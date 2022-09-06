ໄພພິບັດຢູ່ປາກິສຖານ ສົ່ງຜົນໃຫ້ວິກິດການທາງດ້ານອາຫານ ໃນອັຟການິສຖານ ຮຸນແຮງຂຶ້ນ

ໂຄງການອາຫານໂລກ ຫຼື WFP ເຕືອນກ່ຽວກັບໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ຮ້າຍແຮງໃນປະເທດປາກິສຖານ ກໍາລັງສົ່ງຜົນກະທົບທີ່ຮຸນແຮງທາງດ້ານອາຫານ ຢູ່ໃນປະເທດອັຟການິສຖານ ທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານ ເຊິ່ງມີປະຊາຊົນເກືອບເຄິ່ງນຶ່ງຂອງປະເທດ ກໍາລັງປະເຊີນກັບຄວາມອຶດຫິວທີ່ຮຸນແຮງ. ລິຊາ ສໄລນ໌ ມີລາຍງານໃຫ້ VOA ຈາກນະຄອນເຈເນວາ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ອົງການຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຈັດສົ່ງການຊ່ວຍ ເຫຼືອສຸກເສີນດ້ານອາຫານໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ຫຼາຍກວ່າ 16 ລ້ານຄົນ. ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອສ່ວນຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຂົນສົ່ງໂດຍທາງລົດ ຜ່ານປະເທດປາກິສຖານ.
ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ຂອງອົງການ WFP ປະຈໍາປະເທດປາກິສຖານ ທ່ານຄຣິສ ເຄ (Chris Kaye) ກ່າວວ່າ ໃນຊ່ວງປີທີ່ຜ່ານມາ ໜ່ວຍງານຂອງທ່ານໄດ້ຈັດຫາອາຫານຫຼາຍກວ່າ 320,000 ໂຕນເພື່ອສະໜັບສະໜູນການດໍາເນີນງານຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:
“ສະຖານະການນໍ້າຖ້ວມຢູ່ໃນປາກິສຖານ ກໍາລັງເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການ ດໍາເນີນງານດັ່ງກ່າວຫຼຸດລົງ, ແລະຕ້ອງໄດ້ເພິ່ງພາການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າອີກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງມີຄວາມກັງວົນທີ່ສຸດກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານອາຫານໂດຍລວມ. ບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນປາກິສຖານໃນໄລຍະທັນທີທັນໃດ ຫຼືປານກາງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໝາຍເຖິງແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນງານຕ່າງໆຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ.”
ຫຼາຍໆແຂວງຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ຍັງຄົງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຝົນຕົກໜັກແລະນໍ້າຖ້ວມທີ່ຮຸນແຮງ ໃນຊ່ວງບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີເຮືອນຫຼາຍພັນຫຼັງ ແລະພື້ນທີ່ການກະເສດໃຫຍ່ໆ ຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ຖືກທໍາລາຍ. ກຸ່ມຕາລິບານກ່າວວ່າ ມີປະຊາຊົນເສຍຊີວິດຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວຫຼາຍກວ່າ 180 ຄົນ.
ທ່ານເຄກ່າວວ່າ ປາກິສຖານ ເປັນເສັ້ນທາງທີ່ສໍາຄັນໃນການຈັດສົ່ງອາຫານໄປໃຫ້ອັຟການິສຖານ, ໂດຍການລາຍງານຈາກນະຄອນດູໄບ ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງສູນກາງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອົງການ WFP ກ່າວວ່າ ອາຫານຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຂົນສົ່ງເຂົ້າມາປາກິສຖານ ແມ່ນຜ່ານທ່າກໍາປັ່ນນະຄອນກາຣາຈີ (Karachi), ເຊິ່ງໃນທີ່ສຸດກໍຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າໄປໃນປະເທດອັຟການິສຖານ.
ທ່ານເຄ ກ່າວວ່າ:
“ດ້ວຍຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງປະເຊີນໃນເວລານີ້ເຊັ່ນຖະໜົນຫຼາຍສາຍໄດ້ຖືກຕັດໄປ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາພົບກັບຄວາມທ້າທາຍ ແລະບັນຫາທາງດ້ານໂລຈິສຕິກ. ອົງປະກອບອັນທີສອງກ່ຽວກັບສິ່ງນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງກ່ຽວກັບບໍລິເວນຕ່າງໆທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມ, ແນ່ນອນ ນັ້ນແມ່ນບໍລິເວນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບເກັບມ້ຽນເຂົ້າເບລ່ ແລະເຂົ້າເບລ່ສ່ວນຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຖືກນໍ້າພັດໄປໝົດແລ້ວ.”
ທ່ານເຄກ່າວວ່າ ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບທີ່ຮຸນແຮງໄປທົ່ວພູມິພາກແລະຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານອາຫານ. ກ່ອນມີຝົນຕົກໜັກເຮັດ ໃຫ້ມີນໍ້າຖ້ວມພື້ນທີ່ສ່ວຍຫຼາຍໃນປາກິສຖານ, ທ່ານໄດ້ສັງເກດວ່າ ມີປະຊາກອນ ຈໍານວນ 43 ເປີເຊັນທີ່ປະເຊີນກັບວິກິດການຂາດແຄນທາງດ້ານອາຫານ ທີ່ຮຸນແຮງ. ທ່ານໄດ້ກ່າວດ້ວຍການຄາດການວ່າ ຈໍານວນຜູ້ຄົນທີ່ອຶດຢາກອາດຈະເພີ້ມຂຶ້ນສູງເນື່ອງຈາກວິກິດການໃນປັດຈຸບັນ. ທ່ານກ່າວເສີມວ່າ ສະຖານະການ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນກໍາລັງເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນປະເທດອັຟການິສຖານ.