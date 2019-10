ສຳ​ລັບ​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຫຼາຍໆ​ຄົນແລ້ວ ວັນ​ພັກ​ປະ​ຈຳ​ປີແຫ່ງ​ຊາດ ທີ່​ເອີ້ນ​ກັນ​ວ່າ Columbus Day ​ຊຶ່ງເປັນ​ການ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ​ ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ຕົກ​ທອດ ແລະ​ຜົນ​ງານການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຕ່າງໆ ຂອງ​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ເຊື້ອ​ສາຍອີ​ຕາ​ລີ ຈຳ​ນວນ ຫຼາຍກວ່າ 17 ລ້ານ​ຄົນ​ ​ຜູ້ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນທົ່ວສະ​ຫະ​ລັດ. ແຕ່​ການໃຫ້​ກຽດຍົກ​ຍ້ອງ ນັກ​ເດີນ​ເຮືອ ​ຜູ້​ມີ​ນາມວ່າ ທ່ານ​ຄ​ຣິ​ສ​ໂຕ​ເຟີ ໂຄ​ລຳ​ບັ​ສ ​ທ່ານນີ້​ ຊຶ່ງຫຼາຍໆ​ຄົນໄດ້​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ ​ມາ​ດົນ​ນານ​ແລ້ວ​ວ່າ ເປັນການ​ດູ​ຖູກ​ຕໍ່​ຄົນ​ພື້ນ​ເມືອງ​ອາ​ເມຣິ​ກາ ຜູ້​ທີ່ໄດ້​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດຢູ່​ໃນອັນ​ທີ່​ເອີ້ນກັນວ່າ ໂລກ​ໃໝ່ ມາ​ດົນ​ນານ​ແລ້ວ ກ່ອນ​ທີ່​ ທ່ານ​ໂຄ​ລຳ​ບັ​ສ ​ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຮອດ​ດິນ​ແດນແຫ່ງ​ນີ້ ໃນ​ປີ 1942. ກ່ຽວ​ກັບ​ພາ​ລະ​ກິດ ເພື່ອປ່ຽນ “ປະ​ຫວັດ​ສາດໃຫ້​ຖືກ​ຕ້ອງ” ແລະ ເພື່ອ ໃຫ້​ກຽດ​ຍົກ​ຍ້ອງ ຄວາມມາ​ນະ​ອົດ​ທົນ ຂອງ​ພວກ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ພື້ນ​ເມືອງອາ​ເມຣິ​ກາ ​ຈຶ່ງ​ໄດ້ເກີດ​ມີການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ​ເພື່ອ​ປ່ຽນ​ວັນ​ພັກ​ປະ​ຈຳ​ປີ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້ ແລະ​ມີ​ແຮງກຳ​ລັງ​ຜັກດັນຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ. ຣາ​ໂມນ ເທ​ເລີ ແລະ​ຈູ​ລີ ທາ​ບໍ ນັກ​ຂ່າວ​ຂອງວີ​ໂອ​ເອ ມີ​ລາຍ​ງານ​ເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງ​ໄຊ​ຈະ​ເລີນ​ສຸກ ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.



ຕະຫຼອດ​ໄລ​ຍະ 75 ປີ​ຜ່ານ​ມາ ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ ເຊື້ອ​ສາຍ​ອີ​ຕາ​ລີ ຢູ່ນະ​ຄອນ ນິວຢອກ ໄດ້​ພາ​ກັນ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ ​ວັນ​ໂຄ​ລຳ​ບັ​ສ ດ້ວຍ​ຂະ​ບວນ​ແຫ່ ອັນຫລູ​ຫລາສະ​ງ່າ​ງາມ ທີ່ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ ທີ່ເລາະ​ໄປຕາມ​ຖະ​ໜົນ ເລກ 5 ຂອງ​ເຂດ​ແມນ​ແຮັດ​ຕັນ (Manhattan). ສຳ​ລັບ​ພວກ​ຜູ້​ຈັດ​ຂະ​ບວນ​ແຫ່​ປະ​ຈຳ​ປີ ຂອງວັນໂຄ​ລຳ​ບັ​ສ​ ເພື່ອທ່ານ​ຄ​ຣິ​ສ​ໂຕ​ເຟີ ໂຄ​ລຳ​ບັ​ສ ແລ້ວ ​ກໍຍັງ​ຄົງ​ເປັນ​ການ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ ທີ່ກຸ້ມ​ຄ່າ.

ທ່ານ​ອາ​ລ​ໂດ ເວີ​ແຣ​ລີ ປະ​ທານ​ຂະ​ບວນ​ແຫ່ ປະ​ຈຳ ມູນ​ນິ​ທິ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ໂຄ​ລຳ​ບັດ ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພິ​ທີ​ແຫ່​ດັ່ງ​ກ່າວ ວ່າ “ສຳ​ລັບ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ ໂຄ​ລຳ​ບັ​ສ ຈະ​ເປັນ​ວັນ​ໂຄ​ລຳ​ບັ​ສ ຕະຫຼອດ​ໄປ ແລະ​ປະ​ຊາ​ຊົນຈຳ​ພວກນັ້ນ ​ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ທີ່​ຢູ່ໃນ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ນັ້ນ ​ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ຈົດ​ຈຳ​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີ ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກະ​ທຳ​ໄປ. ​ຈົ່ງໃຫ້​ລືມ​ເລື້ອງ​ກ່ຽວ​ກັບບັນ​ຫາ​ຖົກ​ຖຽງ​ກັນ​ອື່ນໆ ທັງ​ໝົດນັ້ນ​ສະ.”

ມັນ​ເປັນ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ ​ທີ່​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ແຕກ​ແຍກ​ ຂອງຊາວອ​າ​ເມ​ຣິ​ກັນ ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຍາວ​ນານ ໃນ​ເລື້ອງຂອງ​ປະ​ເພ​ນີ​ການ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ ຫຼື​ເລື້ອງ ການປ່ຽນ​ປະ​ຫວັດສາດ​ໃຫ້​ຖືກ​ຕ້ອງ ແລະແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ຂອງ​ອະ​ດີດ​.



​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສ​ະ​ພາ​ຕ່ຳ ຈາກ​ລັດ​ນິວ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ທ່ານ​ນາງ ແດບ ຮາ​ແລນ ກ່າວ​ວ່າ “ສິ່ງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ພວກ​ຊາວ​ຢູ​ໂຣບ ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຈະ​ກຳ​ຈັດ​ພວກ​ເຮົາ. ພວກ​ເຂົາ ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ພະ​ຍາດ​ເຂົ້າ​ມາ. ໃນ​ເວ​ລາ​ຕໍ່​ມາ ພວກ​ເຂົາ ກໍ​ໄດ້​ຂັບ​ໄລ່​ໄສ​ສົ່ງ​ພວກ​ເຮົາ ໃຫ້​ອອກ​ໄປ​ຢູ່ໃນ​ເຂດ​ສະ​ຫງວນໄວ້ສຳ​ລັບ​ພວກ​ເຮົາ ໃນ​ເວ​ລາ ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ກຳ​ລັງ​ທີ່ແຂງ​ຂັນ.”

​ທ່ານ​ນາງ​ຮາ​ແລນ ເປັນນຶ່ງ​ໃນ​ແມ່​ຍິງ​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ພື້ນ​ເມືອງ​ຈຳ​ນວນ 2 ຄົນ ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ເລືອກ ​ໃຫ້​ເຂົ້າໄປ​ນັ່ງ​ໃນ​ສະ​ພາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ​ທັງ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ ຂອງຊົນ​ເຜົ່າ ລາ​ກູ​ນາ ​ພາບ​ໂບ​ລ (Laguna Pueblo) ແລະ​ເມື່ອບໍ່​ດົນ​ມານີ້ ທ່ານ​ນາງ ໄດ້​ເປັນ​ຄູ່ຮ່ວມ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ໂຄງ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ກຳ​ນົດ​ ​ວັນ​ຈັນ​ທີ​ສອງ​ ໃນ​ເດືອນ​ຕຸ​ລາ ໃຫ້ເປັນ “ວັນຂອງ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ພື້ນ​ເມືອງ ຫຼື Indigenous Peoples' Day”



​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ທ່ານ​ນາງ ເດບ ຮາ​ແລນ ໄດ້​ກ່າວ​ອີກວ່າ “ມີ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ ຈຳ​ນວນ 573 ເຜົ່າ ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ແລະ​ພວກ​ເຮົາທັງ​ໝົດມີ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ. ແລະ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄຶດ​ວ່າ ມັນ​ເປັນ​ແນວ​ທາງ​ທີ່​ດີ​ເລີດ ສຳ​ລັບ​ພວກ​ເຮົາ ທີ່​ຈະ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ​ຄວາມ​ຫລາກ​ຫລາຍ ແລະ​ໃຫ້ຮັບ​ຮູ້​ ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່ ພ​ວກ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ພື້ນ​ເມືອງອື່ນໆ ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ປ​ະ​ເທດນີ້ ວ່າ ຍັງ​ມີ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ສຳ​ລັບ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ທີ່​ແຫ່ງນີ້.”

ທ່ານ​ນາງ ຮາ​ແລນ ແລະຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ໃນ​ຈຳ​ນວນທີ່​ເພີ້ມ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ສົ່ງ​ສຽງ​ອອກ​ມາ ກ່ຽວ​ກັບ ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອີ້ນ​ວ່າ ‘ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ’ ໃນ​ວັນ​ໂຄ​ລຳ​ບັ​ສ. ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ທ່ານ​ນາງ ກ່າວ​ວ່າ ບໍ່​ເຄີຍ​ວ່າ ‘ຖືກ​ຄົ້ນພົບໄດ້’ ເລີຍ ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ ຄວາມ​ຄິດ​ທີ່​ຊີ້​ໄປ​ໃນ​ຄວ​າມ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ໂດຍ​ກົງ ​ຕໍ່ປຶ້ມ​ບົດ​ຮຽນ​ທັງຫຼາຍ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ທີ່​ເກົ່າ​ແກ່ຫຼາຍ​ທົດ​ສະ​ວັດແລ້ວ ນັ້ນ ​ແລະ​ພວກ​ຄົນ ຜູ້​ທີ່​ປົກ​ປ້ອງ​ມູນ​ເຊື້ອ ທີ່​ໄດ້ຕົກ​ທອດ​ໄວ້ ຈາກ​ໂຄ​ລຳ​ບັ​ສ.

ທ່ານ​ຣີ​ຈິ​ສ ເປ​ໂຄ​ສ ອະ​ດີດ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ ຊົນ​ເຜົ່າ ໂກ​ຊີ​ຕີ ​ພາບ​ໂບ​ລ ກ່າວ​ວ່າ “ໃນ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ການ​ຮັບ​ເອົາ​ຄວາມ​ຈິງ ແມ່ນວ່າ ບາງ​ສິ່ງ​ບາງ​ຢ່າງ ຫັນ​ອຳ​ນາດ​ໄປ​ໃນ​ທິດ​ທາງ​ໃດ​ທາງ​ນຶ່ງ ອັນ​ນັ້ນ ມັນ​ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້ ຊົນ​ເຜົ່າ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍ​ນຶ່ງ ​ສູນ​ເສຍ​ອຳ​ນາດ ຕໍ່​ຊົນ​ເຜົ່າ​ກຸ່ມໃຫຍ່​ອື່ນ. ແລະ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄຶດ​ວ່າ ທັດ​ສະ​ນະ​ຄະ​ຕິ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ແລະ​ພຶດ​ຕິ​ກຳ​ຕ່າງໆ ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ປູກ​ຝັງໄວ້ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ ທີ່​ວ່າ​ ຄວາມ​ຈິງ​ແລ້ວ ມັນຂຶ້ນ​ຢູ່​ກັບ ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ​ທີ່​ຈະ​ສູນ​ເສຍເລື້ອງ​ລາວ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ເລື້ອງ​ລາວ​ອັນ​ນີ້ ມັນ​ຜິດ​ກໍ​ຕາມ.”

​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ ໃນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ​ລັດ ລັດ​ນິວ​ແມັກ​ຊິ​ໂກ ໄດ້​ສັບ​ປ່ຽນ ວັນ​ໂຄ​ລຳ​ບັ​ສ ດ້ວຍ ວັນຂອງ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ພື້ນ​ເມືອງ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ໃນ​ປີ 2019 ນີ້ ໂດຍ​ທີ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ບັນ​ຊີ​ລາ​ຍ​ຊື່ກັບຫຼາຍລັດທີ່​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນນັບ​ມື້ ແລະຫຼາຍກວ່າ 130 ຕົວ​ເມືອງ ກໍ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ຊື່​ຂອງວັນ​ພັກ​ໄປ​ແລ້ວ ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ.



​ພວກ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ງານ​ບຸນ ຢູ່​ໃນເມືອງຫຼວງ ແຊນ​ຕາ ເຟ ຂອງ​ລັດ​ນິວ​ເມັ​ກ​ຊິ​ໂກ ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ເປັນ​ຂີດ​ໝາຍ​ຂອງ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ.

ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່​ວມ​ໃນ​ງານ​ບຸນ​ຄົນ​ນຶ່ງ ຊື່​ວ່າ ຈອ​ຣ໌​ຈ ໂທ​ຢາ ກ່າວ​ວ່າ “ຄວາມ​ຈິງ​ກໍ​ຄື​ຄວາມ​ຈິງ. ແລະ​ສະ​ນັ້ນ​ແລ້ວ ​ໂດຍ​ມີ ວັນ​ຂອງ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ພື້ນ​ເມືອງ ມັນ​ເປັນ​ບາດ​ກ້າວໄປ​ໃນ​ທິດ​ທາງ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ.”

ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ ພວກ​ຄົນ​ອື່ນໆ ຢູ່​ໃນ ຂະ​ບວນ​ແຫ່​ ວັນ​ໂຄ​ລຳ​ບັ​ສ ຂອງ​ນະ​ຄອນ ​ນິວຢອກ ບໍ່ຄວນ​ມີການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ ທີ່ວ່າ ​ເປັນແບບ​ໃດ​ກໍ​ໄດ້.



ນາງແຮ​ເຕີ ຟີຕ​ຊ໌​ຣອຍ ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ນິວຢອກ ກ່າວ​ວ່າ “ຈຳ​ພວກ​ຜູ້​ທີ່​ຢາກ​ຈະ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ ໂຄ​ລຳບັ​ສ ສະ​ນັ້ນ​ແລ້ວ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ເກັບ​ເອົາ​ວັນ​ນັ້ນ​ໄວ້ ກໍ​ໄດ້. ແຕ່​ພວກ​ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ຢາກ​ຈະ​ສະຫຼອງ ແບບ​ໃດ​ແບບ​ນຶ່ງ ຜູ້​ທີ່​ເຄີຍ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ກ່ອນ​ພວກ​ເຮົາ ເຊັ່ນ​ພວກ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ພື້ນ​ເມືອງ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ຖ້າ​ພວ​ກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຢາກ​ຈະ​ຍົກ​ຍ້ອງ​ໃ ຫ້​ກຽດ​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ອັນ​ນັ້ນ ກໍ​ເປັນ​ໄປໄດ້​ ເຊັ່ນ​ກັນ.”

For many Americans, the annual Columbus Day holiday honors the heritage and contributions of the 17 million-plus Italian Americans living in the United States. But honoring navigator Christopher Columbus has long been considered by many as an affront to Native Americans who were in the so-called New World long before Columbus arrived in 1492. On a mission to "correct history" and honor the resilience of America's Indigenous peoples, a growing movement to change the holiday is picking up steam across the country. VOA's Ramon Taylor and Julie Taboh report.





For the 75th year, New Yorkers celebrated the world's largest display of Italian American pageantry along Manhattan's Fifth Avenue. To organizers of the annual Columbus Day Parade, Christopher Columbus remains worth celebrating.



(Aldo Verrelli, Parade Chairman, Columbus Citizens Foundation)

"To me, Columbus will always be Columbus Day, and any of those people in those days, we have to remember the good that they did. Let's forget about all the other controversy."



It's a suggestion that has long divided Americans: honor tradition, or correct history and rectify the past.



(Congresswoman Deb Haaland, New Mexico)

"The Europeans essentially tried to eradicate us. They brought disease. They banished us to reservations later on when the U.S. government became an active force."



One of the first two Native American women elected to the U.S. Congress, and a member of the Laguna Pueblo, Deb Haaland recently co-sponsored a national resolution to designate the second Monday in October "Indigenous Peoples' Day".



(Congresswoman Deb Haaland, New Mexico)

"There's 573 distinct tribes right now in our country, and we're all diverse. And I just I think that it's an excellent way for us to celebrate the diversity and recognize that, when other indigenous people come to this country, that there's a place for them also."



Haaland and a growing number of Americans are speaking out about what they call a 'misnomer' in Columbus Day.America, she says, was never 'discoverable' in the first place, a concept that runs in direct contradiction to decades-old American history textbooks and the people who defend Columbus's legacy.



(Regis Pecos, Former Governor, Cochiti Pueblo)

"In their minds, accepting the truth is somehow shifting the power — (in) that it contributes to the loss of power by minority over the majority. And I think that these attitudes and behaviors are so deeply entrenched that it is really based upon fear of losing a narrative, as false as that narrative is."



(New Mexico Indigenous Peoples Day celebration)

For the first time in state history, New Mexico officially replaced Columbus Day with Indigenous Peoples Day in 2019, joining a growing list of several states and more than 130 cities that have legally renamed the holiday.



Festival attendees in the state's capitol, Santa Fe, say it marks progress.



(George Toya, Celebration Attendee)

"The truth is the truth. And so, with Indigenous Peoples' Day, it's a step in the right direction."



While others at New York's Columbus Day Parade say it shouldn't be an either-or decision.



(Heather Fitzroy, New York Resident)

"Those who want to honor Columbus, then they keep that day. But those who want to honor the ones who lived before us, like the indigenous people of America, if they want to honor them, then that's OK, too."