ຜູ້ນຳ​ Catalonia ທີ່ຖືກປົດ ຢູ່ທີ່ Brussels ຂະນະທີ່ສເປນ ຊອກຫາທາງ ຟ້ອງທ່ານ

ຜູ້ນຳ Catalonia ທ່ານ Carles Puigdemont ທີ່ຖືກປົດ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຄາດວ່າ
ຈະໄປປາກົດຕົວຕໍ່ສາທາລະນະໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ທີ່ນະຄອນ Brussels ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກ
ທ່ານໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງທີ່ນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ໄອຍະການຂອງສເປນ ໄດ້ປະກາດແຜນການ
ທີ່ຈະຊອກຫາຊ່ອງທາງ ຟ້ອງບັນດາຜູ້ນຳ Catalonia ໃນຂໍ້ຫາປຸກລະດົມມວນຊົນ ກໍ່ກະ
ບົດແລະຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງ.
ທະນາຍຄວາມຊາວ Belgium ທ່ານ Paul Bakaert ໄດ້ບອກກັບໂທລະພາບ VRT
ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທ່ານ Puigdemont ແມ່ນໄດ້ຢູ່ໃນນະຄອນ Brussels ແລ້ວ
ແລະໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ທ່ານເປັນທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ.
ທ່ານ Bakaert ໄດ້ກ່າວວ່າ “ທ່ານບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນ Belgium ເພື່ອສະເພາະເຈາະຈົງຂໍຫຼີ້ໄພ
ທາງການເມືອງດອກ. ມັນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການຕັດສິນໃຈໃດໆເທື່ອ.”
ເຊີນຊົມ: ບັນດາຜູ້ນຳຂອງ Catalonia ທີ່ພາກັນລົບໜີເຂົ້າໄປຍັງ Belgium
ຫົວໜ້າໄອຍະການ ທ່ານ Jose Manual Maza ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ
ທ່ານຈະຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອຈະກ່າວຫາບັນດາຜູ້ນຳຂອງ Catalonia ທີ່ໄດ້ນຳພາ
ໃນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການແຍກຕົວອອກຈາກສເປນ ຊຶ່ງອາດຈະໄດ້ຮັບໂທດຈຳຄຸກ
ເປັນເວລາດົນນານ ຮວມທັງ ໂທດຈຳຄຸກເປັນເວລານານເຖິງ30 ປີ ໃນຖານກໍ່ກະບົດ.
ເຂດ Catalonia ໄດ້ລົງປະຊາມະຕິ ເມື່ອວັນທີ 1 ຕຸລາຜ່ານມານີ້ ໃນຄຳຖາມທີ່ວ່າ
ເຂດປົກຄອງຕົນເອງດັ່ງກ່າວ ຄວນຈະແຍກຕົວອອກຈາກສເປນ ຫຼືບໍ່. ລັດຖະບານ
ທີ່ນະຄອນ Madrid ໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ການຊຸກຊູ້ໃຫ້ມີການແຍກໂຕດັ່ງກ່າວແລະຫຼັງຈາກທີ່ສະມາຊິກລັດ ຖະສະພາ Catalonia ໄດ້ປະກາດເອກກະລາດ ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້, ລັດຖະບານກາງໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມແລະຍຸບສະພາເຂດທ້ອງຖິ່ນດັ່ງກ່າວ.
ການເລືອກຕັ້ງໃໝ່ ແມ່ນມີໝາຍກຳໜົດໃສ່ເດືອນທັນວາ ຈະມາເຖິງນີ້ ແລະພັກການ
ເມືອງແບ່ງແຍກດິນແດນ Catalonia ໄດ້ປະກາດວ່າ ຕົນຈະສົ່ງບັນດາຜູ້ສະໝັກເຂົ້າ
ແຂ່ງຂັນ.
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