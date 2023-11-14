ທ່າກຳປັ່ນທີ່ສຳຄັນຫຼາຍແຫ່ງ ຂອງອອສເຕຣເລຍ ເລີ້ມປະຕິບັດການຄືນອີກ ຫຼັງຈາກໄດ້ປິດລົງຍ້ອນມີການໂຈມຕີທາງດ້ານໄຊເບີ້. ທ່າກຳປັ່ນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນບໍລິຫານງານ ໂດຍບໍລິສັດ DP World Australia ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງໃນບັນດາບໍລິສັດລໍຈິສຕິກທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງປະເທດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບເທື່ອວ່າ ແມ່ນໃຜອາດເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້. ຟິລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຊິດນີ ຊຶ່ງໄພສານ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ.
ທ່າກຳປັ່ນຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ອັດລົງ ຫຼັງຈາກມີການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ້ຕໍ່ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງທ່າກຳປັ່ນ ທີ່ໃຫຍ່ສຸດອັນດັບ 2 ຂອງອອສເຕຣເລຍ. ບໍລິສັດ DP World Australia ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງກິດຈະກຳທີ່ມຸ່ງຮ້າຍ ຕໍ່ຕາໜ່າງຄອມພິວເຕີຂອງຕົນໃນວັນສຸກແລ້ວ ແລະໄດ້ອັດລະບົບດັ່ງກ່າວເພື່ອເປັນການຮັບມື.
ບໍລິສັດລໍຈິສຕິກນີ້ຄຸ້ມຄອງປະມານ 40 ເປີເຊັນກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງທັງເຂົ້າແລະອອກຈາກອອສເຕຣເລຍ. ທ່າກຳປັ່ນທີ່ນະຄອນບຣິສເບນ ແມລເບີນ ຊິດນີແລະ ຟຣີແມນໂຕ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງອອສເຕຣເລຍ ກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າແລະຕູ້ຄອນເທນເນີ້ ຕົກຄ້າງຢູ່ຕາມທ່າກຳປັ່ນຕ່າງໆ.
ລັກສະນະທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ ຂອງການໂຈມຕີ ຍັງບໍ່ທັນມີການເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ ແຕ່ພວກນັກຊ່ຽວຊານແນະວ່າ ພວກໂຈມຕີເຈາະຂໍ້ມູນອາດຮຽກຮ້ອງເອົາເງິນຄ່າໄຖ່. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ການສືບສວນຫາຂໍ້ເທັດຈິງກ່ຽວກັບວ່າຜູ້ໃດຮັບຜິດຊອບນັ້ນ ຈະໃຊ້ເວລາ.
ອົງການປະສານງານດ້ານໄຊເບີ້ແຫ່ງຊາດຂອງອອສເຕຣເລຍກ່າວວ່າ ການຫຼັ່ງໄຫຼຂອງສິນຄ້າ ທັງເຂົ້າແລະອອກຈາກປະເທດ ມີທ່າທາງວ່າ ຈະຖືກລົບກວນເປັນເວລາຫຼາຍໆມື້. ເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າວ່າ ອົງການຮັບມືກັບວິກິດການແຫ່ງຊາດທີ່ຖືກນຳໃຊ້ ໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດໂຣກລະບາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຖືກນຳມາໃຊ້ຄືນອີກເພື່ອຮັບມືກັບການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນແລະຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານໄຊເບີ້ ທ່ານນາງແຄລ ໂອນຽລ (Clare O’Neil) ກ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ໄດ້ມີການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນຕາໜ່າງຄອມພິວເຕີ້ຂອງທາງບໍລິສັດ ໃຫ້ສາມາດເປີດໃຊ້ຄືນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ຊຶ່ງທ່ານນາງກ່າວວ່າ:
“ບໍລິສັດ DP World ໄດ້ເຮັດວຽກກັບລັດຖະບານ ເພື່ອພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫານີ້ແລະໃນວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ແນ່ໃຈວ່າ ສິ່ງນີ້ຈະມີຜົນກະທົບໜ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ຕໍ່ຊາວອອສເຕຣເລຍ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຮົາມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມວຫຼາຍປານໃດຢູ່ໃນປະເທດນີ້ ຕໍ່ການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ້.”
ໃນປີກາຍນີ້ ບໍລິສັດປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ແລະ ສື່ສານຄົມມະນາຄົມໃຫຍ່ໆ ໄດ້ຕົກເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍໃນການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ້ທີ່ສຳຄັນສຸດ 2 ເທື່ອໃນປະຫວັດສາດຂອງອອສເຕຣເລຍ.
ການຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ເມື່ອເດືອນພະຈິກ ປີ 2022 ພົບວ່າ ນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງພວກຜູ້ໃຫຍ່ທັງຍິງແລະຊາຍອອສເຕຣເລຍໄດ້ຕົກເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍໃນການໂຈມຕີເຈາະຂໍ້ມູນທາງໄຊເບີ້ໃນຮອບປີທີຜ່ານມາ. ການສຶກສາໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອອສເຕຣເລຍກໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ້ ພວມກາຍເປັນອາຊະຍາກຳທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕໄວທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ຫ້ອງການເກັບພາສີຂອງອອສເຕຣເລຍໄດ້ລາຍງານກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າ ມີການພະຍາຍາມໂຈມຕີເຈາະຂໍ້ມູນລະບົບຄອມພິວເຕີ້ ຕໍ່ຫ້ອງການຂອງຕົນ 3 ລ້ານເທື່ອໃນແຕ່ລະເດືອນ.
ສະມາຄົມທະນາຄານຂອງອອສເຕຣເລຍ ກ່າວວ່າ ອາຊະຍາກຳທາງດ້ານໄຊເບີ້ “ອາດຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ສຳຄັນສຸດ..ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ.”
ໃນເດືອນເມສາປີ 2023 ລັດຖະບານແຄນເບີຣາ ໄດ້ເກນເອົາທະນາຄານແລະບໍລິສັດບໍລິການດ້ານການເງິນທີ່ສຳຄັນໆ ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກຊ້ອມ “ເກມສົງຄາມ” ເພື່ອທົດສອບເບິ່ງວ່າບັນດາທະນາຄານແລະບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ ຈະຮັບມືແບບໃດຕໍ່ການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ້.