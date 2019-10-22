ນາຍົກລັດຖະມົນຕີການາດາ, ທ່ານ ຈັສຕິນ ທຣູໂດ (Justin Trudeau), ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງໃນຕອນເຊົ້າໆ ຂອງວັນອັງຄານມື້ນີ້, ຊຶ່ງເປັນໄຊຊະນະໃນການດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນສະໄໝທີສອງຂອງທ່ານ ພາຍຫລັງທີ່ພັກເສລີນິຍົມ ຫລືລີເບີຣອລຂອງທ່ານ ໄດ້ຮັບບ່ອນນັ່ງພຽງພໍທີ່ຈະຍັງເປັນພັກລັດຖະບານປົກຄອງປະເທດໄດ້ຕໍ່ໄປ.
ອີງຕາມບໍລິສັດຂ່າວສານຂອງການາດາ ຫລື CBC, ພວກສັງກັດພັກເສລີນິຍົມຂອງທ່ານທຣູໂດແມ່ນຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຈະກ້າວໄປຫາໄຊຊະນະທີ່ຈະໄດ້ຮັບ 157 ບ່ອນນັ່ງ ໃນສະພາ ແຕ່ບໍ່ຮອດ 170 ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການເພື່ອໃຫ້ສາມາດກຳສຽງສ່ວນຫລາຍຢ່າງສົມບູນແບບຢູ່ໃນສະພາທີ່ມີ 338 ບ່ອນນັ່ງນັ້ນ ເທື່ອ. ທ່ານທຣູໂດຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານປະສົມຂຶ້ນຮ່ວມກັບພັກເດໂມແຄຣັດໃໝ່ ຊຶ່ງເປັນພັກກ້າວໜ້າທີ່ຄາດວ່າ ຈະຊະນະ 24 ບ່ອນນັ່ງນັ້ນ.
"ແຕ່ຝັ່ງທະເລຟາກນຶ່ງ ໄປຫາອີກຟາກນຶ່ງໃນຄ່ຳຄືນນີ້, ປະຊາຊົນການາດາປະຕິເສດບໍ່ຍອມຮັບເອົາການແບ່ງແຍກ ແລະຄວາມຄິດໃນແງ່ລົບຕໍ່ກັນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທຣູໂດ ທີ່ກ່າວຕໍ່ໜ້າຝູງຊົນທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານກຸ່ມນຶ່ງທີ່ຮ້ອງໂຮ ຊົມເຊີຍທ່ານຢູ່ສຳນັກງານການເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານໃນນະຄອນມົງເຣອານ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ລົງຄະແນນສຽງສະໜັບສະໜຸນນະໂຍບາຍ ທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງແຂງແກ່ນໃນເລື້ອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ."
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ, ທີ່ໄດ້ປະທະ ກັບທ່ານທຣູໂດ ກ່ຽວກັບບັນຫາທາງການຄ້າ ແລະການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດນັ້ນ ກໍໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີທ່ານນີ້ ຢູ່ໃນທວີດເຕີສຳລັບ "ໄຊຊະນະທີ່ດີເລີດ ແລະຜ່ານຜ່າການຕໍ່ສູ້ທີ່ໜັກໜ່ວງ. ການາດາໄດ້ຮັບການດູແລຮັບໃຊ້ຊາດເປັນຢ່າງດີ."
ພວກອະນຸລັກນິຍົມ ຫລື Conservatives ຊຶ່ງເປັນພັກຄູ່ແຂ່ງ ທີ່ນຳພາໂດຍທ່ານແອນດຣູ ເຊຍ (Andrew Sheer) ກຳລັງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຈະໄດ້ຊະນະ 121 ບ່ອນນັ່ງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ຮັບຄະແນນນິຍົມຫລາຍກວ່າ 6 ລ້ານສຽງກໍຕາມ ເມື່ອທຽບໃສ່ 5.8 ລ້ານສຽງທີ່ພວກສັງກັດພັກເສລີນິຍົມໄດ້ຮັບ. ແຕ່ວ່າ ຢູ່ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຍອມຮັບການປະລາໄຊໃນການເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ໃນເມືອງເຣຈີນາ (Regina), ແຂວງຊາສຄາຈວານ (Saskatchewan) ນັ້ນ ທ່ານເຊຍ (Sheer) ກ່າວຕໍ່ພວກສະໜັບສະໜຸນທ່ານວ່າ ຜົນການເລືອກຕັ້ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ "ຮູ້ໄວ້" ວ່າພັກອະນຸລັກນິຍົມເປັນ "ລັດຖະບານທີ່ກຳລັງລໍຖ້າຢູ່" ແລະກຽມພ້ອມທີ່ ຈະຊິງເອົາອຳນາດ ໃນການເລືອກຕັ້ງຊຸດໜ້າ.