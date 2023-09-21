ຂ້າຫລວງໃຫຍ່ການາດາ ກ່າວວ່າ ຈະ "ປັບປ່ຽນ" ພະນັກງານທີ່ີມີຢູ່ໃນ ປະເທດອິນເດຍ

ຂ້າຫລວງໃຫຍ່ຂອງການາດາ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ີ້ນີ້ວ່າ ຕົນຈະ “ປັບປ່ຽນ” ຈຳນວນໂຕເລກນັກການທູດ ຢູ່ໃນອິນເດຍ ຫລັງຈາກມີການຂົ່ມຂູ່ພະນັກງານທາງສື່ສັງຄົມ ໃນຂະນະທີ່ມີການຜິດຂ້ອງຕ້ອງຖຽງຢ່າງຂຸ້ນຂຽວທາງການທູດກັບນິວເດລີ ທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງການາດາ ທ່ານຈັສຕິນ ທຣູໂດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງອິນເດຍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການກ່າວຫາ “ທີ່ແຮງທີ່ສຸດ” ທີ່ວ່າສາຍລັບອິນເດຍໄດ້ມີບົດບາດໃນການຄາດຕະກຳ ທ່ານຮາດິບ ຊິງ ນິຈາ ເມື່ອເດືອນມິຖຸນາ ໃກ້ກັບນະຄອນແວນກູເວີ.
ຜົນສະທ້ອນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັບໄລ່ນັກການທູດຕອບໂຕ້ກັນ ແລະມີການປະຕິເສດຢ່າງແຮງຈາກອິນເດຍ ຊຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ການສະເໜີໃດໆທີ່ຕົນມີບົດບາດຢູ່ໃນການສັງຫານທ່ານນິຈາ ເປັນເລືຶ້ອງ “ໄຮ້ສາລະ.” ອົງການຂ່າວຝຣັ່ງໄດ້ລາຍງານ.
“ໃນສະພາບແວດລ້ອມໃນປັດຈຸບັນ ບ່ອນທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໄດ້ທະວີຂຶ້ນ ພວກເຮົາກຳລັງເອົາມາດຕະການເພື່ອຄໍ້າປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ບັນດານັກການທູດຂອງພວກເຮົາ” ການປະຕິບັດງານຂອງການາດາ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການ.
“ພ້ອມດ້ວຍບັນດານັກການທູດຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບການຂົ່ມຂູ່ຜ່ານທາງສື່ສັງຄົມຕ່າງໆ ການປະຕິບັດງານຢູ່ທົ່ວໂລກຂອງການາດາ ກຳລັງຊັ່ງຊາເບິ່ງມາດຕະການເພີ້ມຕື່ມຂອງພະນັກງານ ຢູ່ໃນອິນເດຍ” ຖະແຫຼງການໄດ້ກ່າວເພີ້ມ