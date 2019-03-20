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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ ເພັນ​ສ໌ ຢ້ຽມ​ຢາມ ລັດ​ເນບ​ຣາສ​ກາ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໜັກ ​ຈາກ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ

ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໄມ​ຄ໌ ເພັນ​ສ໌, ກາງ, ເບິ່ງ​ເຂດ​ທີ່​ຖືກ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໂດຍ​ແມ່​ນ້ຳ ມິ​ສ​ຊູ​ຣີ ແລະ ແອ​ລ​ຄ໌​ຮອນໃນ​ເຮ​ລິ​ຄັອບ​ເຕີ, ພ້ອມ​ກັບ​ຜູ້​ປົ​ກ​ຄອງ​ລັດ ໄອ​ໂອ​ວາ, ທ່ານ ຄິມ ເຣ​ໂນ​ລ​ສ໌, ຂວາ, ແລະ ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດ ເນບ​ຣາ​ສ​ກາ ທ່ານ ພີດ ຣິກ​ເກັດ​ສ໌, ຊ້າຍ, 19 ມີ​ນາ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ໄມ​ຄ໌ ເພັນ​ສ໌ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ ​ຕໍ່ພວກເຄາະ
ຮ້າຍຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມໃນພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງຂອງ ສະຫະລັດ ວ່າ ການຊ່ວຍ
ເຫຼືອແມ່ນກຳລັງມາ.

ທ່ານ ເພັ​ນ​ສ໌ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປຫຼາຍ​ພາກ​ສ່ວນ​ຂອງ​ລັດ ເນບ​ຣາ​ສ​ກາ ແລະ ໄອ​ໂອ​ວາ
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ບ່ອນທີ່ພະຍຸລະດູໜາວທີ່ຮຸນແຮງເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ສ້າງ
ໄພພິບັດໃຫ້ເມືອງນ້ອຍຕ່າງໆ ແລະ ພວກຊາວນາ ຜູ້ທີ່ເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າດີ້ນຮົນທີ່ຈະຢູ່
ເໜືອນ້ຳ.

ທ່ານ ເພັນ​ສ໌ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ຢູ່​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ ແລະ
ພວກເຮົາຮູ້ສຶກເປັນໜີ້ບຸນຄຸນຕໍ່ພວກຮັບມືກັບເຫດການຈຸທຳອິດ ແລະ ບັນດາອາສາ
ສະໝັກ.” ທ່ານເວົ້າຕື່ມວ່າ “ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ ອາເມຣິກາ. ສິ່ງນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນຄວາມຮັກໃນພາກພື້ນໃຈກາງຂອງປະເທດ, ເມື່ອເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ມັນຈະ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນບຸກຄະລິກ ແລະ ຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ.”

ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດ ໄອ​ໂອ​ວາ, ທ່ານ ຄິມ ເຣ​ໂນ​ລ​ສ໌ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ​ໃນ 41
ເມືອງຈາກ 99 ເມືອງ.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລັດ ເນບ​ຣັາສ​ກາ ຄາດ​ວ່າ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ຫຼາຍ
ກວ່າ 1 ພັນລ້ານໂດລາ ຕໍ່ພາກສ່ວນກະສິກຳຂອງລັດ, ໂດຍບໍ່ນັບເຖິງຄວາມເສຍ
ຫາຍຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ໃນຊັບສິນສາທາລະນະ ແລະ ເອກະຊົນອື່ນໆ.

ພວກ​ຊາວ​ນາ​ເວົ້າ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສູນເສຍເຂົ້າຫຼາຍພັນ​ຖັງ, ງົວ​ ຄວາຍ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ
ແລະ ສັດໃນຟາມອື່ນໆ.

ບັ​ນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເວົ້າ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຄາດ​ວ່າ ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຢູ່​ຕາມ​ແມ່​ນ້ຳ ມິ​ສ​ຊູ​ຣີ ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​
ແມ່ນ້ຳທີ່ຍາວທີ່ສຸດເປັນອັນດັບສອງຂອງ ສະຫະລັດ ນັ້ນ, ຈະດຳເນີນໄປໝົດອາທິດ
ໃນຂະນະທີ່ລະດັບນ້ຳສູງຂຶ້ນ ໄດ້ໄຫຼລົງໄປພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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