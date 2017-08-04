ແຂວງຈຳປາສັກ ຈະຍົກເລີກ ການລົງທຶນ ຂອງ ວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ ຈຳນວນ 20 ໂຄງການ

ທາງການແຂວງຈຳປາສັກ ຈະຍົກເລີກການລົງທຶນ ຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ ຈາກ
ຫວຽດນາມ ຈຳນວນ 20 ໂຄງການ ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີເງິນທຶນສຳລັບ ນຳໃຊ້ໃນການ
ດຳເນີນໂຄງການໃນພາກຕົວຈິງ.
ທ່ານບຸນທຽມ ເພຍສາຂາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ແຂວງ
ຈຳປາສັກ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຈຳປາສັກ ຈະອອກ
ຄຳສັ່ງໃຫ້ຍົກເລີກການລົງທຶນຂອງບັນດາບໍລິສັດຕ່າງຊາດທີ່ລົງທຶນ ຢູ່ໃນແຂວງ
ຈຳປາສັກ ຈຳນວນທັງໝົດ 51 ໂຄງການໃນໄວໆນີ້ ເພາະຈາກການກວດກາພົບວ່າ
ບັນດາໂຄງການລົງທຶນດັ່ງກ່າວ ບໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າໃດໆເກີດຂຶ້ນເລີຍ ເນື່ອງຈາກຜູ້
ລົງທຶນບໍ່ມີເງິນທຶນ ສຳລັບນຳໃຊ້ໃນການດຳເນີນໂຄງການ ໃນພາກຕົວຈິງ.
ໂດຍໃນຈຳນວນໂຄງການລົງທຶນຂອງຕ່າງຊາດ ທີ່ຈະຖືກຍົກເລີກດັ່ງກ່າວນີ້ ຮວມທັງ
ການລົງທຶນຂອງບັນດາວິສາຫະກິດເອກກະຊົນຫວຽດນາມດ້ວຍ ເຖິງ 20 ໂຄງການ
ທີ່ມີບັນຫາທາງດ້ານເງິນທຶນ ແລະບໍ່ສາມາດດຳເນີນໂຄງການຕໍ່ໄປໄດ້ ແຕ່ໂຄງການ
ລົງທຶນຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ ຂອງລັດຖະບານຫວຽດນາມນັ້ນ ຍັງຄົງສາມາດ ດຳ
ເນີນການຕໍ່ໄປໄດ້ ເພາະວ່າ ຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເງິນທຶນ ຈາກສະຖາບັນ
ການເງິນຂອງລັດຖະບານຫວຽດນາມຢູູ່ເລື້ອຍມາ ດັ່ງທີ່ ທ່ານບຸນທຽມ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ:
“ໂຄງການຂອງຂອງຫວຽດນາມນີ້ ຈຸດດີແມ່ນເປັນລັດວິສາຫະກິດຂອງຫວຽດນາມ
ເຊັ່ນ ບໍລິສັດຢາງກາວຊູ Joint Stock Rubber Veit-Lao ເຂົາກະໄປໄດ້ດີ ຢາງ
ກາວຊູ ຂອງຊາວໜຸ່ມນະຄອນໂຫຈີມິນ ກໍໄປໄດ້ດີ ບໍລິສັດໃຫຍ່ຊຶ່ງຂຶ້ນກັບ ກຸ່ມບໍລິສັດ
ຢາງກາວຊູຫວຽດນາມ ຄື ບໍລິສັດດັກລັກ ແມ່ນເອກກະຊົນ ແຕ່ກະໄປໄດ້ດີ ແຕ່ຖ້າ
ຫາກ ໂຄງການເປັນເອກກະຊົນເລັກໆນ້ອຍໆຍ່ອຍໆຫັ້ນນະ ຍາກ ອັນນຶ່ງນີ້ ກໍເບິ່ງ
ເຂົາເຈົ້າແລ້ວ ກະສິແມ່ນທຶນ ເພາະວ່າທາງຫວຽດນາມຫັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ຫລະແມ່ນ
ປ່ອຍໃຫ້ລັດວິຫາຫະກິດເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງບັນຫາດັ່ງກ່າວ ເອກກະຊົນນັ້ນເຂົາເຈົ້າ
ກໍບໍ່ປານໃດ ສະນັ້ນ ພວກເຮົາກຸມແກ້ກັນຢູ່ ໃນ 51 ໂຄງການ ມີຂອງຫວຽດນາມ
20 ໂຄງການ ສິໄດ້ຖືກຍົກເລີກ.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ກຸ່ມບໍລິສັດ Hoang Anh Gia Lai ຂອງຫວຽດນາມ ລາຍງານວ່າ ບໍລິສັດ
ກຳລັງຈະຂາຍສຳປະທານສວນຢາງພາລາ ໃນເນື້ອທີ່ 20,000 ກວ່າເຮັກຕາ ແລະ
ໂຮງງານປຸງແຕ່ງນ້ຳຕານ ທີ່ບໍລິສັດໄດ້ລົງທຶນ ໃນແຂວງອັດຕະປື ເພາະວ່າ ບໍລິສັດ
ກຳລັງປະເຊີນກັບບັນຫາຂາດທຶນ ແລະ ເປັນໜີ້ຢ່າງໜັກໜ່ວງ ອັນເປັນຜົນຈາກການ
ຕົກຕ່ຳຂອງລາຄາຢາງພາລາ ໃນຕະຫຼາດໂລກ ທີ່ຫລຸດລົງຈາກລາຄາສະເລ່ຍ 14,000
ກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ ໃນປີ 2013 ມາເປັນ 5,000 ກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ ໃນປັດຈຸບັນ.
ທັງນີ້ ໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດ Hoang Anh Gia Lai ມີໜີ້ສິນເຖິງ 366 ລ້ານໂດລາ ທີ່ຈະ
ຕ້ອງ ຊຳລະຄືນໃຫ້ກັບບັນດາທະນາຄານຫວຽດນາມ ທັງຍັງເປັນໜີ້ກອງທຶນ
Temasek ຂອງ ລັດຖະບານສິງກະໂປ ອີກ 50 ລ້ານໂດລາ ຈຶ່ງຕ້ອງຂາຍສຳປະທານ
ສວນຢາງພາລາ ແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງນ້ຳຕານໃນລາວ ໃຫ້ກຸ່ມທຸລະກິດຈາກຈີນ
ເພື່ອນຳເອົາເງິນໄປຊຳລະຄືນໃຫ້ກັບເຈົ້າໜີ້ດັ່ງກ່າວ.
ທາງດ້ານເຈົ້າໜີ້ທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງຂອງລາວ ເປີດເຜີຍ
ວ່າ ບັນຫາໜີ້ສິນຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Hoang Anh Gia Lai ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງ
ໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນໃໝ່ ຢູ່ທີ່ບ້ານໜອງຄ້າງ ເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ
ທີ່ລົງທຶນກໍ່ສ້າງໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດ Hoang Anh Gia Lai ດ້ວຍ ເພາະການດຳເນີນ
ງານນັບຈາກປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ຄືບໜ້າໄປແລ້ວພຽງ 40 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ແລະ
ຖືວ່າ ຊັກຊ້າໃນທຸກດ້ານ ເພາະຕາມແຜນການໄດ້ກຳນົດໃຫ້ການກໍ່ສ້າງຈະຕ້ອງແລ້ວ
ສຳເລັດ ແລະ ເປີດໃຊ້ໃຫ້ໄດ້ໃນທ້າຍປີ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການກໍ່ສ້າງຍັງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມແບບທີ່ລັດຖະບານລາວ ກຳນົດ
ອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງກໍໄດ້ເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ ທ່ານບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ໂຈະການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນ
ເປັນການຊົ່ວຄາວ ນັບຈາກກາງປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ.
ກຸ່ມບໍລິສັດ Hoang Anh Gia Lai ເປັນບໍລິສັດໃຫຍ່ອັນດັບທີ 2 ໃນຕະຫຼາດຮຸ້ນ
ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກການລົງທຶນໃນການປູກຢາງພາລາ ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ
ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແປຮູບໄມ້ ໂດຍມີມູນຄ່າລົງທຶນໃນລາວ
ຫຼາຍກວ່າ 1,000 ລ້ານໂດລາ ໃນປັດຈຸບັນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ