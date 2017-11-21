ນັກຂ່າວ ໂທລະພາບ CBS ຖືກສັ່ງ ພັກການ ຊົ່ວຄາວ ຫຼັງຈາກ ຖືກກ່າວຫາ ລວນລາມ ທາງເພດ

ໂທລະພາບ CBS ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ນັກຂ່າວຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ ທ່ານ Charlie Rose ພັກການ
ເປັນເວລາຊົ່ວຄາວ ຫລັງຈາກໜັງສືພິມ Washington Post ໄດ້ລາຍງານໃນວັນຈັນ
ວານນີ້ວ່າ ມີແມ່ຍິງແປດຄົນ ໄດ້ກ່າວຫາທ່ານວ່າ ລວນລາມທາງເພດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ.
ໂທລະພາບ PBS ແລະໂທລະພາບ Bloomberg ໄດ້ພາກັນຍົກເລີກໃນການແຈກຢາຍລາຍການສຳພາດຂອງທ່ານ Charlie Rose.
ທ່ານ Rose ປັດຈຸບັນນີ້ ເປັນເຈົ້າພາບລາຍການມື້ເຊົ້ານີ້ ຫລື This Morning ຂອງໂທ
ລະພາບ CBS ແລະຍັງເປັນຜູ້ລາຍງານໃຫ້ລາຍການ 60 Minutes ນຳດ້ວຍ. ທ່ານແມ່ນ
ນັກຂ່າວຄົນນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບກຽດສູງສຸດຂອງປະເທດ.
ແມ່ຍິງແປດຄົນ ຊຶ່ງທັງໝົດໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ທ່່ານ Rose ຫລືຢາກເຮັດວຽກ ກ່າວຫາ
ທ່ານວ່າ ຈັບບາຍເຂົາເຈົ້າ ຍ່າງປະເປືອຍຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຂົາເຈົ້າ ຫລືເວົ້າກ່ຽວກັບການປະ
ເປືອຍລອຍນໍ້າ.
ທ່ານ Rose ກ່າວຢູ່ໃນ Twitter ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອະໄພໂທດຢ່າງລຶກຊຶ້ງຕໍ່ການປະພຶດ
ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມລະອາຍຢ່າງ ໃຫຍ່.” ທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການປະພຶດທີ່ເຫັນບໍ່ເໝາະສົມ ແຕ່ໄດ້ຂຽນວ່າ ທ່ານບໍ່ “ເຊື່ອວ່າ ການກ່າວຫາ
ທັງໝົດນີ້ ຖືກຕ້ອງ.”
ທ່ານ Rose ເປັນຜູ້ມີຊື່ສຽງຄົນຫລ້າສຸດ ທີ່ສາທາລະຊົນຮູ້ກັນດີ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ລວນ
ລາມທາງເພດ.
ແມ່ຍິງຈາກລັດ Alabama ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວຫາ ຜູ້ສະໝັກເປັນສະມາຊິກສະພາສູງ ສະຫະ
ລັດທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານ Roy Moore ກ່າວວ່າ ໄດ້ທໍາການລວນທາງເພດ
ຕໍ່ນາງ ເວລານາງມີອາຍຸ 14 ປີ ແລະທ່ານມີອາຍຸ 32 ປີ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ນາງ
ໄດ້ໃຊ້ເວລາຫລາຍທົດສະວັດ ກ່ອນຈະກັບຄືນມາມີຄວາມຮູ້ສຶກໃນຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ
ໝັ້ນໃຈໃນໂຕນາງເອງ.
ນາງ Leigh Corfman ປັດຈຸບັນນີ້ອາຍຸ 53 ປີ ໃນກ່າວ ຕໍ່ລາຍການ Today Show ຂອງໂທລະພາບ NBC ວ່າ ນາງມີອາຍຸໄດ້ “14 ປີ ທີ່ພະຍາຍາມຫຼິ້ນ ຢູ່ໃນໂລກຂອງຜູ້
ໃຫຍ່” ເວລາທ່ານ Moore ຊຶ່ງຂະນະນັ້ນເປັນໄອຍະການ ໄດ້ເລີ້ມການພົບພໍ້ຂອງເຂົາ
ເຈົ້າໃນປີ 1979.
ນາງກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄາດຫວັງຢາກໄດ້ທຽນໄຂ ແລະດອກກຸຫລາບ ແຕ່ອັນທີ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ນັ້ນມີຄວາມແຕກຕ່າງ. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກມີຄວາມຜິດ. ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ທີ່ຖືກຖີ້ມໂທດໃສ່. ມັນເປັນເວລາຫລາຍທົດສະວັດ ກ່ອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະປ່ອຍ ເລື່ອງດັ່ງກ່າວນັ້ນໄປ.”
ນາງ Corfman ກ່າວວ່າ ນາງ "ບໍ່ສົມຄວາມທີ່ໃຫ້ຜູ້ຊາຍອາຍຸ 32 ປີ ຫລອກລໍ້” ນາງ.
ນາງ Corfman ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບລາວຢູ່ອ້ອມແອ້ມເຮືອນຂອງຂ້າ ພະເຈົ້າ
ແມ່ຂອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ເລື່ອງນີ້ ແລະລາວໄດ້ພາຂ້າພເຈົ້າໄປທີ່ ເຮືອນຂອງລາວ.
ຫລັງຈາກມາເຖິງເຮືອນຂອງລາວເປັນເທື່ອທີສອງ ທີ່ໄດ້ໄປກັບລາວ ລາວໄດ້ປູຜ້າຫົ່ມ
ຈຳນວນນຶ່ງລົງພື້ນໃນຫ້ອງເຮືອນຂອງລາວແລະໄດ້ຊັກຊວນເກ້ຍກ່ອມຂ້າພະເຈົ້າ ໃນ
ອັນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ທ່ານຄົງຈະຮູ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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