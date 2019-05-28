ນັກພະຍາກອນອາກາດຂອງສະຫະລັດ ກຳລັງເຕືອນວ່າ ຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການມີລົມພາຍຸທີ່ຮ້າຍແຮງ ຢູ່ໃນທົ່ວເຂດພາກກາງຂອງປະເທດ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຊຶ່ງອາດຈະລວມມີທັງລົມພາຍຸໝຸນ ຫລື tornado ຫລາຍຫົວ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ໄດ້ເຫັນວ່າ ເລີ້ມມີລົມພາຍຸຂຶ້ນແດ່ແລ້ວ ຢູ່ໃນຄືນວັນຈັນວານນີ້.
ຫ້ອງການບໍລິການດ້ານອາກາດລາຍງານວ່າ ມີລົມພາຍຸໝຸນ ຫລື tornado ຫລາຍຫົວຕິດຕໍ່ກັນ ຢູ່ທົ່ວພາກຕາເວັນອອກຂອງລັດອິນເດຍນາ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຂອງລັດໂອຮາຍໂອ ຢູ່ໃນຄືນວານນີ້, ໂດຍທີ່ມີລົມພາຍຸຢູ່ໃນເຂດອ້ອມແອ້ມເມືອງເດຕັນ (Dayton) ຂອງລັດໂອຮາຍໂອ ຊຶ່ງໄດ້ທຳລາຍເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງຫລາຍຫລັງ ແລະເຮັດໃຫ້ຖະໜົນຫົນທາງໃຊ້ການບໍ່ໄດ້.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງກຳລັງປະເມີນຜົນເສຍຫາຍຢູ່ຫລັງຈາກມີລົມພາຍຸເຫລົ່ານີ້ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ແຕ່ວ່າ ເທົ່າທີ່ຜ່ານມາຍັງບໍ່ມີລາຍງານວ່າມີຄົນເສຍຊີວິດເທື່ອ.
ເຂດພາກກາງຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບມືກັບສະພາບທີ່ມີຝົນຕົກໜັກ ແລະລົມພັດແຮງ ບວກກັບຟ້າຮ້ອງ ຟ້າຜ່າ ນັບແຕ່ອາທິດແລ້ວນີ້ ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍທີ່ພາຍຸດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການເສຍຊີວິດຂອງຄົນຢູ່ໃນຫລາຍລັດ, ລວມມີ ລັດມິສຊູຣີ (Missouri), ໂອກລາໂຮມາ (Oklahoma), ໄອໂອວາ (Iowa) ແລະອິນເດຍນາ (Indiana).
ໃນຂະນະທີ່ມີອາກາດເຕັມໄປດ້ວຍພາຍຸຖະຫລົ່ມ ເຂດພາກກາງຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ນັ້ນ ກໍມີຫລາຍເມືອງທີ່ຢູ່ເຂດພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ຜັດພົບກັບອາກາດທີ່ມີອຸນນະພູມສູງ ແບບທຳລາຍສະຖິຕິເລີຍ.
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