ກອງທຶນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ ຫຼື IMF ໄດ້ເຫັນດີຕົກລົງທີ່ຈະຟື້ນຟູການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເງິນໃຫ້ແກ່ປາກິສຖານ, ໂດຍຈັດສັນການບັນເທົາທຸກໃຫ້ທັນເວລາ ເນື່ອງຈາກການນໍາເຂົ້າພະລັງງານທີ່ມີລາຄາສູງຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ເຮັດໃຫ້ປະເທດທີ່ຂັດສົນດ້ານເງິນສົດດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງປະເຊີນກັບວິກິດການໃນການຊໍາລະເງິນ.
ຖະແຫຼງການຂອງ IMF ທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍ ໃນຕອນແລງຂອງມື້ວັນພຸດແລ້ວນີ້ວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງປາກິສຖານ ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍພາຍໃຕ້ການກວດກາຄືນຂອງຜູ້ໃຫ້ຢືມລະດັບໂລກ ການຂະ ຫຍາຍກອງທຶນເພື່ອຄວາມສະດວກ ຫຼື EFF, ເຊິ່ງເປັນໂຄງການສໍາລັບອິສລາ ມາບັດ. ຖ້າຫາກໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍຄະນະກໍາມະການຂອງ IMF, ອັນເປັນຂໍ້ຕົກລົງໃນລະດັບພະນັກງານ ຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ ຂອງງົບປະ ມານ ພາຍໃຕ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວນັ້ນ ມີປະມານ 4 ຕື້ 200 ລ້ານໂດລາ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ທ່ານມິຟຕາ ອິສເມລ (Miftah Ismail) ກ່າວຢູ່ໃນທວິດເຕີ້ຂອງທ່ານວ່າ ປາກິສຖານ ໄດ້ຮັບເງິນງວດທໍາອິດຈໍານວນ 1 ຕື້ 170 ລ້ານໂດລາ “ໃນໄວໆນີ້”.
ທ່ານນາທານ ພອຣ໌ດເຕີ້ (Nathan Porter), ເຊິ່ງເປັນຫົວໜ້າທີມຂອງ IMF ໃນການເຈລະຈາກັບລັດຖະບານອິສລາມາບັດເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດ ກ່າວວ່າ “ປາກິສຖານ ຢູ່ໃນຊ່ວງໄລຍະຄວາມທ້າທາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກທີ່ຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກ ບວກກັບນະໂຍບາຍພາຍໃນປະເທດ ທີ່ໝຸນວຽນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟພາຍໃນປະເທດ ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ບໍ່ຍືນຍົງ.”
ທ່ານ ພອຣ໌ດເຕີ້ ກ່າວເສີມວ່າ “ຜົນຮັບທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ຮ້ອນແຮງເກີນໄປນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ປະເທດພົບກັບການຂາດດຸນທາງການເງິນຈາກພາຍນອກຢ່າງຫຼວງ ຫຼາຍໃນ FY22, ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພເງິນເຟີ້ສູງຂຶ້ນ ແລະລະບົບການປ້ອງກັນຊຸດໂຊມລົງ.”
ຖະແຫຼງການຂອງ IMF ລະບຸວ່າ ຄະນະກໍາມະການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຈະພິຈາ ລະນາການຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ EFF ເຊັ່ນກັນ ຈົນເຖິງທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ 2023, ແລະເຖິງແມ່ນວ່າຈະເພີ້ມຈໍານວນເງິນ 1 ຕື້ໂດລາອີກຫຼືບໍ່.
ທຶນສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານກາງ ໄດ້ຫຼຸດລົງມາເຫຼືອປະມານ 9 ຕື້ 700 ລ້ານໂດລາ, ເຊິ່ງເປັນຈໍານວນເງິນໜ້ອຍຫຼາຍທີ່ຈະຈ່າຍໃນການນໍາເຂົ້າໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດ. ເງິນລູປີ ກໍໄດ້ຕົກລາຄາເປັນປະຫວັດການ ເມື່ອທຽບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດ ໃນຊ່ວງບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດມານີ້.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປາກິສຖານ ທ່ານເຊບັສ ຊາຣີຟ (Shehbaz Sharif) ກ່າວຢູ່ໃນທວິດເຕີ້ຂອງທ່ານວ່າ “ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ກັບກອງທຶນນັ້ນ ໄດ້ກໍານົດຂັ້ນຕອນໃນການນໍາພາປະເທດອອກຈາກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆທາງດ້ານເສດ ຖະກິດ.”