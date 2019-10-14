ສານສູງສຸດຂອງ ສເປນ ໄດ້ຕັດສິນຂັງຄຸກອະດີດຜູ້ນຳແບ່ງແຍກດິນແດນຂອງພາກພື້ນ ຄາຕາໂລເນຍ 9 ຄົນໃນ ລະຫວ່າງ 9 ແລະ 13 ປີໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ສຳລັບການພະຍາຍາມທີ່ຈະປະກາດເອກະລາດຂອງເຂົາເຈົ້າຈາກ ສເປນ ໃນປີ 2017.
ອະດີດຮອງປະທານຂອງພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ໂອຣີໂອລ ຮູນເກຣາສ໌, ຖືກຕັດສິນຂັງຄຸກດົນທີ່ສຸດ 13 ປີ ສຳລັບການຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ແລະ ໃຊ້ທຶນສາທາລະນະໃນທາງທີ່ຜິດ.
ສານໄດ້ພົບຈຳເລີຍອີກສາມຄົນມີຄວາມຜິດ ກ່ຽວກັບ ການບໍ່ເຊື່ອຟັງເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຕັດສິນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຄຸກ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ສານໄດ້ຕັດສິນ ໃຫ້ພົ້ນໂທດແກ່ຈຳເລີຍທຸກຄົນ ກ່ຽວກັບຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງແມ່ນ ການກໍ່ກະບົດ.
ອະດີດຫົວໜ້າຂອງລັດຖະບານພາກພື້ນ ຄາຕາໂລເນຍ ໄດ້ເອີ້ນການຕັດສິນຂອງວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ “ຊົ່ວຮ້າຍ.”
ທ່ານ ຄາເລັສ ປູອິກເດິມ້ອນ ໄດ້ຂຽນໃນທວິດເຕີວ່າ “ຂັງຄຸກລວມທັງໝົດ 100 ປີ. ເປັນການກະທຳທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ. ຕອນນີ້ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນຮອດເວລາແລ້ວທີ່ຈະຕອບໂຕ້ດັ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ເພື່ອອະນາຄົດຂອງລູກຊາຍ ແລະ ລູກສາວຂອງພວກເຮົາ. ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ, ເພື່ອ ຢູໂຣບ. ເພື່ອ ຄາຕາໂລເນຍ.
ທ່ານ ປູອິກເດິມ້ອນ ບໍ່ໄດ້ເປັນຈຳເລີຍໃນການຕັດສິນຄັ້ງສຳຄັນ ກ່ຽວກັບ ການລົງປະຊາມິຕິທີ່ຖືກຫ້າມ ແລະ ການປະກາດເອກະລາດທີ່ຢູ່ໄດ້ບໍ່ດົນ ຍ້ອນວ່າທ່ານໄດ້ຫຼົບໜີໄປປະເທດ ແບລຈຽມ, ບ່ອນທີ່ຕອນນີ້ທ່ານອາໄສຢູ່ດັ່ງກັບຄົນພັດຖິ່ນ.