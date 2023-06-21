ເຮືອບິນການາດາ ກວດພົບສຽງດັງໃຕ້ນໍ້າ ໃນລະຫວ່າງຄົ້ນຫາ ເຮືອດໍານໍ້າ ທີ່ຫາຍສາບສູນ ໃກ້ກັບກໍາປັ່ນໄທທານິກ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນຂອງການາດາກວດພົບສຽງດັງຢູ່ໃຕ້ນໍ້າລະຫວ່າງການຄົ້ນຫາເຮືອດໍານໍ້າທີ່ຫາຍສາບສູນໄປ ໃນຂະນະທີ່ເຮືອດັ່ງກ່າວໄດ້ພາຜູ້ໂດຍສານທັງໝົດ 5 ຄົນ ລົງໄປສໍາຫຼວດເບິ່ງຊາກກໍາປັ່ນໄທທານິກ.
ສຸດທ້າຍ ສຽງນອງນັນທີ່ຖືກກວດພົບ ໂດຍເຮືອບິນ P-3 ຂອງການາດານັ້ນ, ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄົ້ນຫາໄດ້ຖືກຍ້າຍບ່ອນ. ການຄົ້ນຫາເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ພົບອັນໃດ ແຕ່ຍັງດໍາເນີນການຄົ້ນຫາຕໍ່ໄປ.
ນອກຈາກ ຂະບວນກໍາປັ່ນ ແລະບັນດາເຮືອບິນສາກົນແລ້ວ, ຫຸ່ນຍົນໃຕ້ນໍ້າ ກໍເລີ້ມຕົ້ນການຊອກຫາຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງຂອງເຮືອໄທທານິກ ແລະຍັງໄດ້ນໍາເອົາອຸປະກອນກູ້ໄພລົງໄປໃນບໍລິເວນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ໃນກໍລະນີຫາກພົບເຮືອດໍານໍ້ານັ້ນ.
ເຮືອບິນຂົນສົ່ງ C-17 ຈາກກອງທັບຂອງສະຫະລັດສາມລຳ ຖືກນໍາມາໃຊ້ເພື່ອຂົນເຮືອດຳນໍ້າເອກກະຊົນ ແລະອຸປະກອນສະໜັບສະໜຸນຈາກເມືອງບັບຟາໂລ, ລັດນິວຢອກ ໄປຍັງ Newfoundland ໃນຂົງເຂດເຊນຈອນເພື່ອຊ່ວຍໃນການຄົ້ນຫາ. ກອງທັບຂອງການາດາກ່າວວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ສະໜອງເຮືອບິນລາດຕະ ເວນສອງລໍາ ແລະກໍາປັ່ນເທິງນ່ານນໍ້າອີກສອງລໍາ, ລວມທັງນຶ່ງ ໃນດ້ານຊ່ຽວ ຊານການດໍານໍ້າອີກດ້ວຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາຍງານວ່າ ໄດ້ພົບຄາບອນໄຟເບີຂອງເຮືອດໍານໍ້າ ໃນຕອນແລງວັນອາທິດແລ້ວນີ້, ເຮັດໃຫ້ມີການຊອກຫາໃນເຂດນ່ານນໍ້າປະມານ 700 ກິໂລແມັດ ໄປທາງທິດໃຕ້ຂອງເຂດ St. John’s. ຫົວໜ້າໃນເຮືອດໍານໍາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນນັກບິນ ສຕັອກຕັນ ຣັສ (Stockton Rush), ເຊິ່ງເປັນຫົວໜ້າຂອງບໍລິສັດ ໂດຍເປັນຜູ້ນໍາໃນການເດີນທາງຄັ້ງນີ້. ຜູ້ໂດຍສານຂອງລາວແມ່ນນັກພະຈົນໄພຊາວອັງກິດ, ສະມາຊິກຄອບຄົວນັກທຸລະກິດຊາວປາກິສຖານ 2 ຄົນ ແລະຜູ້ຊ່ຽວ ຊານທາງດ້ານເຮືອໄທທານິກ.