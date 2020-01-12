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ກາ​ນາ​ດາ ໄວ້​ອາ​ໄລ ເຖິງ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ ເຮືອ​ບິນ ຢູ​ເຄ​ຣນ ຕົກ

ທ້າວ ຣາ​ມິນ ຈາ​ລາ​ລ​ປົວ ເຂົ້າ​ພິ​ທີ​ສູດ​ມົນ​ລະ​ນຶກ​ເຖິງພີ່​ນ້ອງ​ຂອງ​ລາວ ແລະ ນັກ​ສຶກ​ຊາວ ອີ​ຣ່ານ, ທ້າວ ອາ​ເມຍ ໂມ​ຣາ​ດີ ຜູ້​ທີ່​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ເຫດ​ເຮືອ​ບິນ ຢູ​ເຄ​ຣນ ຕົກ. ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ຄວີນ​ສ໌, ເມືອງ ຄິງ​ສ​ຕັນ, ນະ​ຄອນ ​ໂຕ​ຣອນ​ໂຕ, ກາ​ນາ​ດາ. 10 ມັງ​ກອນ, 2020. REUTERS/Alex Filipe…

ທ່ານ ແດນ​ນີ ກອນ​ຊາ​ເລັ​ສ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໂທດ​ລະ​ພາບ CTV ຂອງ​ ກາ​ນາ​ດາ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຍິງ​ເຮືອ​ບິນ ຢູ​ເຄ​ຣນ ຕົກ ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ໂດຍ​ສັງ​ທັງ​ໝົດ 176 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ວ່າ “ທຸກ​ຢ່າງ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ສົງ​ຄາມ ແລະ ຄົນ​ທີ່​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຈະ​ຂ້າ​ກັນ​ເອງ​ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ທີ່​ດິນ ແລະ ນ້ຳ​ມັນ​ນັ້ນ, ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ໂງ່​ຕະຫຼອດ.”

ປະ​ເທດ ກາ​ນາ​ດາ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ຮັບ​ມືກັບ​ຂ່າວ​ທີ່​ວ່າ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ 57 ຄົນ​ແມ່ນ​ຊາວ ກາ​ນາ​ດາ. ຫຼາຍ​ຄົນ​ໃນ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຄົນ​ ກາ​ນາ​ດາ ເຊື້ອ​ສາຍ ອີ​ຣ່ານ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ ອີ​ຣ່ານ ສຳ​ລັບ​ວັນ​ພັກ ແລະ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ກັບ​ມາ​ບ້ານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ເຮືອ​ບິນ​ທີ່​ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ກີ​ຢິບ ຂອງ ຢູເຄ​ຣນ.

ທ່ານ ມາ​ນູ​ອາ​ສ ຈານ​ເນ​ຊາ, ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ຮ່ວມ​ຮ້ານ​ຊຸບ​ເປີ​ມາ​ເກັດ ແລະ ຮ້ານ​ອາ​ຫານ ເອັດ​ມອນ​ຕັນ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໜັງ​ສື​ພິມ ນິວຢອກ ໄທ​ມ​ສ໌ ກ່ຽວ​ກັບ ລູກ​ຄ້າ​ຂອງ​ລາວ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ຖ້ຽວ​ບິນ​ມໍ​ລະ​ນະ​ນັ້ນ​ວ່າ “ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ມາ​ປະ​ເທດ ກາ​ນາ​ດາ ເພື່ອ​ອະ​ນາ​ຄົດ, ມັນ​ບໍ່​ມີ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ໃນ ອີ​ຣ່ານ. ມັນ​ເສົ້າຫຼາຍ.”

ທ່ານ ກອນ​ຊາ​ເລັ​ສ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ລາວ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ຫ້ອງ​ອັດ​ໂຄ​ສະ​ນາ ໂຕ​ຣອນໂຕ ປີ​ກາຍນີ້ ໃນ​ວັນ​ທີ່​ທ້າວ ອາ​ລ​ວານ ຊາ​ເດ​ກີ, ນຶ່ງ​ໃນ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ນັ້ນ, ໄດ້​ເຮັດ. ພັນ​ລະ​ຍາ​ຂອງ​ທ້າວ ຊາ​ເດ​ກີ, ນ້ອງ​ສາວ ແລະ ຫຼານສາວ​ອາ​ຍຸ 5 ປີ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃຫ້​ເຫດ​ເຮືອ​ບິນ​ຕົກ​ນັ້ນ.

ຊາວ ກາ​ນາ​ດາ ເຊື້ອ​ສາຍ ອີ​ຣ່ານ ບາງ​ຄົນ​ແມ່ນ​ເສຍ​ໃຈ​ທີ່​ວ່າ ອີ​ຣ່ານ ບໍ່​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເສຍ​ໃຈ​ໃດ​ໆ​ສຳ​ລັບ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ. ທ້າວ ເຣ​ຊາ ອັກ​ບາ​ຣີ, ​ຈາກເມືອງ ເອັດ​ມອນ​ຕັນ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໜັງ​ສື​ພິມ ນິວຢອກ ໄທ​ມ​ສ໌ ວ່າ “ຈຳ​ນວນ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຫັນ​ຈາກ ກາ​ນາ​ດາ ກັບ ໃນ​ປະ​ເທດ​ບ້ານ​ເກີດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ໂດຍ​ລວມ​ແລ້ວ ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ພາກ​ພູມ​ໃຈ​ໃນ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ຄົນ ກາ​ນາ​ດາ. ແຕ່ໃນ​ຖາ​ນະ​ຄົນ ອີ​ຣ່ານ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເສຍ​ໃຈ ຫຼາຍ.”

ກອງ​ກຳ​ລັງ​ພິ​ທັກ​ປະ​ຕິ​ວັດ ອິ​ສ​ລາມ​ຂອງ ອີ​ຣ່ານ ໄດ້​ຍອມ​ຮັບ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ທຳ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ຍິງ​ເຮືອ​ບິນ​ຂອງ​ສາຍ​ການ​ບິນ​ສາ​ກົນ ຢູ​ເຄ​ຣນ ຕົກ​ໃນ​ອາ​ທິດນີ້, ພຽງ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ເພື່ອ​ໂຈມ​ຕີ​ຖານ​ທັບ ອີ​ຣັກ ທີ່​ມີ​ທະ​ຫານ ສະ​ຫະ​ລັດ ປະ​ຈຳ​ການ​ຢູ່​ນັ້ນ. ອີ​ຣ່ານ ໄດ້​ແກ້​ແຄ້ນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ເຮືອ​ບິນບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການກອງ​ກຳ​ລັງ ອາ​ລ ກຸດ ຂອງ ອີ​ຣ່ານ ນາຍ​ພົນ ກາ​ສ​ເຊັມ ໂຊ​ເລ​ມາ​ນີ.

ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ ການ​ບິນ ແລະ ອະ​ວະ​ກາດ ຂອງ​ກອງ​ກຳ​ລັງ​ພິ​ທັກ​ປະ​ຕິ​ວັດ ອິ​ສ​ລາມ ທານ ອາ​ເມຍ ອາ​ລີ ຮາ​ຈີ​ຊາ​ເດ​ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ໃນ​ຄືນ​ນັ້ນ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ສົງ​ຄາມ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່.” ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ ກອງ​ກຳ​ລັງ​ພິ​ທັກ​ປະ​ຕິ​ວັດ ໄດ້​ຂໍ​ໃຫ້​ເຮືອ​ບິນ​ພາ​ນິ​ລຳ​ນັ້ນ​ຍົກ​ເລີກ​ຖຽວ​ບິນ ແຕ່​ການ​ຂໍ​ດັ່ງ​ກ່າວແມ່ນບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ອະ​ນຸ​ມັດ.

ກ່ອນທີ່ ອີ​ຣ່ານ ຈະ​ຍອມ​ຮັບ​ການ​ຍິງ​ເຮືອ​ບິນ​ຕົກ​ນັ້ນ, ຊາວ​ ກາ​ນາ​ດາ ບາງ​ຄົນ​ໄດ້​ຖິ້​ມ​ໂທດ​ໃສ່ ສະ​ຫະ​ລັດ ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ຫາ​ຍະ​ນະ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ທ່ານ ອາ​ດີ ດາ​ຣາກອ​ສ​ລີ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໂທ​ລະ​ພາບ CNN ໃນ​ນະ​ຄອນ ໂຕ​ຣອນ​ໂຕ ວ່າ “ຖ້າ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ບໍ່​ໄດ້​ສັ່ງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ເຮືອ​ບິນບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ​ໃສ່​ທ່ານ ໂຊ​ເລ​ມາ​ນີ ນັ້ນ, ເລື່ອງ​ທຸກ​ຢ່າງນີ້​ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ມາ​ຢູ່​ທີ່ນີ້ ​ເພື່ອ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ​ໃນ​ມື້ນີ້.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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