ບັນດາຜູ້ນຳ ກາຕາໂລເນຍ ປະເຊີນໜ້າ ກັບການຂົ່ມຂູ່ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບການຢາກເປັນເອກກະລາດ

ຜູ້ນຳສະເປນຂົງເຂດ Catalonia ມີກຳນົດທີ່ຈະຖະແຫລງຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາ
ຂົງເຂດໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານຢູ່ໃນນະຄອນ Madrid ມີຄວາມ
ກັງວົນວ່າ ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຊາວ Catalonia ຈະລົງຄະແນນສຽງຢ່າງພ້ອມພຽງປະ
ກາດເປັນເອກກະລາດ.
ຜູ້ນຳຊາວ Catalonia ທ່ານ Carles Puigdemont ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍກ່ອນລວງໜ້າວ່າ
ສານຂອງທ່ານຈະເປັນຢ່າງໃດໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ບັນດາຜູ້ນຳການເມືອງທັງ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະສາກົນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳຊາວ
Catalonia ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕືງ ຢູ່ໃນປະເທດ.
ເຈົ້າເມືອງນະຄອນ Barcelona ໄດ້ເປັນຄົນຫລ້າສຸດທີ່ກ່າວອອກມາ ບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບ
ການປະກາດເປັນເອກກະລາດ ໂດຍກ່າວວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ “ສັງຄົມທີ່ທ້ອນໂຮມກັນ” ຕົກ
ຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ. ທ່ານນາງ Ada Colau ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ທຸກພັກຝ່າຍຈົ່ງ ຫລຸດຜ່ອນ
ຄວາມເຄັ່ງຕືງລົງເພື່ອແກ້ໄຂ “ວິກິດການທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດຂອງສະຖາບັນ ນັບແຕ່ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງ
ຄືນມາໃໝ່ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ຢູ່ໃນສະເປນ.”
ຫົວໜ້າຝ່າຍຄ້ານພັກທີ່ສຳຄັນຂອງສະເປນ ຜູ້ນຳພັກສັງຄົມນິຍົມ ທ່ານ Pedro San-
chez ກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳຊາວ Catalonia ຢຸດເຊົາຄວາມພະຍາຍາມປະ
ກາດເປັນເອກກະລາດ ໂດຍກ່າວວ່າ “ການປະກາດເປັນເອກກະລາດທົ່ວໄປ ບໍ່ມີບ່ອນ
ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍ.”
ເຢຍຣະມັນ ແລະຝຣັ່ງໄດ້ສັ່ງຊາໃນວັນຈັນວານນີ້ ບໍ່ເຫັນພ້ອມໃນການແບ່ງແຍກດັ່ງ
ກ່າວ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຢຍຣະມັນ ທ່ານນາງ Angela Merkel “ໄດ້ໃຫ້ການຢືນ
ຢັນໜູນຫລັງການທ້ອນໂຮມສະເປນ” ແຕ່ກໍໄດ້ຊຸກຍູ້ ໃຫ້ມີການສົນທະນາກັນ ອີງຕາມ
ໂຄສົກຂອງທ່ານນາງ.
ລັດຖະມົນຕີຝຣັ່ງທີ່ພົວພັນກັບຢູໂຣບ ທ່ານນາງ Nathalie Loiseau ກ່າວວ່າ “ຝຣັ່ງ
ຈະບໍ່ຮັບຮູ້ Catalonia ຖ້າຫາກຂົງເຂດດັ່ງກ່າວປະກາດເປັນເອກກະ ລາດ. ວິກິດການ
ດັ່ງກ່າວນີ້ຕ້ອງແກ້ໄຂຜ່ານການສົນທະນາຢູ່ໃນທຸກລະດັບຂອງການເມືອງສະເປນ.”
ຄວາມເຄັ່ງຕືງໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ໃນສະເປນ ນັບແຕ່ອາທິດແລ້ວນີ້ມາ ເວລາ Catalonia ໄດ້
ຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດຢູ່ໃນຂົງເຂດເພື່ອເປັນເອກກະລາດ ຊຶ່ງການເລືອກຕັ້ງເຫັນວ່າຜິດກົດໝາຍສຳລັບນະຄອນຫຼວງ Madrid. ຕຳຫລວດໄດ້ທັບມ້າງການລົງຄະແນນສຽງ ຍິງ
ລູກປືນຢາງ ແລະຖະຫລົ່ມຝູງຊົນ ເພື່ອລົບກວນການປ່ອນບັດ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫລາຍຮ້ອຍ
ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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