນດີຂຶ້ນເທື່ອ.”
ລາຍງານກ່າວວ່າ ມີພຽງແຕ່ 8 ປະເທດໃຫຍ່ໆ ເຊັ່ນ ອິນເດຍ ອິນໂດເນເຊຍ ມຽນມາ ຟີລິບປິນ ບຣາຊີລ ເມັກຊິໂກ ປາກິສຖາ ແລະແທນຊາເນຍ ຊຶ່ງປະກອບເປັນ 3 ລ້ານ 8 ແສນຄົນ ຂອງຈຳນວນເດັກນ້ອຍ ຕື່ມອີກ 4 ລ້ານຄົນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າເຖິງໃນປີ 2022.