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ມີຢ່າງນ້ອຍ 29 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ໃນການໂຈມຕີ ສະຫຼະຊີບ ທີ່ ອັຟການິສຖານ

ຊາວອັຟການິສຖານ ພາກັນຊ່ອຍຫາມຄົນເຈັບ ຈາກເຫດ ລະເບີດລົດສະຫລະຊີບ ທີ່ແຂວງ Helmand ທາງພາກໃຕ້ ຂອງອັຟການິສຖານ, 22 ມິຖຸນາ, 2017.

ການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດລົດສະຫລະຊີບຂະໜາດ​ແຮງ ທີ່ແຂວງ Helmand ທາງພາກ
ໃຕ້ຂອງອັຟການິສຖານ ໄດ້ສັງຫານຢ່າງນ້ອຍ 29 ຄົນ ແລະບາດເຈັບອີກ 60 ຄົນ.

ພວກທີ່ເຫັນເຫດການ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກທະຫານແລະພະນັກງານລັດຖະບານ ໄດ້ຮວມ
ຕົວກັນ ຢູ່ຂ້າງນອກທະນາຄານ New Kabul ໃນເມືອງຫຼວງຂອງແຂວງ Lashkargah
ເພື່ອເບີກເງິນເດືອນ ​ໃນ​ເວລາທີ່ລະເບີດໄດ້ແຕກຂຶ້ນນັ້ນ.

ໂຄສົກຂອງລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ທ່ານ Omar Zwak ໄດ້ກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ ບາງພວກ
ທີ່ບາດເຈັບ “ແມ່ນຢູ່ໃນອາການສາຫັດ,” ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ພົນລະເຮືອນແລະ
ທະຫານແມ່ນຮວມຢູ່ໃນພວກທີ່ຮັບເຄາະນີ້.

​ເຫດລະເບີດລົດທີ່ຮ້າຍແຮງນີ້ ມີຂຶ້ນ ກ່ອນວັນອາທິດ ​ໃນ​ການສະຫຼອງບຸນ Eid
ໃນອັຟການິສຖານ ທີ່ເປັນຂີດ​ໝາຍການສິ້ນສຸດລົງ ຂອງເດືອນສັກສິດ Ramadan ທີ່ອົດອາຫານນັ້ນ.

ຍັງບໍ່ທັນມີຜູ້ໃດອອກມາອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບເທື່ອ.​

ພົນຈັດຕະວາ Roger Turner ຜູ້ບັນຊາການສະຫະລັດ ທີ່ນຳພາການສູ້ລົບທາງພາກ
ຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ໄດ້ປະນາມການໂຈມຕີທີ່ວ່ານີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ “ການໂຈມຕີແບບປ່າ
ເຖື່ອນນີ້ ແມ່ນແນເປົ້າໝາຍໃສ່ປະຊາຊົນ ທີ່ໄຮ້ດຽງສາ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ
ເຂົ້າແຖວທີ່ຈະຮັບເງິນເດືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຕຽມສະຫຼອງບຸນ Eid al-Fitr
ທີ່ວ່ານີ້,” ​ແລະທ່ານ Turner ຍັງກ່າວເພີ່ມຕື່ມວ່າ “ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ສັດຕູ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງ
ເຖິງປະຊາຊົນ ພົນລະເຮືອນທີ່ໄຮ້ດຽງສາ ຄືໂຈມຕີແບບບໍ່ເລືອກໜ້າ ທີ່ຍັງຜົນໃຫ້ມີ
ການຕາຍ ບາດເຈັບ ທົນທຸກທໍລະມານ.”

ແຂວງ Helmand ແມ່ນແຂວງທີ່ໃຫຍ່ສຸດໃນອັຟການິສຖານ ບ່ອນທີ່ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ຖືກຄວບຄຸມ ຫຼືບໍ່ ກໍຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້ອິດທິພົນຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ Taliban.

ການໂຈມຕີ​ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກທີ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ ໃນນະຄອນ New York ໄດ້ມີລາຍງານ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະສະຖາ
ນະການທາງການເມືອງຫຼ້າສຸດໃນອັຟການິສຖານ.

ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ​ໃນອັຟການິສຖານ ທ່ານ Tadamichi
Yamamoto ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ Taliban
ແມ່ນໄດ້​ເຂົ້າຍຶດເອົາຫຼາຍໆເຂດ ແລະກ່າວ​ຢ້ຳ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ ໃນ​ການ​ຊອກ​ຫາ
ຂັ້ນຕອນເພື່ອສ້າງສັນຕິພາບຢ່າງແທ້ຈິງ” ກັບພວກຫົວຮຸນແຮງນີ້.

ລັດຖະບານ ແລະກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ Taliban ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະພົວພັນກັນໂດຍກົງ
ເພື່ອຫາທາງ​ແກ້​ໄຂທາງການເມືອງ, ນັ້ນຄື​ຄຳ​ເວົ້າທ່ານ Yamamoto.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

Afghanistan Attack
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