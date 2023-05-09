ການາດາ ໄດ້ຂັບໄລ່ນັກການທູດຈີນຄົນນຶ່ງ ແລະກ່າວຫາຜູ້ກ່ຽວວ່າ ພະຍາຍາມທີ່ຈະຂົ່ມຂູ່ສະມາຊິກສະພາການາດາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕ້ອງຕິປັກກິ່ງ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດການາດາ ທ່ານນາງເມລານີ ໂຈລີ ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໃນວັນຈັນວານນີ້ ກ່າວວ່າ ທ່ານຈ້າວ ເຫວີຍ (Zhao Wei) ໄດ້ຖືກປະກາດໃຫ້ເປັນ “ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ເພິງປາດຖະນາ” ໃນການສະໜອງຕອບຕໍ່ລາຍງານຂ່າວທີ່ມີມາເປັນລຳດັບຂອງໜັງສືພິມ The Globe and Mail ທີ່ເວົ້າວ່າ ທ່ານຈ້າວໄດ້ຊອກຫາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ທ່ານໄມເກີລ ຈອງ ສະມາຊິກສະພານິຍົມແນວທາງເດີມ ທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີຍັດຕິ ເພື່ອປະກາດວ່າ ການປະຕິບັດຂອງຈີນຕໍ່ຊາວມຸສລິມກຸ່ມນ້ອຍເຜົ່າວີເກີ້ ເປັນການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ.
ລາຍງານກ່າວວ່າ ພະແນກສືບລັບຂອງການາດາໄດ້ຄົ້ນພົບຂໍ້ມູນທີ່ວ່າ ຈີນວາງແຜນທີ່ຈະແນເປົ້າໝາຍໃສ່ທ່ານຈອງ ແລະຍາດພີ່ນ້ອງຂອງລາວຢູ່ຮົງກົງ ດ້ວຍການລົງໂທດ ແລະການຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດໂຈລີ ກ່າວວ່າ ອອດຕາວາ “ຈະບໍ່ຮັບເອົາ ທຸກຮູບແບບ ໃນການແຊກແຊງຂອງຕ່າງປະເທດ.” ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ພວກນັກການທູດຕ່າງປະເທດທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ການາດາ ໄດ້ຖືກເຕືອນວ່າ “ຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າຫາກພົວພັນໃນການປະພຶດແບບນີ້ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຖືກສົ່ງກັບຄືນບ້ານ.”