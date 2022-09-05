ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນພັກ ວັນແຮງງານ ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ໃນສະຫະລັດ

ວັນແຮງງານ ຫຼື Labor Day ຈະມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງກັນ ໃນວັນຈັນທຳອິດຂອງເດືອນກັນຍາ ເຊິ່ງຖືເປັນວັນພັກສໍາຄັນຂອງສະຫະລັດ ສະນັ້ນ, ປະຊາຊົນທົ່ວທຸກແຫ່ງໃນສະຫະລັດຈຶ່ງພາກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນດັ່ງກ່າວໃນທົ່ວປະເທດ, ດັ່ງທີ່ປະຊາຊົນຜູ້ໃຊ້ແຮງງານທ່ານນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວໃຫ້ VOA ພາກພາສາລາວຟັງວ່າ:
“Labor Day ກໍໄດ້ພັກຜ່ອນ ເພາະເຮັດວຽກໜັກໃນທຸກໆມື້, ເຮັດວຽກ 6 ມື້ຕໍ່ອາທິດ, ເຊິ່ງ 6-7 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ແລະເວລານີ້ ຂ້ອຍກໍໄດ້ມື້ພັກ ຂ້ອຍດີໃຈຫຼາຍ, ມີເວລາພາລູກໆມາຕະຫຼາດ ມາຊື້ເຄື່ອງຂອງໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການສໍາລັບໂຮງຮຽນ, ພັກຜ່ອນຢູ່ເຮືອນ, ທໍາຄວາມສະອາດເຮືອນເລັກນ້ອຍ ກໍພໍແລ້ວ ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວເຮັດວຽກ 6-7 ມື້, ກະຖືວ່າດີຫຼາຍທີ່ໄດ້ພັກທ້າຍອາທິດຍາວແບບນີ້”
ສໍາລັບວັນແຮງງານຂອງສະຫະລັດ ມີຂຶ້ນທໍາອິດໃນວັນອັງຄານ ເດືອນກັນຍາຂອງປີ 1882 ຢູ່ລັດນິວຢອກ, ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ ແລະມີວັນພັກ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະພະນັກງານທີ່ອອກແຮງງານໜັກ ເພື່ອສ້າງສາພັດທະນາປະ ເທດຊາດແຫ່ງນີ້ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະເປັນປະເທດທີ່ຈະເລີນຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ.