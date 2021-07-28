ສູນກາງຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ ສະຫະລັດ ແນະນຳໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກ ໃນຮົ່ມອີກຄັ້ງ ແມ່ນກະທັ້ງ ສຳລັບຄົນທີ່ໄດ້ສັກຢາແລ້ວ

ສູນກາງເພື່ອການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ ສະຫະລັດ ຫຼື CDC ຕອນນີ້ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຄົນທີ່ໄດ້ສັກຢາແລ້ວໃນບາງພາກສ່ວນຂອງປະເທດໃສ່ໜ້າກາກໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນຮົ່ມ, ເປັນການຕ່າວປີ້ນການຕັດສິນໃຈຂອງອົງການເມື່ອສອງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນການຕ່າວປີ້ນອີກອັນນຶ່ງ, CDC ຕອນນີ້ຍັງໄດ້ແນະນຳໃຫ້ບັນດານາຍຄູ, ນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກ ງານໃສ່ໜ້າກາກຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ, ບໍ່ວ່າຈະມີສະຖານະການສັກຢາແນວໃດກໍຕາມ.
CDC ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະແນະນຳໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກຢູ່ໃນຮົ່ມ ແມ່ນອີງໃສ່ຕົວເລກກໍລະ ນີ COVID-19 ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງປະເທດທີ່ມີລາຍງານອັດຕາການສັກຢາຕໍ່າ.
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງກໍລະນີແມ່ນຖືກຜັກດັນໂດຍໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນ ແດລຕ້າ ທີ່ຕິດແປດໄດ້ຢ່າງສູງທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດ COVID-19. ມັນໄດ້ມີຕົວເລກຂອງກໍລະນີທີ່ຖືກຄົ້ນພົບເຊິ່ງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ສັກຢາຢ່າງຄົບຖ້ວນແລ້ວ ໄດ້ຕິດເຊື້ອ, ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ເປັນໄຂ້ແຮງ.
ອີກຕາມຜູ້ອຳນວຍການ CDC ດຣ. ໂຣແຊລ ວາເລັນສກີ, ດ້ວຍໄວຣັສທີ່ກາຍພັນກ່ອນໜ້ານີ້, ປະ ຊາຊົນທີ່ໄດ້ສັກຢາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໄວຣັສໃນລະດັບຕໍ່າ ແລະ ຖືກພິຈາລະນາວ່າບໍ່ໜ້າຈະເປັນຜູ້ແຜ່ເຊື້ອ.
ແຕ່ດ້ວຍສາຍພັນ ແດລຕ້າ, ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ, ລະດັບຂອງໄວຣັສທີ່ຖືກພົບຢູ່ໃນດັງ ແລະ ຄໍຂອງຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອນັ້ນແມ່ນ “ຈຳແນກບໍ່ໄດ້” ຈາກຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກຢາ.
ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການຂອງທຳນຽບຂາວວ່າ “ການປະກາດຂອງ CDC ໃນມື້ນີ້ ແມ່ນອີກບາດກ້າວນຶ່ງໃນການເດີນທາງຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອເອົາຊະນະໄວຣັສນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ທຸກຄົນຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດທີ່ຖືກຄວບຄຸມຢູ່ໃນແນວທາງຂອງ CDC ຈະປະຕິບັດຕາມມັນ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະປະຕິບັດເຊັ່ນກັນເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເດີນທາງໄປເຂດທີ່ວ່ານີ້.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກເວົ້າວ່າຢາວັກຊີນຍັງຄົງມີປະສິດທິພາບຕໍ່ຜົນທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຂອງການຕິດໄວຣັສຢູ່, ລວມທັງຜູ້ທີ່ຕິດສາຍພັນ ແດລຕ້າ.