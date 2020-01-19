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ລົດ​ລະ​ເບີດ ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍໃສ່ ພວກວິ​ສະ​ວະ​ກອນ ເທີ​ກີ ຢູ່​ຊານ​ເມືອງ ຂອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ໂມ​ກາ​ດິ​ສ​ຊູ ຂອງໂຊ​ມາ​ເລຍ

ແຜນ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນເຂດ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ໂມ​ກາ​ດິ​ສ​ຊູ

ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 3 ຄົນ ໄດ້​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ ແລະອີກຫຼາຍກວ່າ 2​0 ຄົນ ​ຮ່​ວ​ມ​ທັງ​ຊາວ​ເທີ​ກີ ນຳ​ດ້ວຍ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ໃນ​ເວ​ລາ ລົດ​ບັນ​ຈຸ​ລະ​ເບີດ​ທີ່​ແນ​ເປົ້າໃສ່​ຄົນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໄດ້​ລະ​ເບີດ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ວັນ​ເສົາ​ວານ​ນີ້ ໃນ​ເມືອງ​ອັ​ຟ​ໂກ​ເຢ, 30 ກິ​ໂລ​ແມັດ ຫ່າງ​ຈາກ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ ໂມ​ກາ​ດິ​ສ​ຊູ.

ກຸ່ມ​ອາ​ລ​-​ຊາ​ບາບ ໄດ້​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ສຳ​ລັ​ບ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໂຊ​ມາ​ເລຍ​ສອງ​ທ່ານ ໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເ​ສຍ​ຊີວິດ​ ແລະ​ ບາດ​ເຈັບ​ຕ​າມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

ອີງ​ຕາມ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ ອາ​ນາ​ໂດ​ລູ ​ຂອງ​ທາງ​ການ​ເທີ​ກີ ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກະ​ຊວງສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ຂອງ​ເທີ​ກີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຊາວ​ເທີ​ກີ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 6 ຄົນ ໄດ້​ຮັ​ບ​ບາດ​ເຈັບ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ, ສອງ​ຄົນ​ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ສາ​ຫັດ.

ອົງ​ການ​ຂ່າວນັ້ນໄດ້​ກ່າວ​ອີກວ່າ ພວກ​ພະ​ນັກ​ງານ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ກໍ່​ສ້າງ​ຂອງ​ເທີ​ກີ ​ກໍໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ໃນ​ເຫດ​ລະ​ເບີດ​ແຕກ. ພວກ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ອັ​ຟ​ໂກ​ເຢ ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ລະ​ເບີດ​ແຕກ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ຢູ່ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ນັ້​ນ ຕິດ​ຕາມ​ມາ​ດ້ວຍ​ສຽງ​ຍິງ​ປືນ. ພວກວິ​ສະ​ວະ​ກອນ​ຊາວ​ເທີ​ກີ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ໂຄງ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ທາງ. ຊາວ​ເທີ​ກີ​ສອງ​ຄົນ ຜູ້​ນຶ່ງເປັນ​ຜູ້ຄຸມ​ງານ ແລະ​ອີກ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ເປັນ​ພະ​ນັກ​ກໍ່​ສ້າງ ແມ່ນ​ລວມ​ຢູ່​ໃນ​ພວກ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ຂ້າ​ຕ​າຍ ຫຼາຍກວ່າ 80 ຄົນ​ ເມື່ອ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ທັນ​ວາ​ຜ່ານ​ມາ ຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ວາງ​ລະ​ເບີດ​ຢູ່​ດ່ານກວດ​ກາ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃກ້ໆ​ກັບ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ໂມ​ກາ​ດິ​ສ​ຊູ.

ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ອາ​ລ-ຊາ​ບາບ ໄດ້​ອ້າງວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ແລະ​ໄດ້​ບຸກ​ເຂົ້າ​ຖານ​ທັບ​ໃນ​ເມືອງ​ອັ​ຟ​ໂກ​ເຢ ແຕ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທະ​ຫານ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ​ພຽງ​ຄົນ​ດຽວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ໄດ້​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ເມືອງ​ອັ​ຟ​ໂກ​ເຢ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ​້​ຕື່ມ ເປັນ​ພ​າ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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