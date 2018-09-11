ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຝ່າຍການຄ້າ ສຳລັບສະຫະລັດ ແລະການາດາ ຈະກັບຄືນມາເຈລະຈາກັນໃໝ່ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ເພື່ອພະຍາຍາມທີ່ຈະຍົກລະດັບຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າເສລີ ອາເມຣິກາເໜືອ ຫຼື NAFTA ໃຫ້ທັນສະພາບການໃນປັດຈະບັນ ໃນຂະນະທີ່ເວລາໄດ້ສັ້ນລົງ ໃນການບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງອັນໃໝ່.
ຜູ້ຕາງໜ້າທາງດ້ານການຄ້າຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຣເບີຣ໌ດ ໄລໄທເຊີຣ໌ ແລະລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງການາດາ ທ່ານນາງຄຣິສເຕຍ ຟຣີແລນດ໌ ຈະພົບປະກັນ ໃນວໍຊີງຕັນ ໃນການເຈລະຈາອີກຄັ້ງນຶ່ງ ເພື່ອພະຍາຍາມທີ່ຈະແກ້ບັນຫາຄວາມແຕກຕ່າງ ເພື່ອຍົກລະດັບຂໍ້ຕົກລົງ.
ສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າກັບປະເທດເມັກຊິໂກແລ້ວ ແລະປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ແມ່ນໄດ້ຂົ່ມຂູ່ວ່າ ຈະດຳເນີນການຕໍ່ໄປ ໂດຍປາດສະຈາກການາດາ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ລັດຖະສະພາ ໃນທ້າຍເດືອນສິງຫາວ່າ ທ່ານວາງແຜນທີ່ຈະລົງນາມ ໃນຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າກັບປະເທດເມັກຊິໂກ ພາຍໃນ 90 ມື້. ທ່ານໄລໄທເຊີຣ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການາດາ ຍັງຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງຂອງທະວີບອາເມຣິກາຢູ່. ເຖິງຢ່າງນັ້ນ ກໍຕາມ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ແມ່ນບໍ່ມີເວລາອີກແລ້ວ ທີ່ຈະຕົກລົງກ່ຽວກັບເນື້ອມໄນທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຊຶ່ງທາງລັດຖະສະພາ ສາມາດລົງຄະແນນສຽງໄດ້ນັ້ນ.
ການເຈລະຈາຮອບສຸດທ້າຍ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບການາດາ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ໃນວັນສຸກທີ່ວໍຊີງຕັນ ກັບທ່ານນາງຟຣີແລນດ໌ ໂດຍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີການດຳເນີນການເປັນຢ່າງດີ ໃນບາງພາກສ່ວນ. ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ວັນສຸກນີ້ ຂໍ້ຕົກລົງ NAFTA “ແມ່ນດຳເນີນໄປດ້ວຍດີ" ແຕ່ວ່າ ກໍໄດ້ຕຳໜິຄືນອີກທີ່ວ່າ "ນີ້ແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າທີ່ຂີ້ຮ້າຍທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ