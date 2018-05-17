ສະມາຄົມຍິງລາວ ທີ່ນະຄອນ ມົງເຣອານ ປະເທດການາດາ ຈັດງານສະຫຼອງວັນແມ່

ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ. ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ ປະຈຳແລງ
ວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາລາຍງານກ່ຽວກັບການສະຫຼອງບຸນວັນແມ່ ຫຼື Mother’s
Day ໃນວັນອາທິດ ທີ 13 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ມາສະເໜີທ່ານ ຊາວລາວຢູ່ໃນສະຫະລັດ ກາ
ນາດາ ແລະຢູ່ທົ່ວໂລກ ພາກັນສະຫລອງບຸນດັ່ງກ່າວ ທຸກໆປີ ແລະ ສຳລັບປີນີ້ ວີໂອເອ
ໄດ້ຖືໂອກາດ ສຳພາດ ຍານາງສົມຈິດ ເມກສະຫວັນ ປະທານສະມາຄົມຍິງລາວ ປະຈຳ
ແຂວງເກເບັກ ທີ່ນະຄອນມົງເຣອານ ປະເທດການາດາ ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳລາຍງານ
ດັ່ງກ່າວມາສະເໜີທ່ານ.
ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ. ແຕ່ລະປີເມື່ອຕົກມາເຖິງເດືອນພຶດສະພາ ໃນວັນ
ອາທິດສັບປະດາທີສອງຂອງເດືອນ ຊາວອາເມຣິກັນ ແລະຊາວໂລກ ໃນຫຼາຍໆປະ
ເທດ ຈະພາກັນສະຫຼອງບຸນວັນແມ່ ຫຼື Mother’s Day. ບັນຍາກາດການສະຫຼອງບຸນ
ດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍເພື່ອລະນຶກເຖິງບຸນຄຸນຂອງທັງຜູ້ເປັນແມ່ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຈາກໂລກນີ້ໄປ ແລະຜູ້
ທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້ ເຮົາຈະສັງເກດເຫັນຊໍ້ດອກໄມ້ ເຕົ້າດອກໄມ້ ທີ່ຖືກ
ຕົກແຕ່ງໄວ້ຢ່າງງົດງາມ ພ້ອມດ້ວຍເຂົ້າໜົມ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ສອຍຕ່າງໆທີ່ພວກລູກເຕົ້າ
ພາກັນຊື້ໄປມອບໃຫ້ແມ່. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ພວກລູກເຕົ້າ ຕ່າງກໍຈະພາແມ່ ແລະພໍ່
ອອກໄປຮັບປະທານອາຫານ ຫລື ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ກໍຈະມອບເງິນໃຫ້ ເພື່ອສະແດງເຖິງການ
ຮູ້ບຸນຄຸນ ຄວາມກະຕັນຍູ ຕໍ່ຜູ້ບັງເກີດເກົ້າຂອງພວກລູກໆ. ແຕ່ວ່າ ການປະຕິບັດຮີດ
ຄອງດັ່ງກ່າວ ທີ່ເຫັນຢູ່ປັດຈຸບັນນີ້ ໄດ້ຖືກວິວັດທະນາການມາ ຈາກຕອນເລີ້ມຕົ້ນທີ່ດົ
ນກວ່ານຶ່ງສັດຕະວັດຜ່ານມາ ຊຶ່ງເວລານັ້ນ ມີແຕ່ພຽງເປັນວັນແຫ່ງການລະນຶກເຖິງຄຸນ
ງາມ ຄວາມດີຂອງແມ່ເທົ່ານັ້ນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການຊື້ຂາຍອັນໃດເປັນພິເສດດັ່ງທີ່ເຫັນກັນ
ຢູ່ໃນທຸກວັນນີ້.
ວັນແມ່ ຫລື Mother’s Day ເກີດຂຶ້ນມາ ຈາກການເຄື່ອນໄຫວເປັນເວລາຫຼາຍປີຂອງ ຍານາງແອນນາ ຈາວິສ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ອາເມຣິການີ້ເອງ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ເອົາວັນລະນຶກເຖິງ
ແມ່ຂອງນາງ ແລະແມ່ຄົນອຶ່ນໆ. ຕົກມາເຖິງວັນທີ 8 ປີ 1914 ລັດຖະສະພາສະຫະລັດ
ຈຶ່ງໄດ້ຜ່ານກົດໝາຍຮັບຮູ້ ຖືເອົາວັນອາທິດຂອງອາທິດທີສອງ ຂອງເດືອນພຶດສະພາ
ໃຫ້ເປັນວັນແມ່ ຈຶ່ງໄດ້ສະຫຼອງກັນຢ່າງເປັນທາງການຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ແລະກໍໄດ້ແຜ່ຂະ
ຫຍາຍກັນອອກໄປຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.
ເຖິງແມ່ນວ່າປີນີ້ ວັນແມ່ຈະຕົກຖືກວັນອາທິດທີ 13 ພຶດສະພາກໍຕາມ ແຕ່ຄົນສ່ວນຫຼາຍ
ກໍໄດ້ພາກັນສະຫຼອງໃນຕອນແລງຂອງວັນເສົາ ທີ 12 ເພາະສະນັ້ນໃນວັນດັ່ງກ່າວນີ້ຢູ່
ທີ່ເມືອງລາວານ ໃນຂົງເຂດນະຄອນມົງເຣອານ ປະເທດການາດາ ສະມາຄົມຍິງລາວ
ປະຈຳແຂວງເກເບັກ ໄດ້ພາກັນສະຫຼອງບຸນວັນແມ່ ຊຶ່ງມີບັນດາສະມາຊິກ ປະຊາຄົມ
ລາວການາດາ ແລະແຂກຜູ້ມີກຽດຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມປະມານ 250 ຄົນ ຊຶ່ງຍານາງສົມຈິດ ເມກສະຫວັນ ປະທານສະມາຄົມຍິງລາວປະຈຳແຂວງເກເບັກ ໄດ້ກ່າວເຖິງຈຸດປະສົງ
ຂອງການສະຫຼອງສູ່ ວີໂອເອຟັງດັ່ງນີ້:
ນະຄອນມົງເຣອານ ປະເທດການາດາ ປາກເວົ້າສອງພາສາ ຄືພາສາຝຣັ່ງ ແລະອັງກິດ
ເປັນບ່ອນຕັ້ງປະຊາຄົມລາວ ແຫ່ງທຳອິດທີ່ເກົ່າແກ່ ກ່ອນການເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງ
ຊາວອົບພະຍົບ ໂດຍສະເພາະພວກທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຈາກປະເທດລາວ. ຕົກມາເຖິງປີ
1991 ສະມາຄົມສະຕີລາວ ກໍແມ່ນສະມາຄົມນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນມາ ເພື່ອດູແລນຳພາກິດ
ຈະການຕ່າງໆ ຢູ່ໃນສັງຄົມລາວການາດາ ຊຶ່ງຍານາງສົມຈິດໄດ້ກ່າວເຖິງຕອນນີ້ວ່າ:
ການສະຫຼອງບຸນວັນແມ່ ເພື່ອໃຫ້ກຽດແກ່ບັນດາສຸພາບສະຕີຜູ້ເປັນແມ່ ແມ່ນການເຕົ້າ
ໂຮມຊຸມນຸມທີ່ໃຫຍ່່ໂຕ ແລະຕ້ອງໄດ້ຫ້າງຫາໄວ້ລ່ວງໜ້າເປັນປີ ເພື່ອເຊົ່າສະຖານທີ່
ຈັດງານ ແລະກະກຽມລາຍການສະຫຼອງ. ເວລານີ້ ເປັນໂອກາດອັນດີງາມ ສຳລັບບັນ
ດາສະຕີການາດາເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ດົນໆຈຶ່ງໄດ້ມາພົບພໍ້ສັງສັນກັນເທື່ອນຶ່ງ ແລະມີໂອ
ກາດນຸ່ງເຄື່ອງພື້ນເມືອງອັນງົດງາມ ທີ່ເປັນສັນຍາລັກຂອງລາວ ຕິດຕາມມາດ້ວຍການ
ສະແດງສິນລະປະ ຂອງລູກຫຼານລາວ ຊຶ່ງຍານາງສົມຈິດໄດ້ກ່າວຕອນນີ້ວ່າ:
ກ່ຽວກັບດ້ານການເງິນທີ່ນຳມາບໍລິຫານ ແລະຄ່າທຳນຽມການເປັນສະມາຊິກຂອງສະ
ມາຄົມຍິງລາວ ຍານາງສົມຈິດ ໄດ້ກ່າວວ່າ:
ການສະຫຼອງວັນແມ່ປີ 2018 ຂອງສະມາຄົມຍິງລາວ ປະຈຳແຂວງເກເບັກ ທີ່ນະຄອນ
ມົງເຣອານ ໄດ້ຜ່ານພົ້ນໄປດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍດີ ຊຶ່ງຍານາງ
ສົມຈິດ ໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍ ແລະສົ່ງພອນໄຫ້ແກ່ບັນດາແມ່ທຸກໆຄົນດັ່ງນີ້:
ການສະຫຼອງວັນແມ່ ຫຼື Mother’s Day ໄດ້ຜ່ານພົ້ນໄປແລ້ວ ແລະສຳລັບບັນດາຜູ້
ເປັນພໍ່ນັ້ນ ຢ່າຟ້າວນ້ອຍເນື້ອຕໍ່າໃຈ ຊຶ່ງວັນພໍ່ ຫຼື Father’s Day ກໍແມ່ນກຳລັງກ້າວ
ເຂົ້າມາເຖິງ ໃນວັນອາທິດ ທີ 17 ເດືອນມິຖຸນາ ຈະມາເຖິງນີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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