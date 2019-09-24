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ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານທ​ຣຳ ຍົກ​ເລີກ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ "ຈັບ​ໄດ້​ແລ້ວ​ປ່ອຍໄປ" ຕໍ່​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ

ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ​​ທີ່​ມາ​ຈາກ ​ທະ​ວີບອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ກາງ ທີ່​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ຂະ​ບວນ​ຄາ​ຣາ​ວານ​ທີ່​ຫວັງ​ວ່າ​ຈະມາ​ເຖິງ​ຊາຍ​ແດນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ພາ​ກັນ​ຍ່າງ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ Frontera Hidalgo ຂອງ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ໃນ​ວັນ​ທີ 12 ເມ​ສາ 2019

ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ກໍ​າລັງຍົກ​ເລີກ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ "ຈັບ​ໄດ້​ແລ້ວ​ປ່ອຍ ໄປ" ຕໍ່​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ທີ່​ມາ​ຈາກ ​ທະ​ວີບອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ກາງ ທີ່​ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນ ເຂົ້າມາໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດຢ່າງ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ.

ຮັກ​ສາການ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ພາຍ​ໃນ, ທ່ານ ເຄ​ວິນ ແມັກ​ອາ​ລີ​ແນນ (Kevin McAleenan) ປະ​ກາດ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ແຜນ​ການ​ລັດ​ຖະ​ບານທີ່​ຈະ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ ​ໃນ​ສິ່​ງທີ່​ທ່ານເອີ້ນ​ວ່າ "ປະ​ເດັນ​ດຶງ​ດູດ" ທີ່​ພາ​ໃຫ້ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ຢາກຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນ​ມາ.

ເວັ້ນໄວ້​ແຕ່​ວ່າ ມີ​ກໍ​ລະ​ນີຍົກ​ເວັ້ນ​ທາງດ້ານ​ທະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ ແລະ​ດ້ານ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ບາງ​ຢ່າງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ທ່ານແມັກ​ອາ​ລີ​ແນນ (McAleenan) ເວົ້າ​ວ່າ ພວກຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ທີ່ບໍ່​ສາ​ມາດ​ກ່າວ​ອ້າງໄດ້ຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນວ່າ ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ແລ້ວເຂົາ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ຕົນ. ສຳ​ລັບ​ພວກ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ພິ​ສູດ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ ມີ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ກັບ​ໄປເມັກ​ຊິ​ໂກ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລໍ​ຖ້າ​ກາ​ນດຳ​ເນີນເອ​ກະ​ກ​ສານ​ຂໍ​ລີ້​ໄພ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າຢູ່ ນັ້ນ​.

ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ຈັບ​ໄດ້​ແລ້ວ​ປ່ອຍ​ໄປ​ນີ້, ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕະ​ເວນ​ຊາຍ​ແດນທີ່​ຈັບ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ​ຈະ​ຂັງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄວ້ຊົ່ວ​ຄາວ ຈົນ​ກວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ວັນ​ທີທີ່ຈະຂຶ້ນ​ສານ ເພື່ອ​ຮັບ​ຟັງຄະ​ດີດ້ານ​ການ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ແລະ​ຈາກນັ້ນ ກໍ​ປ່ອຍ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄປ.
ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ​, ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ເວົ້າ​ວ່າ ມີ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ​ພຽງ​ແຕ່​ໜ້ອຍ​ນຶ່ງເທົ່າ​ນັ້ນ ທີ່​ໄປ​ປາ​ກົດ​ໂຕ​ຢູ່​ສານ ​ໃນ​ເວ​ລາ​ມີ​ການ​ຮັບ​ຟັງ​ຄະ​ດີ.

ແຕ່​ວ່າ ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳພັດ​ເວົ້າ​ວ່າ ມີ​ຄົນ​ຫລາຍ​ເຖິງ 75 ເປີ​ເຊັນ ​ທີ່​ໄປ​ສານ ຕາມກຳ​ນົດ​ວັນ​ຂຶ້ນ​ສານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

​ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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