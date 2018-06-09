ພໍ່ຄົວໃຫຍ່ ທີ່ມີຊື່ສຽງ ແອນໂທນີ ບໍແດັງ ເສຍຊີວິດແລ້ວ ຢູ່ປະເທດຝຣັ່ງ

ທ່ານແອນໂທນີ ບໍແດັງ ພໍ່ຄົວໃຫຍ່ທີ່ີມີຊື່ສຽງເດີນທາງໄປທົ່ວໂລກ ແລະອະທິບາຍກ່ຽວ
ກັບອາຫານ ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ຮວມອາຍຸໄດ້ 61 ປີ.
ທ່ານບໍແດັງໄດ້ພົບວ່າ ເສຍຊີວິດໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກວານນີ້ ໂດຍເພື່ອນຂອງທ່ານພໍ່ຄົວ
ໃຫຍ່ ທ່ານເອຣິກ ຣີເປີຣ໌ຕ ຢູ່ໃນຫ້ອງໂຮມແຮມຂອງທ່ານບໍແດັງ ໃນປະເທດຝຣັ່ງ ບ່ອນ
ທີ່ທ່ານພວມຖ່າຍທຳຕອນຕໍ່ໄປຂອງລາຍການອາຫານທາງໂທລະພາບ CNN ທີ່ຊື່ວ່າ
ພາດສ໌ອັນໂນລ “Parts Unknown” ອີງຕາມບໍລິສັດດັ່ງກ່າວແລ້ວ ທ່ານບໍແດັງໄດ້ຂ້າ
ໂຕຕາຍ.
“ໂທນີ ໄດ້ເປັນຜູ້ມີພອນສະຫວັນທີ່ດີເລີດ. ນັກເລົ່ານິທານຄົນນຶ່ງ. ນັກຂຽນທີ່ມີພອນ
ສະຫວັນຄົນນຶ່ງ. ນັກເດີນທາງທົ່ວໂລກຄົນນຶ່ງ. ນັກຜະຈົນໄພຄົນນຶ່ງ. ທ່ານໄດ້ນຳເອົາ
ບາງສິ່ງບາງຢ່າງມາສູ່ໂທລະພາບ CNN ທີ່ບໍ່ມີໃຜໄດ້ນຳມາກ່ອນ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ
ຫົວໜ້າບໍລິຫານໂທລະພາບ CNN ທ່ານແຈັຟ ຊັກເກີ ໄດ້ຂຽນຢູ່ໃນໜັງສືຫາພວກພະ
ນັກງານວ່າ “ນີ້ແມ່ນມື້ທີ່ໂສກເສົ້າ ໂສກເສົ້າທີ່ສຸດ” ທ່ານບໍແດັງໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ເປັນເທື່ອ
ທຳອິດຈາກການຂຽນຢູ່ໃນໜັງສືພິມ ນິວຢອກເກີ “ຢ່າກິນກ່ອນອ່ານເລື້ອງນີ້” ທີ່ໄດ້ຮັບ
ການຍ້ອງຍໍກ່ຽວກັບພາບຄົວ ກິນຂອງນິວຢອກ. ໃນປີ 2000 ບົດຂຽນ ໄດ້ຮັບການດັດ
ແປງໃຫ້ເປັນປື້ມ ຢູ່ ນິວຢອກໄທມ໌ ທີ່ຂາຍດີທີ່ສຸດ ຊື່ວ່າ ກິດເຈີນ ຄອນຟິເດັນໂຊລ.
ທ່ານບໍແດັງຂຽນຢູ່ໃນບົດຄວາມຂອງທ່ານວ່າ “ຢູ່ໃນອາເມຣິກາ ເຮືອນຄົວອາຊີບເປັນ
ບ່ອນຫລົບລີ້ຂອງການບໍ່ມີທາງອອກ.”
ທ່ານບໍແດັງເກີດຢູ່ໃນນະຄອນນິວຢອກ ແລະໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ເຂດຊານເມືອງບີໂອເນຍ
ລັດນິວເຈີຊີ. ທ່ານໄດ້ຮຽນຈົບ ຈາກສະຖາບັນຄົວກິນຂອງອາເມຣິກາໃນປີ 1978.
າກນັ້ນ ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ບັນດາເຮືອນຄົວຕ່າງໆໃນນະຄອນນິວຢອກ ນັບແຕ່ການ
ເປັນຄົນລ້າງຖ້ວຍ ຫາຜູ້ຊ່ວຍພໍ່ຄົວໃຫຍ່.
ໃນປີ 2005 ທ່ານບໍແດັງໄດ້ເລີ້ມເປັນເຈົ້າພາບການສະແດງຂອງທ່ານຢູ່ລະບົບການ
ເດີນທາງ ໂນເຣເຊີເວສັນສ໌ ເດີນທາງອ້ອມໂລກໃນການຊອກຫາການຄົວ ກິນທ້ອງຖິ່ນ.
ທ່ານບໍແດັງຕໍ່ມາຍ້າຍມາຫາ ໂທລະພາບ CNN ເປັນເຈົ້າຂອງລາຍການ ພາດສ໌ ອັນ
ໂນລ ເລີ້ມແຕ່ປີ 2013 ມາ ການສະແດງ ແມ່ນໄດ້ຮັບລາງວັນເອມມີ ແລະພີບໍດີ.
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