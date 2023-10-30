ສະຫາພັນແຮງງານ Unifor ຂອງການາດາ ໄດ້ກ່າວໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມການນັດຢຸດງານຢູ່ໂຮງງານຂອງບໍລິສັດ Stellantis ທັງໝົດຢູ່ໃນປະເທດ, ດ້ວຍສະມາຊິກຫຼາຍກວ່າ 8,200 ຄົນໄດ້ທຳການຍ່າງອອກຈາກ ວຽກຫຼັງຈາກບໍ່ສາມາດທີ່ຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຊົ່ວຄາວໃນການເຈລະຈາສັນຍາຈ້າງແຮງງານ.
ສະຫະພັນດັ່ງກ່າວແມ່ນກຳລັງພະຍາຍາມປັບປຸງຄ່າຈ້າງ ແລະ ເງິນບຳນານ. ກຸ່ມຕໍ່ລອງຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ໃຫ້ບູລິມະສິດໃນການຫາລື ກ່ຽວກັບ ການສະໜັບສະໜູນສຳລັບພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການຫັນປ່ຽນໄປຜະລິດລົດໄຟຟ້າຢູ່ໂຮງງານປະກອບລົດ Brampton ຂອງບໍລິສັດ Stellantis.
ສະຫະພັນແຮງງານ Unifor ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ທຳຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ເຈລະຈາໝົດຄືນ.”
Stellantis ເຊິ່ງແມ່ນບໍລິສັດແມ່ຂອງ Chrysler ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເຂົາເຈົ້າຜິດຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງ" ກັບການນັດຢຸດງານນັ້ນ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ເຈລະຈາຈົນກວ່າຈະມີການບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ.
ການເຈລະຈາຂອງສະຫະພັນ Unifor ໃນການາດາ ແມ່ນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຈລະຈາຂອງສະຫະພັນກຳມະກອນລົດຍົນ ສະຫະລັດ ໃນ ສະຫະລັດ. ສະຫະພັນກຳມະກອນລົດຍົນສະຫະລັດ ແລະ ບໍລິສັດ Stellantis ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຊົ່ວຄາວ ກ່ຽວກັບ ສັນຍາຈ້າງແຮງງານໃໝ່ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ.