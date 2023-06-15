ການາດາສັ່ງໃຫ້ໂຈະຄວາມສຳພັນກັບທະນາຄານການລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເອເຊຍ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງຈີນທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ AIIB ໃນຂະນະທີ່ການາດາ ພວມທຳການສືບສວນກ່ຽວກັບການກ່າວຫາທີ່ວ່າ ທະນາຄານດັ່ງກ່າວນີ້ຄອບງຳໂດຍພັກຄອມມູນິສຈີນ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ທ່ານນາງ ຄຣິສເຕຍ ຟຣີແລນ (Chrystia Freeland) ໃນວັນພຸດວານນີ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ທ່ານນາງຟຣີແລນ ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວກັບຜົນຂອງການສືບສວນ ຊຶ່ງເປັນການໃຫ້ຮ່ອງຮອຍທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ອອດຕາວາ ອາດຈະຖອນຕົວອອກຈາກທະນາຄານດັ່ງກ່າວ ທີ່ຕົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເປັນທາງການໃນເດືອນມີນາປີ 2018.
ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານການສື່ສານຄົມມະນາຄົມກັບໂລກຂອງທະນາຄານ ຊຶ່ງເປັນຄົນການາດາ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ລາອອກ ແລະຕ້ອງຕິ ທະນາຄານນີ້ວ່າ “ຄອບງຳໂດຍພັກຄອມມູນິສ” ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ທະນາຄານ AIIB ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ.
ທ່ານນາງຟຣີແລນກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ “ລັດຖະບານການາດາຈະຍຸຕິໃນທັນ ທີ ທຸກກິດຈະກຳຂອງລັດຖະບານ ກັບທະນາຄານດັ່ງກ່າວ. ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ເປັນຜູ້ນຳພາການທົບທວນໃນທັນທີ ກ່ຽວກັບການກ່າວຫາທີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນ ແລະການພົວພັນຂອງການາດາກັບທະນາຄານ AIIB.”
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ໃນຖານະທີ່ເປັນປະເທດປະຊາທິປະໄຕຂອງໂລກຈຶ່ງເຮັດວຽກເພື່ອຈຳກັດຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມທາງດ້ານຍຸດທະສາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຈາກອຳນາດການປົກຄອງຜະເດັດການ ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໃຫ້ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຊ່ອງທາງທີ່ລັດຖະບານຂອງປະເທດຕ່າງໆໃຊ້ອິດທິພົນຂອງພວກເຂົານັ້ນ.”