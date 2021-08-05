ສູນຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດ ສຫລ ກ່າວວ່າ ໄວຣັສສາຍພັນແດລຕ້າ ກວມເອົາ 93 ເປີເຊັນ ຂອງຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອ ທັງໝົດໃນ ສຫລ

ສູນຄວບຄຸມ ແລະປ້ອງກັນພະຍາດແຫ່ງສະຫະລັດ ຫລື CDC ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍໃໝ່ແດລຕາກວາມເອົາສັດສ່ວນຫຼາຍກວ່າ 93 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ປ່ວຍເປັນພະຍາດໂຄວິ-19 ລາຍໃໝ່ທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ.
ໂຕເລກທີ່ໄດ້ຮັບຫລ້າສຸດຂອງ CDC ສໍາລັບອາທິດທີ່ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 31 ກໍລະກົດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສາຍພັນໃໝ່ແດລຕ້າ, ລວມເຖິງສາຍພັນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງອື່ນໆຂອງມັນ, ທັງໝົດແມ່ນຈັດຢູ່ໃນປະເພດສາຍພັນໃໝ່ທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ, ຄິດເປັນຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ 93 ເປີເຊັນຂອງກໍລະນີຄົນເປັນພະຍາດນີ້ທັງໝົດໃນສະຫະລັດໃນຊ່ວງສອງອາທິດສຸດທ້າຍຂອງເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມາ.
ໃນສາຍພັນໃໝ່ທີ່ວ່ານີ້ ຄິດເປັນເປີເຊັນທີ່ສູງກວ່າອີກຢູ່ໃນຂົງເຂດສະເພາະຂອງປະເທດ. ໃນເຂດທິດຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ເຊິ່ງລວມມີລັດໄອໂອວາ, ແຄນຊັສ, ມິສຊູຣີ, ແລະລັດ ເນບຣາສກາ, ສາຍພັນແດລຕ້າມີສັດສ່ວນຫຼາຍກວ່າ 98 ເປີເຊັນຂອງຈໍານວນຜູ້ປ່ວຍທັງໝົດ.
ໃນຂົງເຂດທີ່ກວາມເອົາລັດດາໂກຕ້າເໜືອ, ດາໂກຕ້າໃຕ້, ໂຄໂລຣາໂດ, ມົນເທນາ, ຢູທາ ແລະລັດໄວໂອມິງ, ສາຍພັນໃໝ່ແດລຕ້າມີສັດສ່ວນເຖິງ 95 ເປີເຊັນຂອງຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ.
ໂຕເລກດັ່ງກ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາຂອງສາຍພັນໃໝ່ນີ້ ຕັ້ງແຕ່ທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ,ໃນຕອນທີ່ມີຄົນຕິດສາຍພັນນີ້ຄິດເປັນຈໍານວນສາມສ່ວນຮ້ອຍຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ.
ໃນນັ້ນ CDC ຍັງລະບຸອີກວ່າ ຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ລາຍວັນໂດຍສະເລ່ຍໃນຊ່ວງອາທິດທີ່ຜ່ານມາເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 66,606 ຄົນຕໍ່ມື້, ຈາກຈໍານວນ 40,597 ຄົນຕໍ່ມື້ໃນຊ່ວງອາທິດກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ເຊິ່ງເພີ້ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 64 ເປີເຊັນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຈໍານວນຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ຈະຕໍ່າກວ່າຈຸດສູງສຸດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຊ່ວງການລະບາດຄັ້ງໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດໃນເດືອນມັງກອນທີ່ຜ່ານມາກໍຕາມ ແຕ່ເມື່ອສະຫະລັດກວດພົບຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ເກືອບຮອດ 300,000 ຄົນຕໍ່ມື້, ຜູ້ຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ແມ່ນເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍເມື່ອທຽບໃສ່ກັບເດືອນພຶດສະພາໃນຕອນທີ່ຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ໂດຍສະເລ່ຍໃນແຕ່ລະວັນຫລຸດລົງໄປຫາ 8,000 ກໍລະນີກວ່າໆເທົ່ານັ້ນ.