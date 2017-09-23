ການາດາ ທຳການລົງໂທດ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ເວເນຊູເອລາ

ການາດາໄດ້ປະກາດວ່າ ຕົນຈະທຳການລົງໂທດຕໍ່ ບັນດາບຸກຄົນສຳຄັນໆຢູ່ໃນລະ
ບອບການປົກຄອງເວເນຊູເອລາ ຂອງປະທານາທິບໍດີ Nicolas Maduro.
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດການາດາ ທ່ານນາງ Chrystia Freeland ກ່າວຢູ່ໃນຖະ
ແຫລງການວ່າ ມາດຕະການນີ້ແມ່ນໝາຍເຖິງ ເປັນການເຕືອນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ການປະພຶດທີ່ຕໍ່ຕ້ານປະຊາທິປະໄຕນັ້ນ ແມ່ນມີຜົນທີ່ຕິດຕາມມາ.
ການປະພຶດທີ່ເປັນຄຳຖາມ ກໍແມ່ນການແຕ່ງຕັ້ງ ສະພາຂອງພວກຈົງຮັກພັກດີພ້ອມ
ກັບອໍານາດ ໃນການຂຽນລັດຖະທຳມະນູນສະບັບໃໝ່ ຂອງປະທານາທິບໍດີ Maduro
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ແລະເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ແທນສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພວກ
ຝ່າຍຄ້ານ.
ການລົງໂທດຂອງການາດາ ແນໃສ່ 40 ຄົນທີ່ໄດ້ພົວພັນກັບລັດຖະບານທ່ານ
Maduro ຮວມທັງທ່ານ Maduro ດ້ວຍ.
ການາດາກ່າວວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ “ໄດ້ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການ
ບ່ອນທຳລາຍຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະຖຽນລະພາບ ແລະກຽດສັກສີຂອງສະຖາ ບັນປະຊາ
ທິປະໄຕໃນເວເນຊູເອລາ.”
ການລົງໂທດນີ້ ຈະກັກຊັບສິນຂອງບັນດາສ່ວນບຸກຄົນທີ່ອາດມີຢູ່ໃນການາດາ. ຊາວ
ການາດາຍັງຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຮັດທຸລະກິດກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍເຫຼົ່ານີ້.
ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ທຳການລົງໂທດດ້ານການເງິນຕໍ່ເວເນຊູເອລາ
ແລະຍັງບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວກັບການແຊກແຊງທາງທະຫານ.
ທ່ານ Maduro ໄດ້ຖິ້ມໂທດບັນຫາການເງິນຂອງເວເນຊູເອລາໃສ່ການກ່າວຫາທີ່ວ່າ
ເປັນ “ສົງຄາມເສດຖະກິດ” ຈາກພວກຝ່າຍຄ້ານ ຢູ່ໃນປະເທດແລະສະຫະລັດ.
ບັນດາລັດຖະບານໃນອາເມຣິກາລາຕິນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເປີດການເຈລະຈາເພື່ອແກ້
ໄຂວິກິດການໃນເວເນຊູເອລາ ໂດຍການໂອນອຳນາດຢ່າງສັນຕິ ໄປສູ່ປະ ຊາທິປະ
ໄຕ ແລະປາດສະຈາກການໃຊ້ກຳລັງທະຫານ.
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