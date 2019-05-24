ສາທາລະນະລັດອາຟຣິກາກາງ ປະກາດໄວ້ອາໄລຢ່າງເປັນທາງການ ເປັນເວລາ 3 ມື້ ໃຫ້ ແກ່ພວກທີ່ເສຍຊີວິດ ໃນການສັງຫານໝູ່ຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນ ທີ່ເມືອງແຫ່ງນຶ່ງໃກ້ໆກັບຊາຍແດນຂອງປະເທດຊາດ (Chad).
ປະທານາທິບໍດີໂຟສຕິນ ອາກຊັງ ຕົວເດຣາ (Faustin-Archange Touade-ra) ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວ ໄວ້ອາໄລໃຫ້ແກ່ແມ່ຊີ ອາຍຸ 77 ປີຊຶ່ງຮ່າງກາຍຂອງເພິ່ນທີ່ຖືກຕັດອອກເປັນຕ່ອນໆໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ຂອງປະເທດອາຟຣິກາກາງ.
ປະທານາທິບໍດີອາຟຣິກາກາງ ໄດ້ຖິ້ມໂທດການສັງຫານໝູ່ຄັ້ງນີ້ ໃສ່ກຳລັງທະຫານບ້ານທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ກຸ່ມ 3R ແລະທວງໃຫ້ມອບຕົວພວກຜູ້ນຳທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການສັງຫານໝູ່ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ທາງການ.
ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ເພີ້ມການລາດຕະເວັນ ໃນບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມເມືອງປາອູອາ (Paoua.)
ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດແລ້ວ ກຳລັງທະຫານບ້ານ 3R ໄດ້ຮຽກປະຊຸມປະຊາຊົນໃນບ້ານທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍລະດົມຍິງເຂົ້າໃສ່ເຂົາເຈົ້າ. ຈຸດປະສົງໃນການຍິງສັງຫານດັ່ງກ່າວແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ.
ລັດຖະບານສາທາລະນະລັດອາຟຣິກາກາງໄດ້ເຊັນສັນຍາສັນຕິພາບໃນເດືອນກຸມພາປີນີ້ ກັບ 14 ກຸ່ມກຳລັງທະຫານບ້ານປະກອບອາວຸດ ຮວມທັງກຸ່ມ 3R ຊຶ່ງທັງໝົດນີ້ແມ່ນພວມທຳການຕໍ່ສູ້ ເພື່ອເຂົ້າຄວບຄຸມຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີໃນດ້ານແຮ່ທາດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານອານໂຕນີໂອ ກິວເຕເຣສ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສາທາລະນະລັດອາຟຣິກາກາງ ສືບສວນເບິ່ງການໂຈມຕີເຫຼົ່ານີ້ ແລະນຳເອົາໂຕພວກທີ່ຮັບຜິດຊອບມາລົງໂທດໂດຍໄວ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ ການໂຈມຕີຕໍ່ພົນລະເຮືອນ ອາດເປັນການກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທ່ານສເຕຟານ ດູຈາຣິກ ໂຄສົກຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່.
ການສູ້ລົບກັນໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ ເວລາພວກກະບົດມຸສລິມບຸກເຂົ້າຢຶດເອົານະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດໃນປີ 2013 ຊຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ມີການຕອບໂຕ້ຄືນ ໂດຍກຸ່ມກຳລັງທະຫານບ້ານຄຣິສຕຽນ ແລະອື່ນໆ.
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