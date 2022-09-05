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ວັນຈັນ, 05 ກັນຍາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນພັກ ວັນແຮງງານ ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ໃນສະຫະລັດ

ປະຊາຊົນຢູ່ສະຫະລັດ ພາກັນມາກິນເຂົ້າ​ປ່າ picnic ຢູ່ສວນສາທາລະນະ ໃນວັນພັກ.
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ເຊີນຮັບຟັງຂ່າວກ່ຽວກັບ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນພັກແຮງງານຂອງປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກາ.
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ວັນ​ແຮງ​ງານ ຫຼື Labor Day ຈະມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງກັນ ໃນວັນ​ຈັນ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ ເຊິ່ງຖືເປັນວັນພັກສໍາຄັນຂອງສະຫະລັດ ສະນັ້ນ, ປະຊາຊົນທົ່ວທຸກແຫ່ງໃນສະຫະລັດຈຶ່ງພາກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນດັ່ງກ່າວໃນທົ່ວປະເທດ, ດັ່ງທີ່ປະຊາຊົນຜູ້ໃຊ້ແຮງງານທ່ານນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວໃຫ້ VOA ພາກພາສາລາວຟັງວ່າ:

Labor Day ກໍໄດ້ພັກຜ່ອນ ເພາະເຮັດວຽກໜັກໃນທຸກໆມື້, ເຮັດວຽກ 6 ມື້ຕໍ່ອາທິດ, ເຊິ່ງ 6-7 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ແລະເວລານີ້ ຂ້ອຍກໍໄດ້ມື້ພັກ ຂ້ອຍດີໃຈຫຼາຍ, ມີເວລາພາລູກໆມາຕະຫຼາດ ມາຊື້ເຄື່ອງຂອງໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການສໍາລັບໂຮງຮຽນ, ພັກຜ່ອນຢູ່ເຮືອນ, ທໍາຄວາມສະອາດເຮືອນເລັກນ້ອຍ ກໍພໍແລ້ວ ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວເຮັດວຽກ 6-7 ມື້, ກະຖືວ່າດີຫຼາຍທີ່ໄດ້ພັກທ້າຍອາທິດຍາວແບບນີ້”

ສໍາລັບວັນແຮງງານຂອງສະຫະລັດ ມີຂຶ້ນທໍາອິດໃນວັນອັງຄານ ເດືອນກັນຍາຂອງປີ 1882 ຢູ່ລັດນິວຢອກ, ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ ແລະມີວັນພັກ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະພະນັກງານທີ່ອອກແຮງງານໜັກ ເພື່ອສ້າງສາພັດທະນາປະ ເທດຊາດແຫ່ງນີ້ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະເປັນປະເທດທີ່ຈະເລີນຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ.

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