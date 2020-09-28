ຫົວໜ້າ ເຈລະຈາສັນຕິພາບ ອັຟການິສຖານ ຢ້ຽມຢາມປາກິສຖານ

ທ່ານອັບດູລລາ ອັບດູລລາ ຫົວໜ້າໃນການເຈລະຈາສັນຕິພາບ ຂອງສະພາສູງ ສ້າງ
ຄວາມປອງດອງຊາດ ອັຟການິສຖານ ໄດ້ເລີ້ມການຢ້ຽມຢາມ ປາກິສຖານ ຢ່າງເປັນ
ທາງການເປັນເວລາສາມວັນ.
ທ່ານອັບດູລລາ ທຳການຢ້ຽມຢາມປະເທດເພື່ອນບ້ານເປັນເທື່ອທຳອິດ ໃນຮອບຫຼາຍກວ່າ
ນຶ່ງທົດສະວັດ ທ່າມກາງທີ່ມີການເຈລະຈາສັນຕິພາບ ລະຫວ່າງບັນດາ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງລັດ
ຖະບານອັຟການິສຖານ ແລະພວກກະບົດຕາລີບານທີ່ກຳລັງ ດຳເນີນຢູ່ໃນປະເທດກາຕາ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນນະຄອນອິສລາມາບັດ ກ່າວວ່າ ການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານອັບດູລລາ
ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິມຣານ ຄານ ຕະຫລອດທັງ ບັນດາຜູ້ ນຳຄົນສຳຄັນອື່ນໆຂອງ
ປາກິສຖານນັ້ນ ທັງສອງຝ່າຍຈະຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນກັບ ການເຈລະ
ຈາທີ່ສະຫະລັດເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ ໃນອັຟ ການິສຖານ ແລະການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສຳພັນ
ສອງຝ່າຍໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນຂຶ້ນ ຕື່ມ.
ການເຈລະຈາລະຫວ່າງບັນດາພັກຝ່າຍຕ່າງໆທີ່ເຮັດສົງຄາມໃນອັຟການິສຖານ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນ
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ໃນນະຄອນຫຼວງປະເທດກາຕາ ແມ່ນເປັນຜົນຂອງຂໍ້ ຕົກລົງ ທີ່ສະຫະລັດ
ໄດ້ເຊັນກັບພວກກະບົດຕາລິບານ ເມື່ອວັນທີ 29 ກຸມພາ ຜ່ານມາ ເພື່ອຍຸຕິສົງຄາມຢູ່ໃນ
ອັຟການິສຖານ.
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