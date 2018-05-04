ຄະນະຕຸລາການ ທີ່ນະຄອນດີທຣອຍ, ລັດມິຊິແກນ (Michigan) ໄດ້ຟ້ອງອະດີດຫົວ
ໜ້າຜູ້ບໍລິຫານ ຂອງບໍລິສັດວົກສວາເກນ (Volkswagen) ທ່ານມາຕິນ ວິນເທີຄອນ
(Martin Winterkorn) ຖານສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັນແລະວາງ ແຜນສໍ້ໂກງໃນການສ້າງລົດ
ເພື່ອໃຊ້ກົນອຸບາຍຫລອກລວງ ຕໍ່ການກວດການໃນປ່ອຍອາຍເສຍ ໂດຍຈັກແລ່ນນໍ້າ
ມັນກາຊວນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ, ທ່ານ ແຈຟ ແຊສຊັນສ໌ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້
ວ່າ "ຖ້າຫາກພວກທ່ານພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຕົບຕາສະຫະລັດແລ້ວພວກທ່ານກໍຈະຕ້ອງ
ໄດ້ຮັບໂທດ ຢ່າງໜັກ.” ສຳນວນຟ້ອງທີ່ເປີດເຜີຍໃນມື້ວານນີ້ ໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ແຜນຂອງ
ບໍລິສັດວົກສວາເກນ ທີ່ເປັນການຫລອກລວງເພື່ອຈະຫລີກລ້ຽງການປະຕິບັດຕາມ ຂໍ້ບັງ
ຄັບຂອງກົດໝາຍແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນກັນນັບແຕ່ຂັ້ນລຸ່ມຈົນເຖິງຂັ້ນສູງສຸດຂອງບໍລິສັດ."
ທ່ານ ວິນເທີຄອນ (Winterkorn) ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບຫົວໜ້າຂັ້ນສູງ
ຄົນອື່ນໆ ຢູ່ໃນບໍລິສັດວົກສວາເກນ ເພື່ອຫລອກລວງລັດຖະບານສະຫະ ລັດ ແລະຜູ້ຊົມ
ໃຊ້ ໂດຍໄດ້ກ່າວອ້າງແບບບໍ່ຈິງວ່າ ບໍລິສັດໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດ ໝາຍດ້ານອາກາດທີ່
ສະອາດ.
ບໍລິສັດວົກສວາເກນໄດ້ຍອມຮັບແລ້ວວ່າ ຕົນໄດ້ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ ໃສ່ລົດລຸ້ນແລ່ນດ້ວຍ
ນໍ້າມັນກາຊວນ ທີ່ອອກແບບມາ ໃຫ້ມັນເປີດອຸປະກອນຄວບຄຸມມົນລະພິດຂຶ້ນ ໃນເວລາ
ທີ່ມີການກວດການປ່ອຍອາຍເສຍອອກມາ ແລະມອດມັນໄວ້ເມື່ອລົດຂັບໄປຕາມທາງດ່ວນ.
ບໍລິສັດວົກສວາເກນຖືກປັບໄໝເປັນເງິນ 2.5 ຕື້ໂດລາ ແລະຖືກສັ່ງໃຫ້ເອີ້ນລົດທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບນັ້ນ ຄືນໝົດ.
ທ່ານ ວິນເທີຄອນ (Winterkorn) ເປັນຫົວໜ້າບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດວົກສວາເກນ ຄົນທີ
9 ຫລືເປັນພະນັກງານຄົນນຶ່ງທີ່ຖືກກ່າວຫາ. ແຕ່ວ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ທ່ານອາໄສຢູ່ໃນປະເທດ
ເຢຍຣະມັນ, ແລະບໍ່ໜ້າຈະມາປາກົດໂຕຢູ່ໃນສານຂອງສະຫະລັດເລີຍ.
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