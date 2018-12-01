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ທຸລະກິດ-ເທັກໂນໂລຈີ

ລະ​ບົບ​ 5G ຂ​ອງໂທ​ລະ​ສັບມື​ຖື ຈະ​ອອກ​ມາ ​ໃຫ້ຄົນໃຊ້​ ​ທົ່ວ​ໄປ ໃນ​ໄວໆ​ນີ້ ຈົ່ງ​ກຽມ​ຕົວ​ຕ້ອນ​ຮັບ!

ພາບ​ຖ່າຍ​ໃນ​ວັນ​ທີ 23 ເມ​ສາ, 2018 ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນປ້າຍ​ບໍ​ລິ​ສັດສະ​ໜອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ໂທ​ລະ​ສັບ Verizon ທີ່ຕິດຢູ່​ເທິງຕຶກ​ຂອງ​ຕະ​ຫລ​າດ​ຮຸ້ນສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ນະ​ຄອນນີວຢອກ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ໂຊກ​ດີ​ແທ້ໆ ແລະອາ​ໄສ​ຢູ່ເມືອງ​ຮີວສ​ຕັນ​, ອິນ​ເດຍ​ນາ​ໂປ​ລິ​ສ, ລອ​ສ
ແອນ​ເຈີ​ແລັ​ສ ຫລື ຊາ​ຄ​ຣາ​ແມນ​ໂຕຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດແລ້ວ ດຽວນີ້ທ່ານ​ກໍສາ​ມາດ​ເຂົ້າ
​ເຖິງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ລະ​ບົບ 5ຈີ (5G) ໄດ້. ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານອາ​ໄສ​ຢູ່​ບ່ອນ​ອື່ນ ກໍ​ໃຫ້
​ລໍ​ໃຈ​ໄວ້ກ່ອນ... ເຄືອ​ຂ່າຍ​ໂທ​ລະ​ສັບມື​ຖື​ລະ​ບົບ 5ຈີ (5G) ກຳ​ລັງ​ຈະ​ອອກ​ມາ​ໃຫ້​ໃຊ້
​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້ ແລະ​ມັນ​ກໍ​ໄດ້​ໄປ​ເຖິງ​ບາງ​ປະ​ເທດ​ແລ້ວ. ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ, ເຄ​ວິນ ອີ​ນັອກ​ສ໌
ມີ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງ​ບົວ​ສະ​ຫວັນ ຈະ​ນຳ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານເລື້ອງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ ​ລະ​ບົບ 5ຈີ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຢູ່​ໃນ​ເມືອງໂມ​ນາ​ໂກ ທີ່​ເປັນ​ເມືອງ​ນ້ອຍໆແຫ່ງ​ນຶ່ງຢູ່​ແຄມ​ຝັ່ງ​ຣີ​ເວຍ​ຣ່າ ​ຂອງ​ທະ​ເລເມດິ
​ເຕ​ຣາ​ເນຍນັ້ນ ອາ​ນາ​ຄົດ​ໄດ້​ໄປ​ເຖິງ​ທີ່ນັ້ນ​ແລ້ວ.

ເສົາ​ຮັບ​ສັນ​ຍານ​ພວກນີ້ ກຳ​ລັງ​ຖືກ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ຂຶ້ນເພື່ອ​ໃຫ້ເມືອງໂມ​ນາ​ໂກ​ສາ​ມາດຮັບ​ມື​
ກັບຄວາມ​ຕ້ອງ​ການທີ່​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງອຸ​ປະ​ກອນ 5G ​ໃຫ້ມີເຄືອ​ຂ່າຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ດັ່ງ​ກ່າວໄວ້.

ທ່ານ ແພັດ​ທ​ຣິກ ບຸບ​ແຟ​ລ (Patrcik Bouffel), ຈາກ​ບໍ​ລິ​ສັດໂທ​ລະ​ຄົມ ໂມ​ນາ​ໂກກ່າວ
​ເປັນ​ພາ​ສາ​ຝ​ຣັ່ງ​ວ່າ
“ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ເສົາ​ຮັບ​ສັນ​ຍານ ໃສ່​ເກືອບ​ໝົດ​ທຸກ​ຫລັງ​ຄາ​
ຕຶກ​ຕ່າງໆ ເພາະ​ວ່າ ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ກໍແມ່ນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄົນໃຊ້ເຄືອ​ຂ່າຍດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຢູ່​ທົ່ວທັງ
​ເມືອງໂມ​ນາ​ໂກ. ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ເຫັນ​ຢູ່​ທາງ​ຫລັງ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ນີ້ ກໍ​ຄື​ຫລັກ​ເສົາ​ຮັບ​ສັນ
​ຍານທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງທຳ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ມັນ​ຢູ່. ແລະ​ພວກ​ມັນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ເຮົາ​ສາ​ມາດ
​ມີ​ເຄືອ​ຂ່າຍກວາມ​ເອົາ​ທັງ​ເຂດ​ເທດ​ສະ​ບານ​ເມືອງນີ້, ໃຫ້​ສາ​ມາດກວາມ​ເອົາ​ທົ່ວ​ທຸກ​
ບ່ອນ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ເມືອງນີ້​ໄດ້.”

​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຂອງ​ລະ​ບົບ 5ຈີ (5G) ແມ່ນ​ຫຍັງ?ໂດຍ​ທີ່​ບໍ່ຕ້ອງເວົ້າ​ເລິກເຖິງຂັ້ນ​ອະ​ທິ​ບາຍ
​ຄຳສັບ​ຂອງ​ວົງ​ການນີ້, ມັນ​ແມ່ນ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ອຸ​ປະ​ກອນ​ທີ່​ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້​ສາຍມີ​
ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ຕ່າງ​ໆ ​ທີ່​ທ່ານ​ເຮັດ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ​ນັ້ນໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າ​
ເກົ່າ,ແລະ​ເຮັດ​ໄດ້​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ ແລະ​ມີ​ສະ​ມັດ​ຕະ​ພາບ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນກວ່ານັ້ນ.

ທ່ານ ມາກ​ຕິນ ເພີ​ຣອນ​ເນັດ (Martin Perronet) ຈາກ​ບໍ​ລິ​ສັດໂທ​ລະ​ຄົມ ໂມ​ນາ​ໂກກ່າວ
​ເປັນ​ພາ​ສາ​ຝ​ຣັ່ງ​ວ່າ
“ລະ​ບົບ 5ຈີ (5G) ແມ່ນ​ແຮງກວ່າລະ​ບົບ​ເກົ່າ 10 ເທື່ອ, ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ ມັນຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​
ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາ​ດທີ່​ຈະ​ສະ​ໜອງ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຂອງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ໃຊ້ການສື່
ສານ​ແບບ​ຫລາຍ​ຊະ​ນິດ ຫລື ມຸນ​ຕີ​ມີ​ເດຍໝົດ​ທຸກ​ຢ່າງ ສຳ​ລັບ​ຫລາຍ​ຄົນ​ທີ່​ຈະເຊື່ອມ​ຕໍ່
ເຂົ້າ​ໄປໃຊ້​ເຄືອ​ຂ່າຍນີ້ໄດ້​ ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ. ລະ​ບົບ 5ຈີ (5G) ໄດ້​ຫລຸດ​ເວ​ລາ​ລໍ​ຖ້າ​ເຊື່ອມຕໍ່​ໃສ່
ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຫລຸດລົງ 10 ເທົ່າ, ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ໃນ​ທັນ
​ທີ ທັນ​ໃດ​ໂລດ, ແລະ​ສິ່ງນັ້ນ ແມ່ນ​ຈຳ​ເປັນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ໃຊ້​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ໃໝ່​ເຊັ່ນການ​ເຊືອມ​
ຕໍ່ໃສ່​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຂອງ​ລົດຕ່າງ​ໆ. ແລະນອກຈາກນັ້ນ ລະ​ບົບ 5ຈີ (5G) ກໍຍັງຈະສາ​ມາດ
​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຈຳ​ນວນການ​ເຊື່ອ​ມ ຕໍ່​ໃສ່​ເຄືອ​ຂ່າຍຢູ່​ໃນ​ເນື້ອ​ທີ່​ຕາ​ລາງ​ແມັດ​ນຶ່ງ ຫລາຍ​ເພີ້ມ​
ຂຶ້ນເຖິງ​ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 10 ເທົ່າ ແລະ​ສິ່ງນັ້ນກໍແມ່ນກ່ຽວ​ກັບການສົ່ງ​ສິ່ງ​ຕ່າງໆໄປ​ທາງ​ອິນ
​ເຕີ​ແນັດ, ແລະ​ນັ້ນ​ກໍ​ເປັນ​ປະ​ເດັນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຫລາຍ ໃນ​ດ້ານ​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ຢູ່​ຂົງ​ເຂດ​ເທັກ
​ໂນ​ໂລ​ຈີ.”

ມີ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່ໃຊ້ ລະ​ບົບ 5ຈີ (5G) ບາງ​ຢ່າງ​ແລ້ວວາງ​ຂາຍຢູ່​ໃນ​ຕະ​ຫລາດ​ແລ້ວ
ແຕ່​ວ່າເຄືອ​ຂ່່າຍ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ທີ່ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຕ້ອງ​ການ​ເພື່ອໃຫ້​ໃຊ້​ງານ​ໄດ້ ຍັງ​ບໍ່​
ທັນເຖິງຂັ້ນ​ນັ້ນ​ເທື່ອ.

ພວກ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ເວົ້າ​ວ່າ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຊີ​ວິດ, ​ເຮືອນ ແລະ​ລົດ​ຂອງ​ພວ​ກ​ເຮົານັບ​ມື້ ບ​ໄດ້​
ຮັບ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ລະ​ດັບການ​ບັນ​ຈຸ​
ຂໍ້​ມູນຂອງ​ສັນ​ຍານ ຫລື bandwith ອັນ​ໃໝ່​ດັ່ງ​ກ່າວນັ້ນໂດຍ​ທັງ​ໝົດ​ເລີຍ.

ຕົວ​ເມືອງ​ສອງ ສາມ​ແຫ່ງ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແມ່ນ​ມີຈຸດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ໃສ່ລະ​ບົບ 5ຈີ (5G) ແລ້ວ ແຕ່​
ວ່າກໍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຄາດຫວັງ​ກັນວ່າ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ວ່ອງ​ໄວ​ນີ້ ຈະ​ເລີ້ມ​ໃຊ້​ກັນທົ່ວ​ໄປ​ໄດ້​ແທ້ໆ
ຈົນຮອດ​ທ້າຍ​ປີ​ໜ້າ ຫລື ແມ່ນ​ແຕ່ ອາດຈະເຂົ້າເຖິງ​ປີ 2020 ອີກດ້ວຍ.

ນອກ​ຈາກ​ເມືອງ​ໂມ​ນາ​ໂກ​ແລ້ວ, ມັນ​ກໍ​ບໍ່​ເປັນ​ເລື້ອງ​ແປກ​ໃຈ​ຫຍັງ ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ ເບິ່ງຄື
ວ່າຈະ​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ໃຊ້​ລະ​ບົບ 5ຈີ (5G) ກ່ອນ​ໝູ່​ໝົດ ຄືເກົາ​ຫລີ​ໃຕ້, ຈີນ, ຍີ່​ປຸ່ນ ແລະ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ເບິ່ງວີ​ດິ​ໂອ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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