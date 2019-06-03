ການາດາ ໄດ້ຢຸດການປະຕິບັດການຊົ່ວຄາວ ຢູ່ສະຖານທູດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປະເທດ
ເວເນຊູເອລາ ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ເວົ້າວ່າ ລະບອບການປົກຄອງຂອງປະທານາທິ
ບໍດີ ເວເນຊູເອລາ ທ່ານ ນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ ຈະບໍ່ຕໍ່ວີຊາໃຫ້ບັນດານັກການທູດຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງ ຄຣິສເຕຍ ຟຣີແລນ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການ
ສະບັບນຶ່ງວ່າ ການາດາ ບໍ່ມີທາງເລືອກ.
ທ່ານນາງ ຟຣີແລນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລະບອບການປົກຄອງດັ່ງກ່າວໄດ້ເອົາບາດກ້າວ ເພື່ອ
ຈຳກັດຄວາມສາມາດຂອງສະຖານທູດຕ່າງປະເທດ ທີ່ຈະເຮັດໜ້າທີ່ໃນປະເທດ ເວເນ
ຊູເອລາ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ສະໜັບສະໜູນສຳລັບປະຊາທິປະໄຕໃນ ເວເນຊູເອລາ.
ໂຊກບໍ່ດີ, ໃນທ້າຍເດືອນນີ້, ບັນດານັກການທູດ ການາດາ ໃນ ເວເນຊູເອລາ ຈະບໍ່ໄດ້
ຢູ່ໃນສະຖານະທີ່ຈະໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງທາງການທູດພາຍໃຕ້ລະບອບການປົກຄອງ
ຂອງທ່ານ ມາດູໂຣ, ແລະ ວີຊາຂອງເຂົາເຈົ້າກໍຈະໝົດອາຍຸ. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງບໍ່ມີ
ທາງເລືອກ ແຕ່ຢຸດການປະຕິບັດການຂອງພວກເຮົາໄວ້ຊົ່ວຄາວຢູ່ສະຖາທູດ ການາດາ
ໃນ ເວເນຊູເອລາ, ເຊິ່ງຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນທັນທີ.”
ທ່ານນາງ ຟຣີແລນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກາດານາ ແມ່ນກຳລັງປະເມີນສະຖານະພາບຂອງບັນ
ດານັກການທູດ ເວເນຊູເອລາ ປະຈຳ ການາດາ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍລະບອບການປົກ
ຄອງຂອງທ່ານ ມາດູໂຣ.
ການາດາ ໄດ້ມີບົດບາດທີ່ສຳຄັນພາຍໃນກຸ່ມ ລີມາ, ເຊິ່ງປະກອບມີບັນດາປະເທດອາ
ເມຣິກາ ລາຕິນ ເກືອບສິບກວ່າປະເທດ ແລະ ການາດາ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ນຳໜ້າໃນການ
ຜັກດັນ ເພື່ອຮັບຮູ້ສະມາຊິກສະພາຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານ ຮວນ ກວາອີໂດ ເປັນຜູ້ນຳທີ່ຖືກ
ຕ້ອງຂອງ ເວເນຊູເອລາ ແລະ ຫາທາງທີ່ຈະປົດທ່ານ ມາດູໂຣ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.
ທ່ານນາງ ຟຣີແລນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການາດາ ຈະສືບຕໍ່ເວົ້າຄັດຄ້ານຕໍ່ລະບອບການປົກ
ຄອງຂອງທ່ານ ມາດູໂຣ.
ທ່ານນາງ ຟຣີແລນ ແມ່ນກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກຸ່ມ ລີມາ ທີ່ນະຄອນ ນິວຢອກ ໃນ
ວັນຈັນມື້ນີ້.
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