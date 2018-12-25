ໂຄສົກລັດຖະບານອັຟການິສຖານ ກ່າວວ່າ ມີ 43 ຄົນ ໄດ້ຖືກສັງຫານ ເວລາ ພວກມືປືນ
ໄດ້ລະດົມຍິງເຂົ້າໃສ່ຕຶກອາຄານລັດຖະບານ ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ການໂຈມຕີ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍ ເວລາພວກວາງລະເບີດສະຫຼະຊີບ ໄດ້ບີບຄະນວນ
ລະເບີດ ທີ່ຫ້າງໄວ້ໃນລົດ ຢູ່ຂ້າງນອກອາຄານ ຊຶ່ງເປັນຫ້ອງການຂອງຫຼາຍໆໜ່ວຍງານ
ທີ່ຮວມທັງກະຊວງພວກເສຍອົງຄະແລະນັກລົບເກົ່າ. ເວລາທີ່ທາງເຂົ້າຖືກທຳລາຍແລ້ວ
ພວກມືປືນກໍພາກັນແລ່ນເຂົ້າໄປຂ້າງໃນ ແລະເລີ້ມຍິງຕໍ່ສູ້ກັນກັບພວກຕຳຫຼວດ ດົນນານ
ເຖິງ 7 ຊົ່ວໂມງ.
ໂຄສົກຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ທ່ານ ວາຮີດ ມາຈໍໂຣ ກ່າວວ່າ ມີຢ່າງນ້ອຍ 10 ຄົນ
ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກການໂຈມຕີນີ້. ມີຕຳຫຼວດຜູ້ນຶ່ງແລະພວກ ຫົວຮຸນແຮງອີກ 3 ຄົນ
ໄດ້ຖືກສັງຫານ ໃນການປະທະກັນທີ່ວ່ານີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ມີພວກພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນ ໃນກະຊວງດັ່ງກ່າວ
ແມ່ນໄດ້ຖືກຊ່ວຍອອກມາຢ່າງປອດໄພຫຼັງຈາກການໂຈມເລີ້ມຂຶ້ນ. ສ່ວນຕຶກອາຄານ
ທີ່ສຳຄັນອື່ນໆ ແລະກະຊວງຕ່າງໆ ກໍໄດ້ຕັ້ງຢູ່ ໃນເຂດຄຸ້ມດຽວກັນ ທາງພາກຕາເວັນອອກ
ຂອງນະຄອນກາບູລ ບ່ອນທີ່ການໂຈມຕີໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.
ຍັງບໍ່ທັນມີກຸ່ມໃດ ອອກມາອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການໂຈມຕີ ເມື່ອວັນຈັນວານນີ້
ເທື່ອ. ກຸ່ມຕາລີບານ ແລະກຸ່ມລັດອິສລາມ ຕ່າງກໍໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການ
ໂຈມຕີກ່ອນໜ້ານີ້ ທີ່ນະຄອນກາບູລ.
ການໂຈມຕີນີ້ມີຂຶ້ນ ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ
ໄດ້ປະກາດແຜນການທີ່ຈະຖອນກອງກຳລັງເຄິ່ງນຶ່ງຂອງຈຳນວນ 14,000 ຄົນ ອອກ
ຈາກ ອັຟການິສຖານ.
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