ທ່ານ ແຮໂຣລ ບຣາວນ໌ (Harold Brown), ອະດີດລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ໃນ
ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີ ຈິມມີ ຄາເຕີ ເຊິ່ງມີຄວາມຊຳນານໃນຂັ້ນສຸດຍອດ ກ່ຽວ
ກັບ ການພັດທະນາເທັກໂນໂລຈີການຕໍ່ສູ້ນັ້ນ ໄດ້ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳແລ້ວ ດ້ວຍອາຍຸ
91 ປີ.
ທ່ານ ບຣາວນ໌ ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມອົງການວິໄຈ Rand Corp,
ເຊິ່ງແມ່ນຄະນະວິໄຈທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ລັດຄາລິຟໍເນຍ ບ່ອນທີ່ທ່ານ ບຣາວນ໌ ໄດ້ເປັນ
ຜູ້ເບິ່ງແຍງດົນກວ່າ 35 ປີ. ນ້ອງສາວຂອງທ່ານ, ທ່ານນາງ ໄລລາ ເບຣັນເນັດ, ໄດ້
ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ບ້ານຂອງທ່ານໃນເມືອງ ແຣນໂຈ ແຊນຕາ ເຟ, ລັດ
ຄາລິຟໍເນຍ.
ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງປະກັນປະເທດ ທ່ານ ແພັດທຣິກ ເອັມ ແຊນາແຮັນ
(Patrick M. Shanahan) ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ດຣ. ບຣາວນ໌ ໄດ້
ພັດທະນາກອງທັບປະເທດຂອງພວກເຮົາ ດົນກວ່າສອງທົດສະວັດ, ປະຕິວັດການ
ພັດທະນາ ກ່ຽວກັບ ອາວຸດຍຸດໂທປະກອນຂອງກອງທັບນາວິກະໂຍທິນ, ປັບປຸງຖານ
ອາວຸດຫຼັງສົງຄາມ ຫວຽດນາມ ຂອງ ອາເມຣິກາ, ພັດທະນາເຮືອບິນທີ່ສາມາດຫຼີກ
ລ່ຽງເຄື່ອງກວດເຣດາ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າຊັ້ນນຳ ກ່ຽວກັບ ອາວຸດນິວເຄລຍ.”
ຖະແຫຼງການໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນຖານະເປັນລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດນັ້ນ, ການນຳ
ພາທີ່ໝັ້ນຄົງຂອງ ດຣ. ບຣາວນ໌ ໄດ້ນຳພາປະເທດຂອງພວກເຮົາຜ່ານຜ່າ ເວລາທີ່ສຳ
ຄັນຂອງສົງຄາມເຢັນ. ຈຸດເພັ່ງເລັງຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບ ການຍັບຍັ້ງຜ່ານໂຄງຮ່າງກຳ
ລັງທະຫານນິວເຄລຍສາມຢ່າງ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ມີສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໄລຍະ
ຍາວໃນ ສະຫະລັດ ແລະ ຢູໂຣບ.”
ທ່ານ ບຣາວນ໌ ແມ່ນນັກ ຟີຊິກ ນິວເຄລຍ.
ທ່ານໄດ້ເກີດຢູ່ນະຄອນ ນິວຢອກ ໃນວັນທີ 19 ກັນຍາ 1927 ແລະ ໄດ້ຮັບປະລິຍາຕີ
ໃນປີ 1945, ປະລິຍາໂທໃນປີ 1946 ແລະ ປະລິຍາເອກ ຂະແໜງ ຟີຊິກ ໃນປີ 1949
ທັງໝົດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ໂຄລຳເບຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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