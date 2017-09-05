ໝູ່ເກາະ ຄາຣິບຽນ ຕຽມຮັບມືກັບ ພາຍຸ ເອີມາ ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດ ກໍພວມທຳການກະກຽມຢູ່

ປະຊາຊົນຢູ່ໝູ່ເກາະ Leeward ກຳລັງພາກັນກະກຽມສຳລັບການມາເຖິງຂອງພາຍຸ
Irma ທີ່ຮ້າຍແຮງໃນຕອນແລງວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຫລືຕອນເຊົ້າວັນພຸດມື້ອື່ນ ໃນຂະນະ
ທີ່ເຂດພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ ຈາກ Puerto Rico ຫາ Cuba ໄປຫາຊາຍຝັ່ງຂອງ
|ສະຫະລັດ ກຳລັງລໍຖ້າເບິ່ງຮ່ອງຮອຍຂອງພາຍຸ ທີ່ຈະວາງບົດບາດ ໃນຂະນະທີ່ສັບ
ປະດາກຳລັງຜ່ານພົ້ນໄປ.
ສູນກາງພາຍຸແຫ່ງຊາດສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ພາຍຸ Irma ໄດ້ມີຄວາມແຮງລະດັບ 4 ນຶ່ງ
ລະດັບຈາກຄວາມຮ້າຍແຮງສຸດທີ່ຕັ້ງໄວ້ ໝາຍຄວາມວ່າມີລົມແຮງຫລາຍກວ່າ 230
ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ທີ່ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ບ້ານເຮືອນ ໂຄ່ນລົ້ມຕົ້ນໄມ້
ແລະເສົາໄຟຟ້າ ແລະເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າມອດຢູ່ໃນເຂດຕ່າງໆຫລາຍອາທິດ.
ທ່ານ Ronald Jackson ຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິຫານຄວາມເສຍຫາຍສຸກເສີນ Carib-
bean ໄດ້ກ່າວທາງໂທລະສັບວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງເບິ່ງພາຍຸ Irma ວ່າເປັນເຫດການ
ທີ່ສຳຄັນ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດບໍ່ໄດ້ ວ່າລົມອາກາດຮ້ອນກຳລັງເອົາບົດບາດຢ່າງວອງໄວ
ເຂົ້າສູ່ພາຍຸທີ່ຮ້າຍແຮງ ກ່ອນມາເຖິງພາກກາງ Caribbean.”
ນອກຈາກຄວາມເສຍຫາຍຂອງລົມ ພວກພະຍາກອນອາກາດຄາດວ່າ ພາຍຸຈະນຳ
ເອົານໍ້າຝົນ 7 ຫາ 15 ຊັງຕີແມັດ ໄປສູ່ທົ່ວພາກເໜືອຂອງໝູ່ເກາະ Leewards, ໝູ່
ເກາະອັງກິດ ແລະໝູ່ເກາະ Virgin ຂອງສະຫະລັດ ແລະ Puerto Rico. ຝົນອາດເຮັດ
ໃຫ້ເປັນອັນຕະລາຍ ພາໃຫ້ນໍ້າຖ້ວມ ແລະດິນເຈື່ອນ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນ Puerto Rico ໄດ້ປະກາດເຖິງວາລະສຸກເສີນ ແລະຮ້ອງຂໍຄວາມ
ຊ່ອຍເຫຼືອຈາກພວກທະຫານຮັກສາດິນແດນ ໃນການຄາດໝາຍມາເຖິງອັນຕະລາຍ
ຈາກພາຍຸ Irmaໃນວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້.
ຢູ່ໃນລັດ Florida ຂອງ ສະຫະລັດ ຜູ້ປົກຄອງລັດ ທ່ານ Rick Scott ຍັງ ໄດ້ປະກາດ
ພາວະສຸກເສີນຢູ່ລັດທັງໝົດ ເພື່ອໃຫ້ເວລາແກ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ກະກຽມການມາ
ເຖິງດັ່ງກ່າວ.
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