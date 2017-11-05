ລົດລະເບີດ ແຕກຢູ່ນອກເມືອງ ແດ ແອລຊໍ ປະເທດ ຊີເຣຍ

ລົດລະເບີດຄັນນຶ່ງໄດ້ແຕກຂຶ້ນໃນເມືອງ ແດ ແອລຊໍ ຂອງປະເທດ ຊີເຣຍ, ອີງຕາມ
ອົງການຂ່າວລັດຖະບານ ຊີເຣຍ.
ລະເບີດແຕກໃນວັນເສົາວານນີ້ ໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນຫຼາຍສິບຄົນ, ອີງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວ
ຊານາ ແລະ ອົງການສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດ ຊີເຣຍ.
ຕົວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດສູງສຸດທີ່ແນ່ນອນແມ່ນບໍ່ທັນກະຈ່າງແຈ້ງເທື່ອ.
ການໂຈມຕີນີ້ ເປົ້າໝາຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ໄດ້ແນໃສ່ພວກອົບພະຍົບ ຜູ້ທີ່ ໄດ້ເຕົ້າ
ໂຮມກັນໃນຟາກຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນໍ້າ ຢູເຟຣັດສ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ ຊານາ
ແລະ ອົງການສິດທິມະນຸດ.
ເມືອງ ແດ ແອລຊໍ ແມ່ນສູນກາງຜະລິດນໍ້າມັນຂອງປະເທດ ຊີເຣຍ ແລະ ສູນກາງສຳ
ລັບການຄ້າຂາຍຂອງພາກພື້ນ.
ເມືອງດັ່ງກ່າວແມ່ນນຶ່ງໃນສອງເມືອງ ທີ່ກອງກຳລັງ ຊີເຣຍ ໄດ້ປະກາດ ໄຊຊະນະຈາກ
ພວກ IS ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ. ໄຊຊະນະຢູ່ຕາມເຂດ ຊາຍແດນ ອີຣັກ-ຊີເຣຍ ໄດ້ມີ
ຂຶ້ນລຸນຫຼັງການບຸກໂຈມຕີຈາກທັງສອງ ຝ່າຍຂອງເຂດຊາຍແດນ ໃກ້ໆກັບຮ່ອມພູແມ່
ນໍ້າ ຢູເຟຣັດສ.
ເມືອງຫຼວງ ທີ່ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນມາເອງຂອງກຸ່ມ ຈີຮາດ ໄດ້ແຕກຫັກ ຫຼັງຈາກ ພວກເຂົາໄດ້
ສູນເສຍຖານທີ່ໝັ້ນຂອງເຂົາໃນ ຊີເຣຍ ແລະ ອີຣັກ, ພ້ອມດ້ວຍການໂຈມຕີປະສານ
ງານກັນໃສ່ເມືອງ ແດ ແອລຊໍ ໃນ ຊີເຣຍ ແລະ ເມືອງ ອາລ-ແຄມ ໃນ ອີຣັກ, ເຮັດໃຫ້
ພວກ ISIS ຄວບ ຄຸມພື້ນທີ່ນ້ອຍກວ່າເຂດແດນຂະໜາດນ້ອຍ ແຈກຢາຍຢູ່ຕາມເຂດ
ຊາຍແດນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ