ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງເທີກີ ກ່າວວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍ 13 ຄົນ ຖືກຂ້າຕາຍໃນເຫດລົດບັນຈຸລະເບີດ ແຕກຂຶ້ນຢູ່ໃກ້ຕະຫຼາດແຫ່ງນຶ່ງ ໃນເມືອງທາລ ອັບຢາດ ຢູ່ເຂດຊາຍແດນທາງພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍ ເມື່ອວັນເສົາວານນີ້.
ບໍ່ມີກຸ່ມໃດອອກມາອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນທັນທີ ແຕ່ກະຊວງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖິ້ມໂທດການໂຈມຕີ ໃສ່ກຳລັງປົກປ້ອງປະຊາຊົນຊາວເຄີດຊີເຣຍ ຫຼື YPG ຊຶ່ງເປັນສ່ວນປະກອບນຶ່ງຂອງ ກອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ຫຼື SDF ຂອງຊາວເຄີດ.
ກະຊວງນີ້ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ບັນດາຜູ້ນຳຂອງໂລກ ໃຫ້ເອົາຈຸດຢືນຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມ YPG ຊຶ່ງຕົນໄດ້ ອະທິບາຍວ່າ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວນັ້ນເປັນ “ອົງການກໍ່ການຮ້າຍທີ່ໂຫດຮ້າຍ.”
ເທີກີ ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ກຸ່ມ YPG ເປັນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ແຕ່ ສະຫະລັດ ເຫັນວ່າ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ເປັນພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານກຸ່ມລັດອິສລາມ ທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ ໃນປັດຈຸບັນນີ້.
ອັງກາຣາ ໄດ້ຍຶດການຄວບຄຸມ ເມືອງທາລ ອັບຢາດ ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ຫຼັງຈາກກຳລັງທະຫານຂອງເທີກີ ແລະພວກທະຫານບ້ານຂອງຊີເຣຍທີ່ເປັນພັນທະມິດຂອງຕົນ ໄດ້ເປີດສາກບຸກໂຈມຕີທາງທະຫານ ເຂົ້າໄປໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ ໃນການຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມ SDF ພາຍຫຼັງຈາກ ກ່ອນໜ້ານີ້ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຕັດສິນໃຈຖອນກຳລັງທະຫານສະຫະລັດ ອອກຈາກຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ເຂດປອດໄພ ຍາວ 120 ກິໂລແມັດ ລະຫວ່າງເມືອງທາລ ອັບຢາດ ແລະ ລາສ ອາລ-ໄອນ໌ ຢູ່ໃນຊີເຣຍ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ ອັນເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງ ຂອງຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງໃນວັນທີ 17 ຕຸລາ ຜ່ານມາ ລະຫວ່າງ ເທີກີກັບ ສະຫະລັດ ທີ່ຍັງໄດ້ກຳນົດໃຫ້ກຸ່ມ YPG ຖອນກຳລັງຂອງຕົນອອກຈາກພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວນຳດ້ວຍ.
ສະພາທະຫານຊີເຣຍ ຊຶ່ງເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງກຸ່ມ SDF ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາວານນີ້ ໂດຍປາດສະຈາກການກ່າວອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ວ່າ “ກອງກຳລັງ SDF ສືບຕໍ່ປະຕິບັດການປ້ອງກັນທີ່ຖືກຕ້ອງ ໃນການຕໍ່ຕ້ານ ການໂຈມຕີທີ່ດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ ຂອງກອງທັບບົກຂອງເທີກີ ແລະກຸ່ມນັກລົບເພື່ອສາສະໜາຂອງພວກເຂົາ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທາງພາກຕາເວັນອອກ ແລະພາກໃຕ້ຂອງເມືອງ ລາສ ອາລ-ໄອນ໌ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂອງເມືອງ ຄາບົວ ແລະຄຸ້ມຕ່າງໆອ້ອມແອ້ມເມືອງ ທາລ ທາເມີຣ໌.”
ໃນວັນສຸກຜ່ານມາ ເທີກີ ແລະກຳລັງທະຫານຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ເລີ້ມລາດຕະເວນໃນພາກເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ກອງກຳລັງຂອງຊາວເຄີດ ໄດ້ຖອນຕົວອອກໄປ.