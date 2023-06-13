ເຈົ້າໜ້າທີ່ປາກິສຖານໄດ້ກ່າວເຖິງການໄປຮອດ ໃນການຈັດສົ່ງນ້ຳມັນດິບລາຄາຖືກງວດທຳອິດ ຈາກຣັດເຊຍນັ້ນວ່າ “ຈະພາໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນ” ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ຂອບເຂດໃນການຊ່ວຍບັນເທົາ ຂອງນ້ຳມັນດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ປະເທດທີ່ພວມປະສົບກັບ ວິກິດການທາງດ້ານເສດຖະກິດນັ້ນແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງນ້ຳມັນ ຂອງປາກິສຖານ ທ່ານມູຊາດິກ ມາລິກ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ວ່າ ອິສລາມາບັດຈ່າຍຄ່ານ້ຳມັນດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ມົສກູດ້ວຍເງິນ ຢວນຂອງຈີນ ແຕ່ປາກິສຖານບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບລາຄານ້ຳມັນ.
ການປະກາດກ່ຽວກັບການເດີນທາງໄປຮອດ ຂອງກຳປັ່ນ “Pure Point” ຣັດເຊຍ ພ້ອມດ້ວຍນ້ຳມັນດິບຫຼາຍກວ່າ 45,000 ໂຕນນັ້ນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາ ກິສຖານ ທ່ານເຊບາສ ຊາຣິຟ ໄດ້ກ່າວຜ່ານທາງທວີດເຕີ້ ໃນຄືນວັນອາທິດ ທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ “ເທື່ອລະບາດກ້າວ ໄປສູ່ຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີ ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ ທາງດ້ານພະລັງງານ ແລະລາຄາກໍຍ່ອມເຍົາ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ເມືອງທ່າກາຣາຈີ ໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ພວມຂົນນ້ຳມັນອອກຈາກກຳປັ່ນບັນທຸກ ໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນວານນີ້. ທ່ານຊາຣິກ ອາມັນ ຟາຣຸກກີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຊາສຳພັນຂອງເມືອງທ່າກາຣາຈີ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ຂັ້ນຕອນທັງໝົດຈະໃຊ້ເວລາລະຫວ່າງ 26 ຫາ 30 ຊົ່ວໂມງ.