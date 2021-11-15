ຕຳຫຼວດອັງກິດໄດ້ຈັບສາມຄົນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍການກໍ່ການຮ້າຍ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຫຼັງຈາກລະເບີດລົດຄັນນຶ່ງໄດ້ແຕກຂຶ້ນຢູ່ນອກໂຮງໝໍ ໃນເມືອງລີເວີພູລ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງເສຍຊີວິດ ແລະອີກຄົນນຶ່ງໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ໜ່ວຍຕໍ່ຕ້ານຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍຂອງຕຳຫຼວດ ກ່າວວ່າ ບຸກຄົນທັງສາມ ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 21 ຫາ 29 ປີ ໄດ້ຖືກຈັບ ໃນເຂດເມືອງຄິງສ໌ຕັນ ຊຶ່ງເປັນຫົວເມືອງທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ ຂອງອັງກິດ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍການກໍ່ການຮ້າຍ. ນອກນັ້ນ ຕຳຫຼວດຍັງໄດ້ປິດລ້ອມ ຫົນທາງສາຍນຶ່ງ ໃນເຂດບ້ານພັກ ຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວ. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານນັ້ນ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ຖືກເອີ້ນໄປຍັງບ່ອນເກີດເຫດ ທີ່ພົວພັນກັບລົດແທັກຊີຄັນນຶ່ງທີ່ໂຮງໝໍແມ່ຍິງທີ່ເມືອງ ລີເວີພູລ ໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດວານນີ້. ຮູບພາບໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນລົດລຸກໄໝ້ເປັນແປວໄຟ ໃກ້ໆປະຕູທາງເຂົ້າຂອງໂຮງໝໍ.
ຕຳຫຼວດເຂດເມືອງເມີຊີໄຊ (Merseyside) ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ມີລົດແທກຊີຄັນນຶ່ງ “ແລ່ນເຂົ້າໄປໃນໂຮງໝໍ ບໍ່ດົນກ່ອນທີ່ລະເບີດແຕກຂຶ້ນ. ພວມມີການດຳເນີນວຽກງານຢູ່ເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະອາດຈະໃຊ້ເວລາດົນສົມຄວນ ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະຢູ່ໃນທ່າທີ ທີ່ຈະໃຫ້ການຢືນຢັນສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງໄດ້.”
ຜູ້ຊາຍທີ່ເປັນຜູ້ໂດຍສານໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະຄົນຂັບລົດໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ດ້ວຍບາດເຈັບທີ່ບໍ່ເປັນໄພຕໍ່ຊີວິດ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງຕຳຫຼວດ.
ເຫດລະເບີດເກີດຂຶ້ນກ່ອນ 11 ໂມງເຊົ້າ ໃນວັນອາທິດຊຶ່ງເປັນວັນທີ່ປະຊາຊົນ ໃນທົ່ວປະເທດອັງກິດ ໄວ້ອາໄລໃຫ້ແກ່ພວກທີ່ເສຍຊີວິດໃນສົງຄາມປາງຕ່າງໆ.
ຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ເຫດລະເບີດບໍ່ໄດ້ຖືກປະກາດວ່າເປັນການໂຈມຕີຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍເທື່ອ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າຍິງເປີດກວ້າງ ທີ່ຈະສະຫຼຸບກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ແຕ່ໜ່ວຍຕໍ່ຕ້ານຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍເປັນຜູ້ນຳພາ ໃນການສືບສວນດັ່ງກ່າວ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນອັງກິດ ທ່ານນາງພຣີຕີ ພາເທັລ ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງໄຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບ “ໃນການລາຍງານຕາມປົກກະຕິກ່ຽວກັບເຫດຮ້າຍດັ່ງກ່າວນີ້.”
ໂຮງໝໍແມ່ຍິງໃນເມືອງລີເວີພູລ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ທຳການຈຳກັດການຢ້ຽມຢາມຜູ້ຄົນໃນທັນທີຈົນກວ່າຈະມີຄຳສັ່ງໃໝ່ແລະໄດ້ສົ່ງພວກຄົນເຈັບໄປໂຮງໝໍແຫ່ງອື່ນ “ບ່ອນທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້.”
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ