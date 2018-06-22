ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອິນເດຍກ່າວວ່າ ແມ່ຍິງຫ້າຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ອົງການກຸສົນໄດ້ຖືກ
ລັກພາໂຕ ແລະຖືກເອົາປືນຈີ້ເພື່ອໃຫ້ພວກຜູ້ຊາຍທໍາການຂົ່ມຂືນໝູ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼີກແຫ່ງນຶ່ງ ໃນເຂດເມືອງຂອງຊົນເຜົ່າຈາກຮານ ຢູ່ໃນທາງພາກຕາເວັນອອກ
ຂອງປະເທດ.
ພວກແມ່ຍິງດັ່ງກ່າວບອກຕຳຫຼວດວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງສະແດງລະຄອນເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ຄົນເຂົ້າໃຈເຖິງການຄ້າມະນຸດ ໃນເວລາພວກຜູ້ຊາຍຕິດອາວຸດເຂົ້າມາລົບກວນ
ການສະແດງ ແລະລັກພາໂຕເຂົາເຈົ້າໄປ.
ຕຳຫຼວດຄົນນຶ່ງກ່າວວ່າ ພວກແມ່ຍິງດັ່ງກ່າວເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ອົງການອາຊາ ກີຣານ
ຊຶ່ງເປັນອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຫລື NGO ທີ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບສະໜູນຈາກ
ກຸ່ມຄຣິສຕຽນ ທີ່ປະຕິບັດງານໃນທ້ອງຖິ່ນດັ່ງກ່າວ.
ຕຳຫຼວດກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າສົງໄສພວກສະໜັບສະໜູນຂອງກຸ່ມປາທານກາດີ ອາດຈະ
ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການກະທໍານີ້. ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນກຸ່ມປາທານກາດີ ບໍ່ມັກ
ຄົນພາຍນອກ ແລະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນ ຫຼືໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູູ່ໃນເຂດ
ພວກເຂົາ.
ໂລກໄດ້ເພັ່ງເລັງຄວາມສົນໃຈໃສ່ປະເພນີທໍາການຂົ່ມຂືນຂອງອິນເດຍໃນປີ 2012
ເວລາແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງໄດ້ຖືກຂົ່ມຂືນໝູ່ ແລະຂ້າຕາຍຢູ່ເທິງລົດເມໃນນະຄອນນິວແດລລີ
ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະທ້ວງດ້ວຍຄວາມໂກດແຄ້ນຢ່າງໃຫຍ່.
ໃນປີ 2016 ມີລາຍງານວ່າ ຜູ້ຍິງ 40,000 ຄົນໄດ້ຖືກຂົ່ມຂືນຢູ່ໃນອິນເດຍ ເພີ້ມຂຶ້ນ 60
ເປີເຊັນ ນັບແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ. ເກືອບ 40 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກ
ການຂົ່ມຂືນແມ່ນພວກເດັກນ້ອຍ.
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