ຊາຍອົບພະຍົບຊາວມາລີ ຄົນນຶ່ງ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດຝຣັ່ງຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ແມ່ນໄດ້
ຮຽນແບບເປັນ “ມະນຸດແມງມູມ ຫຼື Spider-Man” ແລະໄດ້ຖືກຍົກຍ້ອງ ວ່າເປັນວິລະ
ບຸລຸດຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ປີນຕຶກຂຶ້ນໄປ ເພື່ອຊ່ອຍເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງ ທີ່ຫ້ອຍໂຫນຢູ່ລະບຽງ
ຊັ້ນທີ 4 ຂອງຕຶກດັ່ງກ່າວ.
ທ້າວ ມາມູດູ ກາສຊາມາ (Mamoudou Gassama) ອາຍຸ 22 ປີ ກ່າວວ່າ ລາວໄດ້
ເຫັນວ່າ ເດັກນ້ອຍຄົນນຶ່ງ ກໍາລັງຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍຢູ່ໃນຄຸ້ມບ້ານບ່ອນລາວໄປ ໃນວັນ
ເສົາຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງລາວໄດ້ໄປເບິ່ງງການແຂ່ງຂັນເຕະບານຈາກໂທລະພາບໃນຮ້ານ
ອາຫານແຫ່ງນຶ່ງ.
ທ້າວ ກາສຊາມາ ໄດ້ບອກວີໂອເອ ພະແນກພາສາບຳບາຣາວ່າ ລາວກັບແຟນສາວ
ຂອງລາວ ກຳລັງສັ່ງອາຫານກັນຢູ່ ຕອນທີ່ລາວເຫັນຜູ້ຄົນພາກັນຫຸ້ມກັນເບິ່ງຢູ່ນັ້ນ.
“ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະເລີ້ມກິນອາຫານ, ຂ້ອຍເຫັນຜູ້ຄົນອັ່ງແໜ້ນກັນຢູ່ຂ້າງນອກ.
ບາງພວກກໍພາກັນຮ້ອງໂວຍວາຍ, ພວກຜູ້ຄົນຂັບລົດພາກັນບີບແກລົດ. ຂ້າພະເຈົ້າ
ອອກໄປຂ້າງນອກ ເຫັນເດັກນ້ອຍຜູ້ນຶ່ງຫ້ອຍໂຫນຢູ່ຊັ້ນທີ 4 ຂອງຕຶກ,” ດັ່ງທີ່ທ້າວ
ກາສຊາມາ ໄດ້ບອກວີໂອເອໄປ ແລ້ວລາວກໍເວົ້າວ່າ “ຂອບໃຈພະເຈົ້າ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າ
ສາມາດປີນຂຶ້ນໄປຊ່ອຍຊີວິດລາວໄດ້...ຕອນທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າປີນຂຶ້ນໄປ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກມິີຄວາມກ້າຫານຫຼາຍ ແລ້ວກໍປີນຕໍ່ ໄປຊ່ອຍລາວ.”
ທ້າວ ກາສຊາມາ ເວົ້າວ່າ ຫຼັງຈາກລາວໄດ້ຊ່ອຍຊີວິດເດັກນ້ອຍຜູ້ນັ້ນ ໄດ້ແລ້ວ ຕຳຫຼວດ
ກໍໄດ້ເອົາທັງສອງຄົນເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງ, “ຂ້ອຍເລີ່ມໂຕສັ່ນ ແລະຢືນບໍ່ຢູ່. ຂ້ອຍສັ່ນຫຼາຍ
ຍ້ອນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍໄດ້ກະທຳລົງໄປ,”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ລາວໄດ້ບອກຕາໜ່າງຂ່າວ CNN ວ່າ “ຂ້ອຍຮັກເດັກນ້ອຍ. ຂ້ອຍບໍ່ຢາກ
ເຫັນລາວໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢູ່ຕໍ່ໜ້າຕໍ່ຕາ. ຂ້ອຍໄດ້ແລ່ນໄປ ແລະຊອກຫາທາງອອກທີ່
ຈະຊ່ວຍເຫຼືອລາວ ແລະຂອບໃຈພະເຈົ້າ ຂ້ອຍໄດ້ປີນຂຶ້ນໄປທາງດ້ານໜ້າຂອງຕຶກ
ເພື່ອໄປຫາລະບຽງ.”
ວີດິໂອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ້າວ ກາສຊາແມນ (Gassama) ໃຊ້ພຽງແຕ່ມືເປົ່າປີນ
ຈ່ອງໄປຈາກລະບຽງນຶ່ງ ຫາອີກລະບຽງນຶ່ງ. ຊາຍອີກຄົນນຶ່ງທີ່ຢູ່ຊັ້ນ 4 ກໍໄດ້ເອນໂຕຫາລະບຽງນັ້ນ ເພື່ອຈັບເອົາໂຕເດັກນ້ອຍຄົນດັ່ງກ່າວ.
ທ້າວກາສຊາແມນ (Gassama) ໄດ້ໄປເຖິງລະບຽງຢູ່ຊັ້ນ 4 ແລະຊ່ວຍກູ້ເອົາຊີວິດ
ຂອງເດັກຊາຍຄົນນັ້ນໄວ້ໄດ້ ດ້ວຍການໃຊ້ມືຂ້າງດຽວ.
ເມື່ອພວກດັບເພີງໄປຮອດສະຖານທີ່ເກີດເຫດ ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 4 ປີຜູ້ນັ້ນກໍໄດ້ຮັບ
ຄວາມປອດໄພແລ້ວ.
ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານເອມມານູແອນ ມາກຣົງ ໄດ້ກ່າວຂອບໃຈຊາວອົບພະຍົບ
ໜຸ່ມຄົນນັ້ນເປັນການສ່ວນຕົວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ທີ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ Elysee
ແລະບັນລະຍາຍວ່າລາວ ເປັນ “ແບບຢ່າງອັນນຶ່ງ.”
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