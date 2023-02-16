ກັບຕັນທີມບານເຕະ 'ເດັກຊາຍຖໍ້າຫຼວງ' ຂອງໄທ ເສຍຊີວິດ ໃນປະເທດອັງກິດ

ນຶ່ງໃນເດັກຊາຍ 12 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຄືດັ່ງລະຄອນ ລຸນຫຼັງທີ່ຕິດຄ້າງຢູ່ໃນຖໍ້າ ທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມ ໃນປີ 2018 ນັ້ນ ໄດ້ເສຍຊີວິດລົງຢູ່ໃນປະເທດອັງກິດ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ລາວກໍາລັງເຂົ້າຮຽນ ຢູ່ໃນສະຖາບັນ ກິລາເຕະບານ, ໂດຍການເປີດເຜີຍ ຂອງອະດີດຄູຝຶກຂອງລາວ, ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງອົງການຂ່າວ Reuters.
ທ້າວດວງເພັດ ພຣົມເທບ, ເຊິ່ງຮູ້ກັນໃນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ “ດົມ”, ເປັນກັບຕັນທີມ “ໝູປ່າ” ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າ ບໍ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ ທີ່ບັນດານັກດໍານໍ້ານາໆຊາດ ແລະໜ່ວຍ SEALs ຂອງກອງທັບເຮືອໄທ ຈະຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຂົາເຈົ້າອອກມາໄດ້ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໄປທົ່ວໂລກ.
ການເສຍຊີວິດຢ່າງກະທັນຫັນຂອງທ້າວດວງເພັດ ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 17 ປີ ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ແຈ່ມແຈ່ງ, ເຊິ່ງຂ່າວດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ຈາກພະອາຈານທີ່ເຄີຍສອນໜັງສືລາວ ໃນຈັງຫວັດຊຽງຣາຍ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດໄທ.
“ບັດນີ້, ທ້າວດວງເພັດ ພຣົມເທບ ໄດ້ຈາກໄປສູ່ອີກໂລກນຶ່ງແລ້ວ,” ພະອາຈານສຸພັດພົງ ເມທິໂກ ໂພສລົງໃນເຟສບຸກ. “ອາຈານຫວັງວ່າ ລາວຈະກັບມາເກີດ ໃໝ່ອີກຄັ້ງ ແລະມາເປັນລູກສິດ ຂອງອາຈານອີກໃນຊາດໜ້າ.”
ອົງການຂ່າວ Reuters ບໍ່ສາມາດຢືນຢັນພຽງຜູ້ດຽວໄດ້ ກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດຂອງລາວ, ເຊິ່ງພະອາຈານສຸພັດພົງກ່າວວ່າ ເພິ່ນໄດ້ຍິນມາຈາກແມ່ເຖົ້າຂອງ ທ້າວດວງເພັດ ທີ່ໄດ້ບອກວ່າ ທ້າວດວງເພັດໄດ້ຮັບອຸບັດຕິເຫດທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸ ໃນປະເທດອັງກິດ.
ອະດີດຫົວໜ້າ ແລະຄູຝຶກ ຂອງທີມເຕະບານແຫ່ງຊາດໄທ ທ່ານກຽດຕິສັກ ເສນາເມືອງ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ທຶນການສຶກສາແກ່ ທ້າວດວງເພັດ ໄປສຶກສາຢູ່ທີ່ສະຖາບັນການສຶກສາກິລາເຕະບານ ວິທະຍາໄລ Brooke House ໃນເມືອງເລສເຕີເຊຍ, ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບລາວວ່າ ລາວເປັນຄົນມີມາລະຍາດ ແລະເປັນຄົນອົບອຸ່ນ ທີ່ມີຄວາມຝັນວ່າ ຢາກເປັນນັກກິລາເຕະບານສໍາລັບປະ ເທດຂອງລາວ.