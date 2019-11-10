ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ປາບປາມລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ ສະຫະລັດ ໄດ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງຍິ່ງຂຶ້ນກັບພວກນັກຮົບລັດອິສລາມທີ່ຖືກຈັບໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ເມືອງຫຼວງທີ່ໄດ້ພັງລົງຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍໃນ ຊີເຣຍ ນັ້ນຈະຫາທາງກັບຄືນມາສູ່ສະໜາມຮົບ.
ພວກເພິ່ນເວົ້າວ່າ, ຄວາມເປັນຫ່ວງດັ່ງກ່າວແມ່ນຮຸນແຮງທີ່ສຸດ ສຳລັບນັກຮົບຕ່າງປະເທດປະມານ 2,000 ຄົນ ຜູ້ທີ່ຖືກຂັງໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ຖືກຖິ້ມ, ຄຸກຊົ່ວຄາວທີ່ຄວບຄຸມໂດຍກອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕ ຊີເຣຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍ ສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດບ້ານເກີດຂອງເຂົາ ປະຕິເສດທີ່ຈະຮັບເອົາພວກເຂົາຄືນ.
ຮັກສາການອຳນວຍການ ສູນກາງປາບປາມລັດທິກໍ່ການຮ້າຍແຫ່ງຊາດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ຣັສໂຊລ ທຣາເວີສ໌ ໄດ້ກ່າວໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ພວກເຮົາຂ້ອນຂ້າງຈະຖືຊະຕາຊີວິດ ກ່ຽວກັບ ບັນຫານີ້.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ຜູ້ຟັງຢູ່ສະຖາບັນ ວໍຊິງຕັນ ສຳລັບນະໂຍບາຍຕາເວັນອອກໃກ້ ວ່າ “ມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນວ່າ ໃນທີ່ສຸດພວກເຮົາອາດໄດ້ເຫັນນັກຮົບຕ່າງປະເທດພວກນີ້ຫຼາຍຄົນອີກ ເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ໜີອອກຈາກຄຸກ ຫຼື ຖືກປ່ອຍຕົວ. ຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນການເກັບນັກໂທດພວກນັ້ນໄວ້ ແລະ ບໍ່ແມ່ນສະໜັບສະໜູນສະຖານະພາບຂອງພວກລັດອິສລາມ ແລະ ເຫັນພວກນັກຮົບຕ່າງປະເທດ ຫຼັ່ງໄຫຼອອກຈາກ ຊີເຣຍ.”
ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນແລ້ວ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ໃນກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ທຳນຽບຫ້າແຈ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງປະເທດຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນພັນທະມິດເພື່ອເອົາຊະນະກຸ່ມ IS, ໃຫ້ຮັບເອົາ ແລະ ລົງໂທດປະຊາຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼືຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດທີ່ໄດ້ໜີອອກໄປ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ໃຫ້ເມືອງຫຼວງທີ່ປະກາດຂຶ້ນມາເອງນັ້ນ.
ແຕ່ການຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄປບໍ່ຮອດໃສ, ໃນຂະນະທີ່ບັນດາປະເທດ ຢູໂຣບ ໄດ້ຍົກຄວາມເປັນຫ່ວງຂຶ້ນມາ, ໂດຍໂຕ້ຖຽງວ່າ ລະບົບກົດໝາຍຂອງເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ລົງໂທດນັກຮົບ IS ດ້ວຍຄວາມສຳເລັດ ຜູ້ທີ່ການກໍ່ອາຊະຍາກຳຂອງພວກເຂົາ ແມ່ນໄດ້ເຮັດຢູ່ໄກຫຼາຍພັນກິໂລແມັດອອກໄປ.