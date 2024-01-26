ເອເຊຍກາງ ຖືກເບິ່ງວ່າ ເປັນກະແຈສຳຄັນ ໃນການທຳລາຍການຜູກຂາດ ແຮ່ຫາຍາກຂອງຈີນ

ຄວາມຫວັງຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດ ທີ່ຈະທໍາລາຍການຜະລິດ ທີ່ເກືອບຈະເປັນການຜູກຂາດຂອງຈີນ ໃນການຜະລິດແຮ່ທາດຫາຍາກ ຫຼື REE ເຊິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບເທັກໂນໂລຈີ ທີ່ກ້າວຫນ້າຈຳນວນຫຼາຍ ຄວນຮ່ວມມືກັບບັນດາລັດ ຖະບານໃນເອເຊຍກາງ ເພື່ອພັດທະນາ REE ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນພາກພື້ນນີ້, ບົດລາຍງານສະບັບໃຫມ່ກ່າວ.
ການສຶກສາໂດຍສູນພາສີ ແລະການລົງທຶນສາກົນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຫະລັດເຕືອນວ່າ ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ອາດເຮັດໃຫ້ຈີນ ມີ "ຂໍ້ໄດ້ປຽບຢ່າງເດັດຂາດ" ໃນຂະແຫນງການດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງ ຕໍ່ພະລັງງານສີຂຽວ, ລະ ບົບອາວຸດຢຸດໂທປະກອນໃຫມ່ໆ ແລະເທັກໂນໂລຈີທີ່ກ້າວຫນ້າອື່ນໆ.
ບົດລາຍງານກ່າວວ່າ "ໃນຂະນະທີ່ການນໍາໃຊ້ແຮ່ທາດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປ, ການແຂ່ງຂັນລະດັບໂລກ ສໍາລັບແຮ່ທາດເຫລົ່ານີ້ ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານຢຸດທະສາດທາງດ້ານພູມສາດ ແລະເສດຖະກິດທາງດ້ານພູມສາດ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຊັ່ນກັນ," ບົດລາຍງານກ່າວ.
"ເສດຖະກິດທີ່ກ້າວໜ້າ ທີ່ມີການເຂົ້າເຖິງ REEs ທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້, ມີຄວາມໄດ້ປຽບທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນການຜະລິດ, ແລະຂໍ້ເສຍທາງເສດຖະ ກິດທີ່ສອດຄ້ອງກັນ ຈະເກີດຂື້ນກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີການເຂົ້າເຖິງດັ່ງກ່າວ."
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